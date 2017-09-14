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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:08
Shaman написав:
але навіть якщо погранець не захотів брати на себе відповідальність, то до чого тут беззаконня?
тому що або Закон (перевірив, ок, випустив) або хотєлкі (дзвонить за підтвердженням одобрямса).
вам потрібно не тільки розжувати а ще й ковтнути за вас?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:08
Shaman написав:
ким працюють мами - в клінінгу? а жити де будуть, коли допомоги не стане? все життя в оренді?
Я вже писав, у мене є знайома, яка викладає там в універі, чоловік у ЗСУ, який влітку приїджав до неї у відпустку. Син там у школі навчається. Так ось вона ніякої допомоги не отримувала, все з власної кишені.
Тобто, не всі наші жінки там працюють в клінінгу та не всі отримують допомогу.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:13
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Які ідеї стають маргінальними?) Ідея мирних переговорів?
А нам хтось пропонує перемовини ? хто саме ?
Наведи приклади )
Або замовкни )
та щас, замовкну...
Трамп пропонує, фіцо, макрон, мадяр також. Це тільки наша влада навідріз відмовляється.
Хай вийдуть і скажуть що вони готові вести переговори про режим припинення вогню. І шо через півроку проведуть вибори.
Тоді я замовкну про переговори.
Москалям вигідне затягування війни. Якщо рік тому це питання ще було спорним то зараз вже видно що в війні на виснаження виснажуємся ми.
а де наша влада відмовляється? й де Раша погоджується? я лише читаю, що Путін відкидає, Лавров відкидає. А Трамп здається сказав, що Зеленський згодний.
це хто як дивиться. я от бачу, як в Раші вже теж все трещить. нам гроші то підкидають, а там лише за свої й втридорога. 3 млн руб тушка. корейців гуртом задешево купили. зараз буде нова історія корейської антикухні
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:15
Water написав: Shaman написав:
ким працюють мами - в клінінгу? а жити де будуть, коли допомоги не стане? все життя в оренді?
Я вже писав, у мене є знайома, яка викладає там в універі, чоловік у ЗСУ, який влітку приїджав до неї у відпустку. Син там у школі навчається. Так ось вона ніякої допомоги не отримувала, все з власної кишені.
Тобто, не всі наші жінки там працюють в клінінгу та не всі отримують допомогу.
є такі. а який відсоток? щоб викладати в іноземному універі треба мати необхідний рівень. доктор наук? й що вона планує? мій знайомий, який теж викладав в універі з дружиною - повернувся, поки один. бо коли скорочення - наші перші на вихід, нічого особистого.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:16
Shaman написав:
й ще - якщо й клоака, то через таких, як ти. я своє оточення й свою країну так не називаю. а роботу з тобою, так, схоже називають клоакою...
мабуть тому що тут земля обетованна в нас було дві революції та карїна вважається одною з найбідніших та корумпованих.
хоча стоп. ми знаєм кому зараз гарно. тцкашникам. то ти вскрився? тцкашник?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:18
Shaman написав:
але коли автократія починає вкорінюватися - іншого шляху немає. НЕМАЄ. буде або як в нас, коли автократ втік, або як в Біларусі, де вийшли з кульками. так й сидять з кульками по 15-20 років.
наведи реальний приклад, де демократія закручує гайки. чи лише банальна байка про дракона?
півафрики демократій. )
Хочеться історії почитай про французьку революцію або про російську.
Революція породжує реакцію, а реакція закручування гайок.
Це яник автократ? ) яник теля ласкаве порівняно з теперішніми. Якби в нас був хтось як лукашенко цієї всієї хрєні б не було.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:19
Shaman написав: tester7336 написав:
а ти шо обговорюєш по 100500 кругу?
постанови кму та шлях?
тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.
так нехай людина скаже - "втік я, втік, а як - не скажу". оце реальне пояснення. все інше ні про що
з серії - "розстріляли мене, онучок, розстріляли"
тобто тобі по 100500 разів можна одне й те саме писати в очікуванні своєї хотєлкі а іншим зась? корона ніде не заважає?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:19
Banderlog написав: pesikot написав:
А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну
Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ
Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
Я і не мовчав. Повторюватись не хочу. Але раз ти просиш.
Ти хочеш щоб я позиції України визначив на переговорах?) Це з якої радості я?
Бо куляба з лопатою зара в америці? ))
Ладно,
1. рпв, відведення військ по теперішній лінії зіткнення на 5 км. Арта з 155 на 20....
2. Ми даєм гарантії не вступу в нато. Не бачу смислу вступати туди куди нас не беруть, ми вже 20 р з 2004 вступаєм в нато.
3. Російська мова теж державна. І забуваєм про цю хрєнь хто на якій мові пише. Шоб тобі було легше і англійській теж такі права.
4. Про церкву не будем, по закону держава і так поза церквою. Достатньо дотримуватись закону.
а де ж наші гарантії, що на нас не нападуть? випадково забули...
й в чому проблема вивчити державну мову? в нас же не питання, що не дають спілкуватися російською, скільки людей спілкуються. проблема, що дехто принципово не хоче спілкуватися українською
й чесно назватися РПЦ в Україні. за законом
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:21
tester7336 написав: Shaman написав: tester7336 написав:
а ти шо обговорюєш по 100500 кругу?
постанови кму та шлях?
тобі 100500 раз вже пояснили а ти все довбеш одне й те ж.
так нехай людина скаже - "втік я, втік, а як - не скажу". оце реальне пояснення. все інше ні про що
з серії - "розстріляли мене, онучок, розстріляли"
тобто тобі по 100500 разів можна одне й те саме писати в очікуванні своєї хотєлкі а іншим зась? корона ніде не заважає?
вмієш флудити, молодець
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Додано: Нед 29 гру, 2024 17:22
Banderlog написав:
Це яник автократ? ) яник теля ласкаве порівняно з теперішніми
янык был тормоз и не успел себя политически проявить "во всей красе". а эти успели. все годы своего правления он не интересовался страной, только личным обогащением. поэтому нам с яныком повезло, аж до майдана, потом начали стрелять в мирных протестующих. Даже студентов бить было не нужно. ну протестуют и протестуют себе. Кому они мешали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 29 гру, 2024 17:29, всього редагувалось 4 разів.
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