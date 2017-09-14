ЛАД написав:"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть".
на работе есть семьи где в 22м жена и дети уехали за бугор. дети уже там в школе а матери на работе. только одна готова вернуться назад. остальные уже заявили что не вернутся - они не хотят возвращаться в эту клоаку. потому или муж туда или развод. и что самое забавное - а что этим мужьям тут защищать? ну разве что хату
шамана, хотаба, абирвалга, ЛАД, холяву, та мало ще які "черешеньки розквітли"
З твого допису стало зрозуміло, що ти себе до мешканців України не відносиш . І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
Shaman написав:Трамп здається сказав, що Зеленський згодний.
це хто як дивиться. я от бачу, як в Раші вже теж все трещить. нам гроші то підкидають, а там лише за свої й втридорога. 3 млн руб тушка. корейців гуртом задешево купили. зараз буде нова історія корейської антикухні
зеленський сам за себе говорити не може? Чи тільки ругатись матом? І сваритись з сусідами? Він там случайно звізду не впіймав? Лічно я не довольний його зовнішньою політикою і здобутками дипломатії. Він встиг розісратись зусіма, окрім бритів і прибалтів. Півроку тому я писав- а що якщо Трамп? Є в нас план? Ви ж всі активісти ржали. Там побачим. Побачили? Тут мова почалась з допису що не треба говорити про перемовини і про вибори, бо це нас розєднує і це не на часі. А я кажу треба. Саме час. Через півроку домовлятись буде піздно. раша мобілізацію зробила обмежено. Решта в них ДОБРОВОЛЬЦІ. В раші є авіація, ракети, снарядів більше. Нам нічого їм протиставити окрім піхоти. А піхоти в них більше.
так в мене теж багато претензій до Зеленського
не треба говорити про вибори. хто сказав про перемовини? назвіть, хто з форумчан проти перемовин. багато хто, як й я, проти капітуляції під видом перемовин. а перемовин не хоче Раша, бо її не влаштовує РПВ по поточному фронту.
добровольці в них теж скінчилися, з чого платять вже по 3 млн руб й корейці (яких все одно не визнають, пишуть тувинці). бо оці м'ясні штурми мають один недолік - великі втрати. в Раші є перевага в їх жорстокості - оці всі загороджувальні загони та інші знущання.
чому через півроку буде пізно? гадаєте всі в СЗЧ підуть? так й в Раші та сама проблема - люди з 2022 року воюють
Shaman написав:але навіть якщо погранець не захотів брати на себе відповідальність, то до чого тут беззаконня?
тому що або Закон (перевірив, ок, випустив) або хотєлкі (дзвонить за підтвердженням одобрямса). вам потрібно не тільки розжувати а ще й ковтнути за вас?
а ще є купа нюансів, які рядовий погранець може й не знати, тому перепитує. не брати на себе відповідальність - теж така собі розповсюджена риса характеру. якби не випустили - оце порушення закону, а так ви "натягиваете сову на глобус на ровном месте"
про сову то не до мене. я просто переказав так як було оповідано на форумі. а чому це тоді у вас не викликало ніяких питань а тільки в моєму переказі?
Shaman написав:чому через півроку буде пізно? гадаєте всі в СЗЧ підуть? так й в Раші та сама проблема - люди з 2022 року воюють
Бо зараз в нас в СЗЧ йдуть переважно бусифіковані і новобранці, а весною підуть ветерани, на яких зараз все і тримається.
В москалів по тисячі добровольців йдуть щодня, які гинуть через кілька місяців, а на їх місце стають нові добровольці (які розуміють, що це шлях в один кінець, але хоч діти собі куплять квартиру і машину). І цей потік може зупинитися тільки в одному випадку - якщо перестануть платити гроші.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 29 гру, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Через півроку домовлятись буде піздно. раша мобілізацію зробила обмежено. Решта в них ДОБРОВОЛЬЦІ. В раші є авіація, ракети, снарядів більше. Нам нічого їм протиставити окрім піхоти. А піхоти в них більше.
Запишуть у зниклі безвісти: ЗСУ в Курській області не можуть ні відступити, ні контратакувати, — AP
Деякі з польових командирів кажуть, що умови на передовій вкрай складні, мораль на низькому рівні, а військовослужбовці ставлять запитання командуванню навіть щодо доцільності всієї окупації в Курській області. Ще один командир сказав, що деякі з наказів, які отримують його бійці, не відображають реалії на полі бою через погану комунікацію. Запізнілі накази пов'язані з втратами територій. "Вони не розуміють, де знаходиться наша сторона, а де ворог, що під нашим контролем, а що ні. Вони не розуміють операційну ситуацію, нам доводиться діяти, покладаючись на власну обачність", — пояснив він.
