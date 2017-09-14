Додано: Нед 29 гру, 2024 17:55

ВВС: Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?

ВВС: Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні?

О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник.

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Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".

О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.



Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.

ВВС: Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги?

О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?

Роз'єднати українців точно може фактор політики. Українці надалі найменше з усіх інших можливих варіантів довіряють людині з іншими політичними поглядами. Це катастрофа.

Натомість я бачу трошки інше: "А за що воювати? За Донбас – територію, на якій одні зрадники залишились?" Справді, ставлення до людей, які залишилися на окупованих територіях, в українському суспільстві, скажімо так, досить специфічне.

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Зараз ми бачимо, що у військових вимальовується універсальна відповідь: за побратимів, за друзів, за близьких, які воюють або загинули. І тому, до речі, я впевнений, що така собі "партія побратимів" в Україні має величезні електоральні перспективи.

ВВС: Часто в побутових розмовах можна почути, що "от повернуться хлопці з фронту і наведуть порядок". Як ви ставитеся до таких тез?

О.А.: Ми бачимо, що суспільство тотально – на рівні 70-80% - підтримує участь військовослужбовців і ветеранів в політичних партіях чи створення ними нових політичних сил. Тому підтримка тези про "хлопці прийдуть і наведуть порядок" існує. Люди вважають, що якщо військовий пройшов шлях, де є тільки біле і чорне, добро і зло, свій і чужий, побратим і ворог, то і в політиці, у Верховній Раді, у владі взагалі, він залишатиметься на боці правди, робитиме добро для держави і простих людей.

ВВС: Керівник КМІС Володимир Паніотто в недавньому інтерв'ю сказав, що, якщо війна закінчиться швидко, до України повернеться в кращому разі третина біженців.

О.А.: Я готовий підписатися під словами Володимира Ілліча, але внутрішньо я налаштований на меншу цифру, тому що основною категорією людей, яка виїхала і про кого ми зараз говоримо, є молоді жінки з дітьми.

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О.А.: Сьогодні приблизно 10% українців декларують готовність протягом найближчих року-двох переїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордонів. Причому серед молоді, особливо молодих чоловіків, цей показник в півтора-два рази вищий.

Ещё одно интервью:Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?Неужели верят в такое:Там ещё много чего, интервью большое.Но хватит, слишком длинно.