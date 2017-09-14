pesikot написав:Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )
Как бы обьяснить 50 летнему лохарику... Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман
за Майдан стояли якраз ті, хто на початку війни пішли захищати державу або займатися волонтерством. а ти що тоді за Яника ховався вдома, що зараз ховаєшся
Елла Лібанова:Не треба читати зараз прогнози, тому що вони всі абсолютно непевні. Демографічний прогноз, як власне і економічний у даній ситуації, спирається на воєнний прогноз. Якби ми точно знали, що війна, принаймні гаряча фаза, закінчиться тоді-то на таких-то умовах, тут буде досягнутий компроміс, тут він не буде досягнутий… Зберігається небезпека наступних агресивних дій з боку сусідів чи не зберігається – від цього все залежить.
По-моему, это касается всех прогнозов.
Безумовно, ми не можемо навіть мріяти про те, що повернемо всіх. Я буду щаслива, якщо ми повернемо 50%, ну а 60% – то взагалі буде щастя для мене. Я думаю, ми можемо розраховувати на третину
BBC: Тобто 30 мільйонів – це така більш-менш точність? Елла Лібанова: Більш-менш.
BBC: Ще одна чутлива тема – це мобілізація. І зокрема розмови йдуть на Заході, що Україні потрібно мобілізувати чоловіків з 18-річного віку.
Елла Лібанова: Тут складне дуже питання. По-перше, з одного боку, я вважаю, що диктувати мають військові, тому що тільки вони знають, скільки їм потрібно на фронті людей, якої кваліфікації. Тільки вони. Ми ж не можемо цього знати. Це один бік питання.
А другий бік пов'язаний з тим, як кажуть психологи, психіка людини формується десь до 25 років. До цього вони, знаєте, ще трохи інфантильні. Я пам'ятаю, як мій дідусь і мій батько, які пройшли війну, мені розповідали, що першими гинули саме молоді хлопці. Тому що вони ще не вміють берегти себе. Можливо, в плані військовому, це навіть плюс, але в плані людському, це точно мінус. Я б дуже не хотіла, щоб отаких хлопчиків в нас брали на фронт.
Shaman написав:яке повідомлення на тему невипуску? що там обговорювати?
а що - тільки тобі можна строчити на форумі? може почати твої повідомлення рахувати?
я не займаюсь тим, що через якийсь несуттєві нюанси пишу одне й теж, а відразу намагаюсь перейти до суті
tester7336 написав:згадую як один з форумчан писав що виїжджав за кордон. як він вважав - всі документи ок. але погранець подивившись документи пішов телефонувати можна чи не можна випустити. то про яку законність взагалі можна балакати? країна хотєлок як тут вже не раз казали.
де в цьому повідомленні (з якого почалася розмова) сказано
не захотів випускати без команди хоча з доками все ок
людина вважала, що ок - погранець може вважати по-іншому. те, що в когось перепитав, - не розумію, що взагалі тут обговорювати - але tester7336 робить це як тут, так й в інших випадках
а ти шо обговорюєш по 100500 кругу? постанови кму та шлях? тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.
pesikot написав:Но судячи з пафосу твоїх повідомлень і твоєї ненавісті до Майдану, то Януковощ - твій бог. Був, поки не втік )
Как бы обьяснить 50 летнему лохарику... Если кого-то в семье не устраивает смартфон, это не повод разносить квартриру в поиске сбереженеий чтобы купить новый, и недовольные члены семьи вовсе не считают старый смартфон чем-то идеальным. Против майдана я потому что за него в основном вот такие безответсвенные лохарики как ты , абырвалг, шаман
А хамить ты по каким книгам личностого роста научился ? или это врожденноё хамство от деда НКВДиста ?
А что именно разнёс Майдан ? расскажи, мне интересно
PS. Версия, что ты хорошо кормился при Яныке имеет место быть. Только лишение бабла может вызывать такую ненависть )
Shaman написав:Кормилець я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи
поясняю сільському дурнику зі слобожанщини При Януку було 2куо щомісчних, рік після нього - 1 куо, потім пішов в аутсорс де не залежу від місцевих довбойобів і маю 5 куо. Але я добре запам'ятав тяжіння добвбойоів нав'язати мені у владу негідників-рашкованів (це справжнє прізвище), які під час майданів топлять за все добре, а потім кажуть "а чого вас хвилює курс, на картоплю вистачить а євроінтеграція то не для всіх"
не схожий стиль на людину з 5 куо - но то таке
тобто сам гроші заробляєш в Європі чи США, але інше населення немає права? в приниципі логічно - в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка