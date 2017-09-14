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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1158011581115821158311584 ... 11587>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:03

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )

Как бы обьяснить 50 летнему лохарику...
Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман

за Майдан стояли якраз ті, хто на початку війни пішли захищати державу або займатися волонтерством. а ти що тоді за Яника ховався вдома, що зараз ховаєшся :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:04

Новое большое интервью - "Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть". Інтерв'ю з Еллою Лібановою - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c70e898kqrno.
Елла Лібанова: Не треба читати зараз прогнози, тому що вони всі абсолютно непевні. Демографічний прогноз, як власне і економічний у даній ситуації, спирається на воєнний прогноз. Якби ми точно знали, що війна, принаймні гаряча фаза, закінчиться тоді-то на таких-то умовах, тут буде досягнутий компроміс, тут він не буде досягнутий… Зберігається небезпека наступних агресивних дій з боку сусідів чи не зберігається – від цього все залежить.
По-моему, это касается всех прогнозов.
Безумовно, ми не можемо навіть мріяти про те, що повернемо всіх. Я буду щаслива, якщо ми повернемо 50%, ну а 60% – то взагалі буде щастя для мене. Я думаю, ми можемо розраховувати на третину

BBC: Тобто 30 мільйонів – це така більш-менш точність?
Елла Лібанова: Більш-менш.

BBC: Ще одна чутлива тема – це мобілізація. І зокрема розмови йдуть на Заході, що Україні потрібно мобілізувати чоловіків з 18-річного віку.

Елла Лібанова: Тут складне дуже питання. По-перше, з одного боку, я вважаю, що диктувати мають військові, тому що тільки вони знають, скільки їм потрібно на фронті людей, якої кваліфікації. Тільки вони. Ми ж не можемо цього знати. Це один бік питання.

А другий бік пов'язаний з тим, як кажуть психологи, психіка людини формується десь до 25 років. До цього вони, знаєте, ще трохи інфантильні. Я пам'ятаю, як мій дідусь і мій батько, які пройшли війну, мені розповідали, що першими гинули саме молоді хлопці. Тому що вони ще не вміють берегти себе. Можливо, в плані військовому, це навіть плюс, але в плані людському, це точно мінус. Я б дуже не хотіла, щоб отаких хлопчиків в нас брали на фронт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:06

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати?

а що - тільки тобі можна строчити на форумі?
може почати твої повідомлення рахувати?

я не займаюсь тим, що через якийсь несуттєві нюанси пишу одне й теж, а відразу намагаюсь перейти до суті
  tester7336 написав:згадую як один з форумчан писав що виїжджав за кордон.
як він вважав - всі документи ок.
але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити.
то про яку законність взагалі можна балакати?
країна хотєлок як тут вже не раз казали.

де в цьому повідомленні (з якого почалася розмова) сказано
не захотів випускати без команди хоча з доками все ок

людина вважала, що ок - погранець може вважати по-іншому. те, що в когось перепитав, - не розумію, що взагалі тут обговорювати - але tester7336 робить це як тут, так й в інших випадках :lol:


а ти шо обговорюєш по 100500 кругу?
постанови кму та шлях?
тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:06

Shaman
брешеш як бурят :mrgreen:
за майдан топлять перш за все три непридатні посміховська з гілки - ти, пес та абирвалг
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:06

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )

Как бы обьяснить 50 летнему лохарику...
Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман

А хамить ты по каким книгам личностого роста научился ?
или это врожденноё хамство от деда НКВДиста ?

А что именно разнёс Майдан ? расскажи, мне интересно

PS. Версия, что ты хорошо кормился при Яныке имеет место быть. Только лишение бабла может вызывать такую ненависть )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:08

  fox767676 написав:
  Shaman написав:Кормилець я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи

поясняю сільському дурнику зі слобожанщини
При Януку було 2куо щомісчних, рік після нього - 1 куо,
потім пішов в аутсорс де не залежу від місцевих довбойобів і маю 5 куо.
Але я добре запам'ятав тяжіння добвбойоів нав'язати мені у владу негідників-рашкованів (це справжнє прізвище), які під час майданів топлять за все добре, а потім кажуть "а чого вас хвилює курс, на картоплю вистачить а євроінтеграція то не для всіх"

не схожий стиль на людину з 5 куо - но то таке :D

тобто сам гроші заробляєш в Європі чи США, але інше населення немає права? в приниципі логічно - в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:10

pesikot

только для провинцтальных лохариков 2куо єто "хорошо кормился" :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:12

  fox767676 написав:Shaman
брешеш як бурят :mrgreen:
за майдан топлять перш за все три непридатні посміховська з гілки - ти, пес та абирвалг

ти переплутав - це за Яником тужить відстій форуму. :D

але пиши далі про 5 куо - при курсі 42 ти взагалі маєш бути в шоколаді. але судячи з повідомлень відчуваєш себе в коричневому, але чомусь іншому :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:13

  fox767676 написав:pesikot
только для провинцтальных лохариков 2куо єто "хорошо кормился" :mrgreen:

тепер 5куо, а стало лише гірше :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:14

  fox767676 написав:pesikot
только для провинцтальных лохариков 2куо єто "хорошо кормился" :mrgreen:

Куда нам до столичных снобов з воображаемыми 5куо )

То чего именно разнес Майдан ? )
pesikot
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