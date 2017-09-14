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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11575115761157711578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:20

  Wirująświatła написав:Зображення

Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:22

От тепер - заживемооооо!!!

  Wirująświatła написав:Зображення

То що виходить - мені можна і на роботу не ходити, раз такий жир впаде на мою дружину-вчительку?

О, тепер я спокійний...
Тепер я знаю, за що воював!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:24

До чого нас привела брехня арістовичів-портнікових.......
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:25

  Успіх написав:1. Або реально щось знає(що не знаємо ми)
2. Або просто дбйоп :mrgreen: >>>>>

Або професор Соловій 2.0
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:25

Поц-ліза))

  холява написав:Знаєте, як вас невистачає ....ваших знань , ваших повідомлень ...
Ох лизнув, так лизнув!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:26

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:27

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.

Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Там ключевые слова "в межах своєї компетенції"

В ЗУ «про мобілізацію» надані компетенції

там надані полномочия ;)
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:31

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

То що виходить - мені можна і на роботу не ходити, раз такий жир впаде на мою дружину-вчительку?

О, тепер я спокійний...
Тепер я знаю, за що воював!


Щоб ти , контужений 2 рази , зрозумів ,то через деякий час ти побачиш що на роботу ходити обов'язково ,незалежно від того воював ти чи ні .
....ми ще всі побачимо твоє скиглиння ....що тебе , "ГЛИБУ РОЗУМУ ", ніде не беруть .....бо контужений .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:33

_hunter

там надані полномочия ;)


Я давно не читав, може які зміни є. Невже додали «німецький ухилянт-бігунець самостійно визначає правомірність постанов КМУ і на власний розсуд їх виконує»?? :mrgreen:
Невже я прозрівав? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:39

  холява написав:Бажаю вам усього найкращого .
Всім нам вижити .

Спасибо!
Я тоже всегда рад нашему общению.
И вам наилучшие пожелания!

Увы, все меняется. Мы тоже в этой ситуации не становимся лучше.
Все ещё будет хорошо.
Сибарит
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