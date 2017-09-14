Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:22
Wirująświatła написав:
То що виходить - мені можна і на роботу не ходити, раз такий жир впаде на мою дружину-вчительку?
О, тепер я спокійний...
Тепер я знаю, за що воював!
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:24
До чого нас привела брехня арістовичів-портнікових.......
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:25
Успіх написав:
1. Або реально щось знає(що не знаємо ми)
2. Або просто дбйоп
>>>>>
Або професор Соловій 2.0
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:25
холява написав:
Знаєте, як вас невистачає ....ваших знань , ваших повідомлень ...
Ох лизнув, так лизнув!
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:26
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Нед 29 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:27
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав: АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Там ключевые слова "в межах своєї компетенції"
В ЗУ «про мобілізацію» надані компетенції
там надані полномочия
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:31
Успіх написав: Wirująświatła написав:
То що виходить - мені можна і на роботу не ходити, раз такий жир впаде на мою дружину-вчительку?
О, тепер я спокійний...
Тепер я знаю, за що воював!
Щоб ти , контужений 2 рази , зрозумів ,то через деякий час ти побачиш що на роботу ходити обов'язково ,незалежно від того воював ти чи ні .
....ми ще всі побачимо твоє скиглиння ....що тебе , "ГЛИБУ РОЗУМУ ", ніде не беруть .....бо контужений .
холява
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:33
_hunter
там надані полномочия
Я давно не читав, може які зміни є. Невже додали «німецький ухилянт-бігунець самостійно визначає правомірність постанов КМУ і на власний розсуд їх виконує»??
Невже я прозрівав?
Hotab
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Додано: Нед 29 гру, 2024 13:39
холява написав:
Бажаю вам усього найкращого .
Всім нам вижити .
Спасибо!
Я тоже всегда рад нашему общению.
И вам наилучшие пожелания!
Увы, все меняется. Мы тоже в этой ситуации не становимся лучше.
Все ещё будет хорошо.
Сибарит
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