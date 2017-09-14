Hotab написав:АндрейМ Вибіркове знання і виконання законодавства України.
Згідно зі статтею 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Компетенція КМУ не включає обмеження прав і свобод громадян України.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.
Я Вам вже пояснював, що ВРУ не може делегувати свої повноваження іншим органам державної влади України, тому жодних "компетенцій" з обмеження прав громадян України КМУ не отримував і не міг отримати в принципі.
Shaman написав:й відкрию тобі таємницю - дехто з цих обліківок - або ІПСО, або тролі, далеко не всі реальні люди на відміну від нас з тобою оцих я копаю особливо.
Якщо для Вас інші форумчани - ІПСО лише тому, що Ви взагалі не розумієтесь на законодавстві України, то для Вас з Хотабом буде корисно ознайомитись з рішенням Львівського адміністративного окружного суду, в якому досить детально пояснюється різниця між "законом" і "підзаконним актом" і чому в Україні не існує жодного закону, який обмежує права громадян чоловічої статі на виїзд. Сподіваюсь, що український суд Ви ІПСО не вважаєте?
Да. И следить за патяканьем влади,что они там обсуждают и чего, говорят что не будет. Если много говорят что вот этого не будет-стремно,есть вариант,что будет. Лучше если они какой-то вопрос вообще не трогают. А так,в целом, ни одно новшество не проходит без патяканья. Много людей выцепило,что без ВОД выехать нельзя будет даже на законных основаниях, и в аккурат перед принятием закона выехало. Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.
Компетенція КМУ не включає обмеження прав і свобод громадян України.
Звичайно що обмежують закони. А механізм реалізації законом України про мобілізацію покладені на КМУ. Що і зроблено, що я вам неодноразово також пояснював, Але якщо ви не бажаєте розуміти, то мені нічого не вдасться))
_hunter написав:Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
презумпція невинуватості. але є явка з повинною, коли людина сама писала, що спочатку не випустили. а що сталося потім - чи то раптово інвалідність виникла у самого, чи у родичів. чи ще шось. третя дитина навряд чи.
згадую як один з форумчан писав що виїжджав за кордон. як він вважав - всі документи ок. але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити. то про яку законність взагалі можна балакати? країна хотєлок як тут вже не раз казали.