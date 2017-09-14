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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:14
Shaman написав:
- в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка
во дурак-то
я же обьяснил - после майдана доходы населения в евровалюте упали в 2-3 раза
у тех кто хотел/не хотел - без разницы
так что это не метод
если кто-то хочет евроинтегрироваться то делать надо єто индивидуально, не подставляя других
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fox767676
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:15
fox767676 написав: Shaman написав:
Кормилець я так розумію, за Яником тужать ті, хто непогано піднімав тоді гроші, зараз вже не ті часи
поясняю сільському дурнику зі слобожанщини
При Януку було 2куо щомісчних, рік після нього - 1 куо,
потім пішов в аутсорс де не залежу від місцевих довбойобів і маю 5 куо.
Але я добре запам'ятав тяжіння добвбойоів нав'язати мені у владу негідників-рашкованів (це справжнє прізвище), які під час майданів топлять за все добре, а потім кажуть "а чого вас хвилює курс, на картоплю вистачить а євроінтеграція то не для всіх"
За Рашкованом хтось стоїть хто його проштовхує.
З Юнікредита в НБУ потім в МВФ.
Так просто люди не стрибають.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:16
pesikot написав:
А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну
Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ
Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
Я і не мовчав. Повторюватись не хочу. Але раз ти просиш.
Ти хочеш щоб я позиції України визначив на переговорах?) Це з якої радості я?
Бо куляба з лопатою зара в америці? ))
Ладно,
1. рпв, відведення військ по теперішній лінії зіткнення на 5 км. Арта з 155 на 20....
2. Ми даєм гарантії не вступу в нато. Не бачу смислу вступати туди куди нас не беруть, ми вже 20 р з 2004 вступаєм в нато.
3. Російська мова теж державна. І забуваєм про цю хрєнь хто на якій мові пише. Шоб тобі було легше і англійській теж такі права.
4. Про церкву не будем, по закону держава і так поза церквою. Достатньо дотримуватись закону.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:17
ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".
на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:22
рф відкидає пропозицію Трампа відстрочити членство України в НАТО на 20 років і введення миротворців Європи, – Лавров.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:22
fox767676 написав: Shaman написав:
- в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка
во дурак-то
я же обьяснил - после майдана доходы населения в евровалюте упали в 2-3 раза
у тех кто хотел/не хотел - без разницы
так что это не метод
если кто-то хочет евроинтегрироваться то делать надо єто индивидуально, не подставляя других
в тебе впали? ні. чого ти за інших розпинаєшся? відразу після девалу так, було падіння. але потім всі відігралося. он ІТшники взагалі розквітли. але не розумієш, що за Яником такого не було б , як зараз й з Біларусі тікають...
а забув - встрягли валютні депозитники під верхню межу та деповкладники в банках-помийках. ти з яких? хоча ті більше Гонтареву люблять звинувачувати
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:25
tester7336 написав: ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".
на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату
шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:39
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
ну ви розказували не про як шось
Це як розказував «як щось нове»?
Я , як і ви, уяви не маю що для нього нове. Може в нього перший день.
нє нє нє.
ви як раз казали шо не захотів випускати без команди хоча з доками все ок і він сам все перевірив.
про можливий перший день ви тоді навіть не припускали.
Ви так впевнено нє-нє-каєте, наче були самі на ПП..
Дивіться, в ситуаціях особисто зі мною , мене тримали максимум 10-15 хвилин.
Я знаю чужі кейси по кілька годин, але не присутнім там я не можу судити про такі деталі, як досвід погранця.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:39
Shaman написав:
н ІТшники взагалі розквітли
то наївні айтішники "розквітли" в своєму бетонуванні
розумні прожовжували скирджувати валюту на переїзд
багато великих клієнтів, як Барклайз, пішло з України через безпекові ризики після 2014
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:42
Hotab написав:
Ви так впевнено нє-нє-каєте, наче були самі на ПП..
Дивіться, в ситуаціях особисто зі мною , мене тримали максимум 10-15 хвилин.
Я знаю чужі кейси по кілька годин, але не присутнім там я не можу судити про такі деталі, як досвід погранця.
я там не був - але уважно читав що ви писали.
а ви писали що він перевірив доки і що з ними було все ок.
але пішов дзвонити чи можна випустити.
і ви самі писали не про його перший день а що не захотів на себе брати відповідальність за випуск навіть по докам з якими було ок.
якщо воно було не так - то тоді слідкуйте за тим як описуєте свої історії.
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