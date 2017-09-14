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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:00
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:03
АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 гру, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:04
Shaman написав: барабашов написав:Shaman
Чего вы к непоняной учётке прицепились, которая может троллит всех и как кто то в Кампусе, давит диван в Дрогобыче или Ковеле?
Сколько километров из учебки до буфета ставки пробежит списанный по инвалидности генерал-с берегов темзы, очкастый даун дарователь победных штурмовых лопат, прочие получатели пенсий по 100кгрн по второй группе от геморрою?
обліківка дуже зрозуміла - сам писав, як в перший день війни "тапку в пол" з Києва, один, без баласту - але все одно не встиг, не випустили.
а потім хоп - й вже в Німеччині. чому, як - можна лише гадати, як же виїжджають за кордон під час війни.
але чомусь замість вчити "jawohl, mein Herr" вчить українським законам на форумі
ладно, отодвинем тех, кто выехал как то в феврале 22го(думаю БЕЗ липовой инвалидности)
Что вы думаете по разбиванию стёкол неизвестными бомжами в пикселе БЕЗ опознавательных знаков и выволакиванию ими из авто людей, которые не хотят непонятно кому что то предъявлять?
И как мусора(копами они были до этих инцидентов) могут арестовывать или куда то принудительно перемещать граждан, по которым нет никаких решений судов(-ей) об аресте или задержании? На основании того что телефон с каким то глючным и разработанным на лубянке резервом сел/забыл дома?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:06
Hotab написав:АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Там ключевые слова "в межах своєї компетенції"
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:08
барабашов
Ще один нігіліст , який крім інциклопедіі мамкіного торгаша шубами не прочитав нічого))
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:08
_hunter написав: Hotab написав:АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Там ключевые слова "в межах своєї компетенції"
В ЗУ «про мобілізацію» надані компетенції
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:09
Shaman написав: Бетон написав: Бетон написав:
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Главное, что вам и тцк-ашникам смешно, когда издеваются над согражданами. Ха ха ха.
Так смеются обычно оккупанты, когда выселяют украицев
А ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь
а ще більше сміються в ВСУ, коли там вже третій рік, а в тилу вихваляються чого їх не можна навіть чіпати - "я поїхав". щось останніми днями цих вихваляльщиків аж забагато.
а що таке виселяють, можеш поцікавитися в тих, хто виїхав з окупованих територій...
В мене батько (нерідний) практично 60 років лежить після другого поранення в дніпрі.
Ви під якою спідницею ховаєтесь?
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Бетон
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:11
Успіх написав:Shaman
- Флер, перелогінся
Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся Як так?©
Кожен народ має свої відмінні риси.
На жаль в деяких українцях є риса не помічати своє лайно, та повчати інших.
Той хто ніколи сам не платив податків повчає інших як треба платити податки.
Той хто живого москальського солдата ніколи не бачив, повчає скільки та як повинні воювати інші.
Такої куйні в інших народах поки не помічав.
Мабуть в них зразу по вухах за таке дають.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:16
UA
Той хто живого москальського солдата ніколи не бачив
А от після візуального контакту - вже можна!!
Навіть на УБД податись))
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:17
Сибарит написав: Бетон написав:
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Радий вас бачити й читати .
Здоров'я і Наснаги , Перемоги і Кохання !
Знаєте, як вас невистачає ....ваших знань , ваших повідомлень ...
Ті фахівці що були на валютній гілці замінені на "успіхів "....
Я знаю що ви переглядаєте багато повідомлень і на відміну від інших не втратили почуття гумору .
Бажаю вам усього найкращого .
Всім нам вижити .
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