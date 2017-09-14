ЛАД написав:........... Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.
Ніхто такого не стверджує шо все було заміновано. А ось 2 мости на Чонгарі дійсно були заміновані. Якось дивився відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів, йому це не вдалось, хоча він пробував, він сам дивом вижив. Так ось він розповідав, шо міст був замінований, були перевірки вибухівки, але у потрібний час вибухівка не спрацювала. Чому не спрацювала- один з варіантів- обстріл перебив кабель. Другий з варіантів- діверсія. Схожа ситуація була на Арабатська Стрілка-Генічеськ, там воїн ціною власного життя підірвав міст. Це один з напрямків наступу москалів. Інші напрямки Перекоп-Чаплинка, Армянськ-Каланчак. Там москалі приїхали практично до Дніпра за пів дня 22 лютого, іноді зустрічаючі оборону, але швидко її знищуючі.
Тобто, виж розумієте шо відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйла. Питання хто розмінував Чоргар теж потрібно ставить трішки не так. Особисто у мене є власні питання до деяких відомих всім людей з незаперечними фактами, які я, можливо, задам їм папізже.
Вы невнимательны. Такие утверждения здесь повторяют регулярно. В последнее время пореже. "відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів" я тоже смотрел. "відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мвідповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйлар в глазах пуйла" - и у них, но не только. У "попередників" тоже.
Shaman написав:але коли автократія починає вкорінюватися - іншого шляху немає. НЕМАЄ. буде або як в нас, коли автократ втік, або як в Біларусі, де вийшли з кульками. так й сидять з кульками по 15-20 років.
наведи реальний приклад, де демократія закручує гайки. чи лише банальна байка про дракона?
півафрики демократій. ) Хочеться історії почитай про французьку революцію або про російську. Революція породжує реакцію, а реакція закручування гайок. Це яник автократ? ) яник теля ласкаве порівняно з теперішніми. Якби в нас був хтось як лукашенко цієї всієї хрєні б не було.
де це в Африці демократія? в Ботсвані може. й в ПАР була з певними обмеженнями
історія то цікаво, але зовсім інші часи. та й в нас не революцію була, лише один автократ втік з кількома камазами готівки. парламент то залишився. й після цього провели вибори. в 2019 ще одні вибори.
Shaman написав: Трамп здається сказав, що Зеленський згодний.
це хто як дивиться. я от бачу, як в Раші вже теж все трещить. нам гроші то підкидають, а там лише за свої й втридорога. 3 млн руб тушка. корейців гуртом задешево купили. зараз буде нова історія корейської антикухні
зеленський сам за себе говорити не може? Чи тільки ругатись матом? І сваритись з сусідами? Він там случайно звізду не впіймав? Лічно я не довольний його зовнішньою політикою і здобутками дипломатії. Він встиг розісратись зусіма, окрім бритів і прибалтів. Півроку тому я писав- а що якщо Трамп? Є в нас план? Ви ж всі активісти ржали. Там побачим. Побачили? Тут мова почалась з допису що не треба говорити про перемовини і про вибори, бо це нас розєднує і це не на часі. А я кажу треба. Саме час. Через півроку домовлятись буде піздно. раша мобілізацію зробила обмежено. Решта в них ДОБРОВОЛЬЦІ. В раші є авіація, ракети, снарядів більше. Нам нічого їм протиставити окрім піхоти. А піхоти в них більше.
Shaman написав:але навіть якщо погранець не захотів брати на себе відповідальність, то до чого тут беззаконня?
тому що або Закон (перевірив, ок, випустив) або хотєлкі (дзвонить за підтвердженням одобрямса). вам потрібно не тільки розжувати а ще й ковтнути за вас?
а ще є купа нюансів, які рядовий погранець може й не знати, тому перепитує. не брати на себе відповідальність - теж така собі розповсюджена риса характеру. якби не випустили - оце порушення закону, а так ви "натягиваете сову на глобус на ровном месте"
Banderlog написав:Через півроку домовлятись буде піздно.
уже поздно. сколько там у северной кореи мяса, 500 тыс? 1 млн? нам есть что противопоставить? все расчеты были на то, что русское общество не примет 1 млн потерь ради 4 областей и пуйло вынудят прекратить безумие. Даже z военкоры писали что с такими потерями (по памяти 1 тыс в день) армии рф надолго не хватит. Теперь им похер сколько 1 или 2 млн корейцев ляжет. Последняя надежда уплыла.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.