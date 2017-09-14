Додано: Нед 29 гру, 2024 16:56

ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав: Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств. Разминирование Чонгара для меня неподтверждённый слух. Уж не помню, кто его первым пустил, а потом все повторяют без всяких доказательств.

Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.

Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо. Чонгар та інші Чаплинка-Перекоп з Каланчаками та Арабатська Стрілка-Генічеськ там шляхи не було заміновані, крім двох мостів, підрив яких напевно зупинив би на деякий час москалів, але... ЗЕ владою замість оборони були запущені шатли, які розсікали до цих КПП без усіляких перешкод. Звісно шляхи не були заміновані аж ніяк. Будувались стадіони, дороги замість укріплень. Оборона була організована, але для галочки, проти масованого наступу ворога- ні. Далі ніякі мости не були заміновані, не кажучі вже за автомобільний та залізничний мости через Дніпро у районі Херсону та шось потрібно було придумать з Каховською дамбою, наприклад підірвать автомобільний та залізничний міст. Підрив мостів через Дніпро однозначно би зупинив москалів.Плюс зрадники в СБУ і не тільки. Маємо те шо маємо.

Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал. Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.

Ніхто такого не стверджує шо все було заміновано.А ось 2 мости на Чонгарі дійсно були заміновані. Якось дивився відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів, йому це не вдалось, хоча він пробував, він сам дивом вижив. Так ось він розповідав, шо міст був замінований, були перевірки вибухівки, але у потрібний час вибухівка не спрацювала. Чому не спрацювала- один з варіантів- обстріл перебив кабель. Другий з варіантів- діверсія. Схожа ситуація була на Арабатська Стрілка-Генічеськ, там воїн ціною власного життя підірвав міст.Це один з напрямків наступу москалів. Інші напрямки Перекоп-Чаплинка, Армянськ-Каланчак. Там москалі приїхали практично до Дніпра за пів дня 22 лютого, іноді зустрічаючі оборону, але швидко її знищуючі.Тобто, виж розумієте шо відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйла. Питання хто розмінував Чоргар теж потрібно ставить трішки не так.Особисто у мене є власні питання до деяких відомих всім людей з незаперечними фактами, які я, можливо, задам їм папізже.