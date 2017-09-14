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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
ну ви розказували не про як шось
Це як розказував «як щось нове»?
Я , як і ви, уяви не маю що для нього нове. Може в нього перший день.
нє нє нє.
ви як раз казали шо не захотів випускати без команди хоча з доками все ок і він сам все перевірив.
про можливий перший день ви тоді навіть не припускали.
яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати? перепитав погранець в начальника - й що? випустив же? які питання - хтось сам приймає рішення, хтось перепитує в колег чи в керівництва - головне ж результат?
ви гадаєте, погранці не розуміють, чого це хлопи раптово своїх родичів-інвалідів супроводжують за кордон. й все одно випускають...
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47
Бетон написав:
В мене батько (нерідний) практично 60 років лежить після другого поранення в дніпрі.
Ви під якою спідницею ховаєтесь?
Тебе б коробку запятых выдать ))
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pesikot
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:49
Shaman написав:
яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати?
а що - тільки тобі можна строчити на форумі?
може почати твої повідомлення рахувати?
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tester7336
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:51
Schmit
Любарский оказался таким гавном, с которым даже эталонный гавнист Арестович общаться не хочет
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pesikot
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:52
pesikot написав: fox767676 написав: pesikot написав:
А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь
Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.
Багато це скільки ? ти і віталька ? )
На різних ? Я тусуюсь тут. Дуже рідко на інших
Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог
. Був, поки не втік )
Кормилець
я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:52
Shaman написав:
а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво
Мова була про законність/незаконність виїзду та обов'язок повертатися. Я Вам пояснив, що не існує закону, який обмежує право на виїзд або зобов'язує громадян повертатися. До чого тут "обов'язок захищати Батькивщину"? Цей обов'язок жодним чином не змінює те, що нормативно-правовий акт КМУ не може підміняти собою закон України.
Що саме Ви хотіли від мене почути стосовно обов'язку? Так, в Конституції України прописаний "захист Вітчизни і незалежності" як обов'язок усіх громадян України. Я вже звик, що більшість форумчан віддають перевагу тому, щоб слово "усіх" не помічати. Ви особисто цей обов'язок виконуєте чи більше переймаєтесь тим, хто як виїхав чи не повернувся?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 15:55
pesikot написав:
Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )
Как бы обьяснить 50 летнему лохарику...
Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман
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fox767676
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:01
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
А нам хтось пропонує перемовини ? хто саме ?
Наведи приклади )
Або замовкни )
та щас, замовкну...
Трамп пропонує, фіцо, макрон, мадяр також.
Це тільки наша влада навідріз відмовляється.
Хай вийдуть і скажуть що вони готові вести переговори про режим припинення вогню. І шо через півроку проведуть вибори.
Тоді я замовкну про переговори.
Москалям вигідне затягування війни. Якщо рік тому це питання ще було спорним то зараз вже видно що в війні на виснаження виснажуємся ми.
А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну
Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ
Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
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pesikot
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