RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 115821158311584115851158611587>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:45

  fox767676 написав:
  Shaman написав:н ІТшники взагалі розквітли


то наївні айтішники "розквітли" в своєму бетонуванні
розумні прожовжували скирджувати валюту на переїзд
багато великих клієнтів, як Барклайз, пішло з України через безпекові ризики після 2014

ІТ стабільно падає, але в шаманогетьманцівів розквитло
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37697
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:46

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Ви так впевнено нє-нє-каєте, наче були самі на ПП..
Дивіться, в ситуаціях особисто зі мною , мене тримали максимум 10-15 хвилин.
Я знаю чужі кейси по кілька годин, але не присутнім там я не можу судити про такі деталі, як досвід погранця.

я там не був - але уважно читав що ви писали.
а ви писали що він перевірив доки і що з ними було все ок.
але пішов дзвонити чи можна випустити.
і ви самі писали не про його перший день а що не захотів на себе брати відповідальність за випуск навіть по докам з якими було ок.
якщо воно було не так - то тоді слідкуйте за тим як описуєте свої історії.

пам'ятайте, Hotab, tester7336 краще за вас знає, що з вами відбувалося.

але навіть якщо погранець не захотів брати на себе відповідальність, то до чого тут беззаконня? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:48

  flyman написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".


на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату :twisted:

шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"

Чмухань, в неділю в 140 дол пиво входить,? Чи ти іншого храбраліну чмокнув?
Hotab
 
Повідомлень: 13938
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:51

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  tester7336 написав:потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату :twisted:

Досягнення революції гідності

вас бы больше устроила революция негідності :D

я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада, :lol: яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1605
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:53

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".

на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор.
дети уже там в школе а матери на работе.
только одна готова вернуться назад.
остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку.
потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать?
ну разве что хату :twisted:

а я знаю декілька родин, де дружини повернулися до чоловіків - хтось в 2022, хтось в 2023. є такі що за кордоном, це проблема, але ультиматумів серед моїх знайомих поки ніхто не ставить.

й ким працюють мами - в клінінгу? а жити де будуть, коли допомоги не стане? все життя в оренді? вже неодноразово обговорювали - на нерухомість зазіхати може родина, де працюють й чоловік, й жінка. тому є декілька прикладів, де люди залишаться - за кордоном вся родина, в чоловіка робоча спеціальність - водій, електрик, будівництво. є цікавий варіант, за яким спостерігаю, де чоловік комерс, поки працює в Україні, дружина фіндір, але теж працює в Україні - що там будуть робити?

й ще - якщо й клоака, то через таких, як ти. я своє оточення й свою країну так не називаю. а роботу з тобою, так, схоже називають клоакою...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:56

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.

Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.
Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо.

Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.

Ніхто такого не стверджує шо все було заміновано.
А ось 2 мости на Чонгарі дійсно були заміновані. Якось дивився відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів, йому це не вдалось, хоча він пробував, він сам дивом вижив. Так ось він розповідав, шо міст був замінований, були перевірки вибухівки, але у потрібний час вибухівка не спрацювала. Чому не спрацювала- один з варіантів- обстріл перебив кабель. Другий з варіантів- діверсія. Схожа ситуація була на Арабатська Стрілка-Генічеськ, там воїн ціною власного життя підірвав міст.
Це один з напрямків наступу москалів. Інші напрямки Перекоп-Чаплинка, Армянськ-Каланчак. Там москалі приїхали практично до Дніпра за пів дня 22 лютого, іноді зустрічаючі оборону, але швидко її знищуючі.

Тобто, виж розумієте шо відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйла. Питання хто розмінував Чоргар теж потрібно ставить трішки не так.
Особисто у мене є власні питання до деяких відомих всім людей з незаперечними фактами, які я, можливо, задам їм папізже.
Water
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:56

  Banderlog написав:я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада, яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
то что вы предлагаете viewtopic.php?p=5804629#p5804629 уже поздно реализовывать. В 2014-2022 был шанс что нас примут в ес и нато, не факт что это бы сдержало путина от нападения, но оружие нам бы поставляли без перебоев и возможно пилотов ф16 операторов пэтриотов начали бы готовить на 8 лет раньше..

В феврале 2022 всё изменилось, путин давит ресурсами, ещё полгода-год и он получит гораздо больше, чем вы предлагаете. При этом с разрушенной экономикой шанс вступить в ЕС меньше нуля.

революция 2014 дала нам шанс, пап и рада подписали бы что угодно ради членства в ЕС. То что нас не приняли автоматически толкнуло путина на войну. Такая огромная территория с 36 млн рабов и шоб ничья? так не бывает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26708
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 16:59

  Hotab написав:
  flyman написав:шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"

Чмухань, в неділю в 140 дол пиво входить,? Чи ти іншого храбраліну чмокнув?

бюджетний варіант підглянув у сусідів. але кожен раз дивується - просить "боярышник", а дають настоянку глоду :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:04

  tester7336 написав:а ти шо обговорюєш по 100500 кругу?
постанови кму та шлях?
тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.

так нехай людина скаже - "втік я, втік, а як - не скажу". оце реальне пояснення. все інше ні про що 8) з серії - "розстріляли мене, онучок, розстріляли" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 17:08

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Досягнення революції гідності

вас бы больше устроила революция негідності :D

я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада, :lol: яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.

але коли автократія починає вкорінюватися - іншого шляху немає. НЕМАЄ. буде або як в нас, коли автократ втік, або як в Біларусі, де вийшли з кульками. так й сидять з кульками по 15-20 років.

наведи реальний приклад, де демократія закручує гайки. чи лише банальна байка про дракона? головне при демократії - це змінність влади. Порох за владу не чіплявся же?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 115821158311584115851158611587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79351
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 891668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.