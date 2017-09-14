|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:35
Бетон написав:
какие законы, какие постановы?
людей за ноги и за руки кидают в кузов машины и под автоматами везут на полигоны. потом если повезёт, удастся сбежать пешком.
Вот я и не знал, что на мобильном блок-посте меня должны были за руки-ноги и в кузов пикапа )
А в реальности, пожелали "счастливої дороги" )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10884
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:35
tester7336
ну ви розказували не про як шось
Це як розказував «як щось нове»?
Я , як і ви, уяви не маю що для нього нове. Може в нього перший день.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13934
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 2302 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:35
Успіх написав:
То що виходить - мені можна і на роботу не ходити, раз такий жир впаде на мою дружину-вчительку?
О, тепер я спокійний...
Тепер я знаю, за що воював!
гадаю кілька років під цією мантрою ти дома й будеш лежати. але рано чи пізно доведеться подивитися на реальність
краще рано, поки є дефіцит кадрів...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7735
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:37
Shaman написав:АндрейМ
а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво
А про окопы там что-то есть? Или по-вашему Президент, например, Конституцию нарушает?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8902
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:37
Бетон написав:
Я читаю ДБН
Которые ты сам считаешь необязательными )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10884
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:38
Shaman написав: UA написав: Успіх написав:Shaman
- Флер, перелогінся
Шаман, ну серйозно... ну ще би ти відвоював, як я 32міс, чи ще б на даний момент воював, як Бандерлог...
Але ж ти теж НЕ пішов на фронт, а "кОпаєш" інших ухилянтів, від яких сам далеко не втікаєш/не відрізняєшся Як так?©
Кожен народ має свої відмінні риси.
На жаль в деяких українцях є риса не помічати своє лайно, та повчати інших.
Той хто ніколи сам не платив податків повчає інших як треба платити податки.
Той хто живого москальського солдата ніколи не бачив, повчає скільки та як повинні воювати інші.
Такої куйні в інших народах поки не помічав.
Мабуть в них зразу по вухах за таке дають.
який критичний камінг аут перед дзеркалом
з оренди багато сплачено податків? пенсія ментовська підвищена? за дужками залишаємо, як можна в міліції заробити гроші на нерухомість
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13934
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 2302 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:40
pesikot написав: Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
А нам хтось пропонує перемовини ? хто саме ?
Наведи приклади )
Або замовкни )
та щас, замовкну...
Трамп пропонує, фіцо, макрон, мадяр також.
Це тільки наша влада навідріз відмовляється.
Хай вийдуть і скажуть що вони готові вести переговори про режим припинення вогню. І шо через півроку проведуть вибори.
Тоді я замовкну про переговори.
Москалям вигідне затягування війни. Якщо рік тому це питання ще було спорним то зараз вже видно що в війні на виснаження виснажуємся ми.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:41
fox767676 написав: pesikot написав: fox767676 написав:
Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
Багато це скільки ? ти і віталька ? )
На різних ? Я тусуюсь тут. Дуже рідко на інших
Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10884
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:41
Hotab написав:tester7336
ну ви розказували не про як шось
Це як розказував «як щось нове»?
Я , як і ви, уяви не маю що для нього нове. Може в нього перший день.
нє нє нє.
ви як раз казали шо не захотів випускати без команди хоча з доками все ок і він сам все перевірив.
про можливий перший день ви тоді навіть не припускали.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 15:43
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Главное, что вам и тцк-ашникам смешно, когда издеваются над согражданами. Ха ха ха.
Так смеются обычно оккупанты, когда выселяют украицев
А ещё смешнее жечь детей в газовых камерах
Вы все к этому стремитесь
а ще більше сміються в ВСУ, коли там вже третій рік, а в тилу вихваляються чого їх не можна навіть чіпати - "я поїхав". щось останніми днями цих вихваляльщиків аж забагато.
а що таке виселяють, можеш поцікавитися в тих, хто виїхав з окупованих територій...
В мене батько (нерідний) практично 60 років лежить після другого поранення в дніпрі.
Ви під якою спідницею ховаєтесь?
ви про батька до чого написали? я гадаю він теж не поважає тих, хто АГІТУЄ ухилятися. вам же він нічого не каже?
не ховаюсь я ніде, працювати треба
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7735
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1568 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79343
|
|
|1493
|252379
|
|
|6076
|891658
|
|