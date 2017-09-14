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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11575115761157711578

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:39

Смехопанорама
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Украина для завершения войны согласна на гарантии безопасности, не связанные с НАТО, — заявил посол Украины в ООН Мельник
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:44

  Сибарит написав:
  холява написав:Бажаю вам усього найкращого .
Всім нам вижити .

Спасибо!
Я тоже всегда рад нашему общению.
И вам наилучшие пожелания!

Увы, все меняется. Мы тоже в этой ситуации не становимся лучше.
Все ещё будет хорошо.


+++

.... як всеж таки жаль, що бездарі займають частинеу життя .....
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:51

  холява написав:Щоб ти , контужений 2 рази , зрозумів ,то через деякий час ти побачиш що на роботу ходити обов'язково ,незалежно від того воював ти чи ні .
....ми ще всі побачимо твоє скиглиння ....що тебе , "ГЛИБУ РОЗУМУ ", ніде не беруть .....бо контужений .

Бидло воно завжди бидло.
Холява Успіха туди не посилав.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:51

  Hotab написав:_hunter

там надані полномочия ;)


Я давно не читав, може які зміни є.

а вот это зря - нужно постоянно читать
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:57

  Hotab написав:АндрейМ
Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Компетенція КМУ не включає обмеження прав і свобод громадян України.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Я Вам вже пояснював, що ВРУ не може делегувати свої повноваження іншим органам державної влади України, тому жодних "компетенцій" з обмеження прав громадян України КМУ не отримував і не міг отримати в принципі.

  Shaman написав:й відкрию тобі таємницю - дехто з цих обліківок - або ІПСО, або тролі, далеко не всі реальні люди на відміну від нас з тобою ;) оцих я копаю особливо.

Якщо для Вас інші форумчани - ІПСО лише тому, що Ви взагалі не розумієтесь на законодавстві України, то для Вас з Хотабом буде корисно ознайомитись з рішенням Львівського адміністративного окружного суду, в якому досить детально пояснюється різниця між "законом" і "підзаконним актом" і чому в Україні не існує жодного закону, який обмежує права громадян чоловічої статі на виїзд. Сподіваюсь, що український суд Ви ІПСО не вважаєте?

https://reyestr.court.gov.ua/Review/119908368

Цитую: "32.1. по перше, Правила №57 є підзаконним нормативно-правовим актом, тому не можуть бути підставою для обмеження свободи пересування відповідно до статті 33 Конституції України;"
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:59

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
там надані полномочия ;)

Я давно не читав, може які зміни є.

а вот это зря - нужно постоянно читать


Да. И следить за патяканьем влади,что они там обсуждают и чего, говорят что не будет.
Если много говорят что вот этого не будет-стремно,есть вариант,что будет.
Лучше если они какой-то вопрос вообще не трогают. А так,в целом, ни одно новшество не проходит без патяканья.
Много людей выцепило,что без ВОД выехать нельзя будет даже на законных основаниях, и в аккурат перед принятием закона выехало.
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:03

  Wirująświatła написав:Здесь была картинка

Это уже похоже на ревность 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:08

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Здесь была картинка

Это уже похоже на ревность 😁

ревнуют значит любят)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:09

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