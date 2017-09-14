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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:45
fox767676 написав: Shaman написав:
н ІТшники взагалі розквітли
то наївні айтішники "розквітли" в своєму бетонуванні
розумні прожовжували скирджувати валюту на переїзд
багато великих клієнтів, як Барклайз, пішло з України через безпекові ризики після 2014
ІТ стабільно падає, але в шаманогетьманцівів розквитло
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:46
tester7336 написав: Hotab написав:
Ви так впевнено нє-нє-каєте, наче були самі на ПП..
Дивіться, в ситуаціях особисто зі мною , мене тримали максимум 10-15 хвилин.
Я знаю чужі кейси по кілька годин, але не присутнім там я не можу судити про такі деталі, як досвід погранця.
я там не був - але уважно читав що ви писали.
а ви писали що він перевірив доки і що з ними було все ок.
але пішов дзвонити чи можна випустити.
і ви самі писали не про його перший день а що не захотів на себе брати відповідальність за випуск навіть по докам з якими було ок.
якщо воно було не так - то тоді слідкуйте за тим як описуєте свої історії.
пам'ятайте, Hotab
, tester7336
краще за вас знає, що з вами відбувалося.
але навіть якщо погранець не захотів брати на себе відповідальність, то до чого тут беззаконня?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:48
flyman написав: tester7336 написав: ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".
на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату
шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"
Чмухань, в неділю в 140 дол пиво входить,? Чи ти іншого храбраліну чмокнув?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:51
Wirująświatła написав: Banderlog написав: tester7336 написав:
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату
Досягнення революції гідності
вас бы больше устроила революция негідності
я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада,
яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:53
tester7336 написав: ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".
на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату
а я знаю декілька родин, де дружини повернулися до чоловіків - хтось в 2022, хтось в 2023. є такі що за кордоном, це проблема, але ультиматумів серед моїх знайомих поки ніхто не ставить.
й ким працюють мами - в клінінгу? а жити де будуть, коли допомоги не стане? все життя в оренді? вже неодноразово обговорювали - на нерухомість зазіхати може родина, де працюють й чоловік, й жінка. тому є декілька прикладів, де люди залишаться - за кордоном вся родина, в чоловіка робоча спеціальність - водій, електрик, будівництво. є цікавий варіант, за яким спостерігаю, де чоловік комерс, поки працює в Україні, дружина фіндір, але теж працює в Україні - що там будуть робити?
й ще - якщо й клоака, то через таких, як ти. я своє оточення й свою країну так не називаю. а роботу з тобою, так, схоже називають клоакою...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:56
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.
Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.
Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо.
Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.
Ніхто такого не стверджує шо все було заміновано.
А ось 2 мости на Чонгарі дійсно були заміновані. Якось дивився відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів, йому це не вдалось, хоча він пробував, він сам дивом вижив. Так ось він розповідав, шо міст був замінований, були перевірки вибухівки, але у потрібний час вибухівка не спрацювала. Чому не спрацювала- один з варіантів- обстріл перебив кабель. Другий з варіантів- діверсія. Схожа ситуація була на Арабатська Стрілка-Генічеськ, там воїн ціною власного життя підірвав міст.
Це один з напрямків наступу москалів. Інші напрямки Перекоп-Чаплинка, Армянськ-Каланчак. Там москалі приїхали практично до Дніпра за пів дня 22 лютого, іноді зустрічаючі оборону, але швидко її знищуючі.
Тобто, виж розумієте шо відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйла. Питання хто розмінував Чоргар теж потрібно ставить трішки не так.
Особисто у мене є власні питання до деяких відомих всім людей з незаперечними фактами, які я, можливо, задам їм папізже.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:56
Banderlog написав:
я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада, яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
то что вы предлагаете viewtopic.php?p=5804629#p5804629
уже поздно реализовывать. В 2014-2022 был шанс что нас примут в ес и нато, не факт что это бы сдержало путина от нападения, но оружие нам бы поставляли без перебоев и возможно пилотов ф16 операторов пэтриотов начали бы готовить на 8 лет раньше..
В феврале 2022 всё изменилось, путин давит ресурсами, ещё полгода-год и он получит гораздо больше, чем вы предлагаете. При этом с разрушенной экономикой шанс вступить в ЕС меньше нуля.
революция 2014 дала нам шанс, пап и рада подписали бы что угодно ради членства в ЕС. То что нас не приняли автоматически толкнуло путина на войну. Такая огромная территория с 36 млн рабов и шоб ничья? так не бывает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 29 гру, 2024 17:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 16:59
Hotab написав: flyman написав:
шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"
Чмухань, в неділю в 140 дол пиво входить,? Чи ти іншого храбраліну чмокнув?
бюджетний варіант підглянув у сусідів. але кожен раз дивується - просить "боярышник", а дають настоянку глоду
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:04
tester7336 написав:
а ти шо обговорюєш по 100500 кругу?
постанови кму та шлях?
тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.
так нехай людина скаже - "втік я, втік, а як - не скажу". оце реальне пояснення. все інше ні про що
з серії - "розстріляли мене, онучок, розстріляли"
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:08
Banderlog написав:
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Досягнення революції гідності
вас бы больше устроила революция негідності
я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада,
яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
але коли автократія починає вкорінюватися - іншого шляху немає. НЕМАЄ. буде або як в нас, коли автократ втік, або як в Біларусі, де вийшли з кульками. так й сидять з кульками по 15-20 років.
наведи реальний приклад, де демократія закручує гайки. чи лише банальна байка про дракона? головне при демократії - це змінність влади. Порох за владу не чіплявся же?
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