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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1157911580115811158211583 ... 11587>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336
ну ви розказували не про як шось


Це як розказував «як щось нове»?
Я , як і ви, уяви не маю що для нього нове. Може в нього перший день.


нє нє нє.
ви як раз казали шо не захотів випускати без команди хоча з доками все ок і він сам все перевірив.
про можливий перший день ви тоді навіть не припускали.

яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати? перепитав погранець в начальника - й що? випустив же? які питання - хтось сам приймає рішення, хтось перепитує в колег чи в керівництва - головне ж результат?

ви гадаєте, погранці не розуміють, чого це хлопи раптово своїх родичів-інвалідів супроводжують за кордон. й все одно випускають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47

  Бетон написав:В мене батько (нерідний) практично 60 років лежить після другого поранення в дніпрі.
Ви під якою спідницею ховаєтесь?

Тебе б коробку запятых выдать ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:49

  Shaman написав:яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати?


а що - тільки тобі можна строчити на форумі?
може почати твої повідомлення рахувати?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:51

Schmit
Любарский оказался таким гавном, с которым даже эталонный гавнист Арестович общаться не хочет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:52

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:А Януковоч твій бог ? Ти ж так проти Майдана топишь

Вам багато дописувачів на різних гілках вказують на вашу розумову неповноцінність. Розрив між 2ма найгіршими ніяким чиним не свідчить що другий з кінця для когось- "бог". Тільки людина з глибокими порушеннями когнітивних функцій могла дійти такого висновку.

Багато це скільки ? ти і віталька ? )

На різних ? Я тусуюсь тут. Дуже рідко на інших

Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )

Кормилець :!: я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:52

  Shaman написав:а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво :D

Мова була про законність/незаконність виїзду та обов'язок повертатися. Я Вам пояснив, що не існує закону, який обмежує право на виїзд або зобов'язує громадян повертатися. До чого тут "обов'язок захищати Батькивщину"? Цей обов'язок жодним чином не змінює те, що нормативно-правовий акт КМУ не може підміняти собою закон України.

Що саме Ви хотіли від мене почути стосовно обов'язку? Так, в Конституції України прописаний "захист Вітчизни і незалежності" як обов'язок усіх громадян України. Я вже звик, що більшість форумчан віддають перевагу тому, щоб слово "усіх" не помічати. Ви особисто цей обов'язок виконуєте чи більше переймаєтесь тим, хто як виїхав чи не повернувся?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:55

  pesikot написав:Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )

Как бы обьяснить 50 летнему лохарику...
Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:01

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?

А нам хтось пропонує перемовини ? хто саме ?

Наведи приклади )

Або замовкни )
та щас, замовкну...
Трамп пропонує, фіцо, макрон, мадяр також.
Це тільки наша влада навідріз відмовляється.
Хай вийдуть і скажуть що вони готові вести переговори про режим припинення вогню. І шо через півроку проведуть вибори.
Тоді я замовкну про переговори.
Москалям вигідне затягування війни. Якщо рік тому це питання ще було спорним то зараз вже видно що в війні на виснаження виснажуємся ми.


А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну

Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ

Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:01

  tester7336 написав:
  Shaman написав:яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати?

а що - тільки тобі можна строчити на форумі?
може почати твої повідомлення рахувати?

я не займаюсь тим, що через якийсь несуттєві нюанси пишу одне й теж, а відразу намагаюсь перейти до суті
  tester7336 написав:згадую як один з форумчан писав що виїжджав за кордон.
як він вважав - всі документи ок.
але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити.
то про яку законність взагалі можна балакати?
країна хотєлок як тут вже не раз казали.

де в цьому повідомленні (з якого почалася розмова) сказано
не захотів випускати без команди хоча з доками все ок

людина вважала, що ок - погранець може вважати по-іншому. те, що в когось перепитав, - не розумію, що взагалі тут обговорювати - але tester7336 робить це як тут, так й в інших випадках :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Кормилець я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи


поясняю сільському дурнику зі слобожанщини
При Януку було 2куо щомісчних, рік після нього - 1 куо,
потім пішов в аутсорс де не залежу від місцевих довбойобів і маю 5 куо.
Але я добре запам'ятав тяжіння добвбойоів нав'язати мені у владу негідників-рашкованів (це справжнє прізвище), які під час майданів топлять за все добре, а потім кажуть "а чого вас хвилює курс, на картоплю вистачить а євроінтеграція то не для всіх"
fox767676
 
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