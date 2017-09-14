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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:00
tester7336
але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити.
На початку. Або стикається з чимось новим, чого раніше не робив.
Хіба не на всіх роботах так?
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Hotab
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:01
ЛАД написав:
Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.
Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.
Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо.
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:08
tester7336 написав:
згадую як один з форумчан писав що виїжджав за кордон.
як він вважав - всі документи ок.
але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити.
то про яку законність взагалі можна балакати?
країна хотєлок як тут вже не раз казали.
Аналогічно: друг їхав на конференцію, мав дозвіл МОН, квитки, відстрочку у військовому квитку і його не випустили на КПП в Закарпатті 2 рази, а от через день у Львівській області по тих же документах пропустили.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:12
АндрейМ
а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:15
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Давайте розберемо. Выехал он по Закону - если, только вы не можете доказать обратного.
презумпція невинуватості.
О! - вижу, растете не по дням, а по часам - начинаете базовые вещи понимать
про тебе давно все зрозуміло - винен, тому й шапка палає, й дупа в огні...
ще почуємо стогін, коли захочеш повернутися - а мене за що?
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:16
Hotab написав:tester7336
але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити.
На початку. Або стикається з чимось новим, чого раніше не робив.
Хіба не на всіх роботах так?
ну ви розказували не про як шось нове. а шо не захотів просто без команди випускати
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tester7336
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:23
Water написав: ЛАД написав:
Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.
Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.
Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо.
Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.
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ЛАД
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:30
Сибарит написав: Бетон написав:
у него требуют 4к$ за реальную инвалидность.
Это с того, который пробежал 20 км полями?
Я бы больше потребовал 😁
Сміх сміхом но з повторного влк вже всі повністю придатні вертаються. В мене тут пацанчик з врождьонним дцп виздоровів.
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Banderlog
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:31
Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
А нам хтось пропонує перемовини ? хто саме ?
Наведи приклади )
Або замовкни )
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pesikot
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:33
UA написав: Успіх написав:Shaman
- Флер, перелогінся
Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся Як так?©
Кожен народ має свої відмінні риси.
На жаль в деяких українцях є риса не помічати своє лайно, та повчати інших.
Той хто ніколи сам не платив податків повчає інших як треба платити податки.
Той хто живого москальського солдата ніколи не бачив, повчає скільки та як повинні воювати інші.
Такої куйні в інших народах поки не помічав.
Мабуть в них зразу по вухах за таке дають.
який критичний камінг аут перед дзеркалом
з оренди багато сплачено податків? пенсія ментовська підвищена? за дужками залишаємо, як можна в міліції заробити гроші на нерухомість
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 29 гру, 2024 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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