Один зі взводних командирів сказав, що вище керівництво неодноразово відхиляло його запити змінити оборонні позиції підрозділу, тому що він знав, що вони не втримають лінію.
"Іншого виходу немає. Ми будемо тут битися, тому що якщо відступимо до наших кордонів, вони не зупиняться. Вони продовжать просуватися", — сказав один із командирів підрозділу дронів. Позиція Генштабу
У коментарі Генштабу ЗСУ журналістам повідомили, що Сили оборони щодня завдають втрат особовому складу і техніці ЗС РФ. Українські захисники забезпечені "всім необхідним", щоб продовжувати виконувати свій обов'язок. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/685 ... akuvati-ap
ВВС:Директор Інституту соціології НАНУ Євген Головаха нещодавно говорив, що 17% українців заявляють, що вони вже "не вивозять", не можуть терпіти війну ані дня, а 70% - що готові терпіти стільки, скільки треба. Можливо, це максимально некоректне питання, але яким є запас міцності українського суспільства?
ВВС:Яка частина українців зараз вірять у перемогу у війні? О.А.: Майже 90% українців вірять в перемогу, близько 10% не вірять в перемогу, і це насправді дуже хороший показник. .......... Але наша віра в перемогу змінилася. Якщо у 2022-23 роках про свою абсолютну віру в перемогу говорили понад 80% українців, то зараз таких лише трохи більше половини. Решта, близько третини українців, - це люди, які "скоріше вірять в перемогу".
О.А.: За умови, що буде якийсь баланс, ми до цього готові.
Просто пристати на пропозицію Путіна і віддати йому чотири українські області готові близько 5%. Залежно від формулювання питання ця цифра може зрости до 10% – і сюди входять всі люди, які підтримують негайне завершення війни будь-яким шляхом, - тільки би перестали стріляти.
ВВС:Скільки українців виступають за те, щоб воювати аж до повної перемоги? О.А.: Від чверті до третини. І це насправді величезний відсоток. Якщо ми просто зупинимо військові дії і закінчимо боротьбу за державу в кордонах 1991 року, у цієї величезної кількості людей виникнуть питання. А що це таке? А за що ми боролися останні три роки? Куди ви нас ведете?
Вот интересно, неужели все эти цифры соответствуют действительности?
Роз'єднати українців точно може фактор політики. Українці надалі найменше з усіх інших можливих варіантів довіряють людині з іншими політичними поглядами. Це катастрофа.
Натомість я бачу трошки інше: "А за що воювати? За Донбас – територію, на якій одні зрадники залишились?" Справді, ставлення до людей, які залишилися на окупованих територіях, в українському суспільстві, скажімо так, досить специфічне. ......... Зараз ми бачимо, що у військових вимальовується універсальна відповідь: за побратимів, за друзів, за близьких, які воюють або загинули. І тому, до речі, я впевнений, що така собі "партія побратимів" в Україні має величезні електоральні перспективи.
Неужели верят в такое:
ВВС:Часто в побутових розмовах можна почути, що "от повернуться хлопці з фронту і наведуть порядок". Як ви ставитеся до таких тез? О.А.: Ми бачимо, що суспільство тотально – на рівні 70-80% - підтримує участь військовослужбовців і ветеранів в політичних партіях чи створення ними нових політичних сил. Тому підтримка тези про "хлопці прийдуть і наведуть порядок" існує. Люди вважають, що якщо військовий пройшов шлях, де є тільки біле і чорне, добро і зло, свій і чужий, побратим і ворог, то і в політиці, у Верховній Раді, у владі взагалі, він залишатиметься на боці правди, робитиме добро для держави і простих людей.
ВВС:Керівник КМІС Володимир Паніотто в недавньому інтерв'ю сказав, що, якщо війна закінчиться швидко, до України повернеться в кращому разі третина біженців. О.А.: Я готовий підписатися під словами Володимира Ілліча, але внутрішньо я налаштований на меншу цифру, тому що основною категорією людей, яка виїхала і про кого ми зараз говоримо, є молоді жінки з дітьми. ........ О.А.: Сьогодні приблизно 10% українців декларують готовність протягом найближчих року-двох переїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордонів. Причому серед молоді, особливо молодих чоловіків, цей показник в півтора-два рази вищий.
Там ещё много чего, интервью большое. Но хватит, слишком длинно.
Якщо ви попросите, я в кінці дописів буду додавати «персонам з дислексією і запаленням фантазійного апарату своє не додумувати». Це безкоштовно, звертайтесь.
оте все що написали - можете на себе приміряти. можете так і писати в кінці кожного свого допису - я такий то такий то з такими то і такими вадами тому все мною написане не сприймайте зовсім ніяк. порада безкоштовна. звертайтесь.