Елла Лібанова: Не треба читати зараз прогнози, тому що вони всі абсолютно непевні. Демографічний прогноз, як власне і економічний у даній ситуації, спирається на воєнний прогноз. Якби ми точно знали, що війна, принаймні гаряча фаза, закінчиться тоді-то на таких-то умовах, тут буде досягнутий компроміс, тут він не буде досягнутий… Зберігається небезпека наступних агресивних дій з боку сусідів чи не зберігається – від цього все залежить.

BBC: Ще одна чутлива тема – це мобілізація. І зокрема розмови йдуть на Заході, що Україні потрібно мобілізувати чоловіків з 18-річного віку.



Елла Лібанова: Тут складне дуже питання. По-перше, з одного боку, я вважаю, що диктувати мають військові, тому що тільки вони знають, скільки їм потрібно на фронті людей, якої кваліфікації. Тільки вони. Ми ж не можемо цього знати. Це один бік питання.



А другий бік пов'язаний з тим, як кажуть психологи, психіка людини формується десь до 25 років. До цього вони, знаєте, ще трохи інфантильні. Я пам'ятаю, як мій дідусь і мій батько, які пройшли війну, мені розповідали, що першими гинули саме молоді хлопці. Тому що вони ще не вміють берегти себе. Можливо, в плані військовому, це навіть плюс, але в плані людському, це точно мінус. Я б дуже не хотіла, щоб отаких хлопчиків в нас брали на фронт.