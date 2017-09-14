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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
чому через півроку буде пізно? гадаєте всі в СЗЧ підуть? так й в Раші та сама проблема - люди з 2022 року воюють
Бо зараз в нас в СЗЧ йдуть переважно бусифіковані і новобранці, а весною підуть ветерани, на яких зараз все і тримається.
В москалів по тисячі добровольців йдуть щодня, які гинуть через кілька місяців, а на їх місце стають нові добровольці (які розуміють, що це шлях в один кінець, але хоч діти собі куплять квартиру і машину). І цей потік може зупинитися тільки в одному випадку - якщо перестануть платити гроші.
це таке припущення. може підуть, може ні.
про розуміють - ви надто перебільшуєте. гадають що саме їм пощастить чи якось пропетляють. хто там думає про дітей, не смішить мене, не той контингент. ті, що думають, нікуди не ходять.
коли опиняються на фронті й бачать вісь цей ..здець, то дядя командир чи дядя чечен їм пояснюють, що квиток таки в один кінець. й навіть вони починають розуміти - чого гадаєте виплати постійно зростають?
в нас війна на виснаження. й тут як - хто перший здався, той й програв... але в Раші далеко не все так добре. може навіть гірше, ніж в нас...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:11
Shaman написав:
ле в Раші далеко не все так добре. може навіть гірше, ніж в нас...
В диктатурах завжди так: тримаються до останнього, а потім все сиплеться як доміно. ИМХО таким тригером в москалів має бути хоча б +50% до курсу за місяць. А таке можливе тільки після повного спалювання ЗВР.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:12
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
...........
Тут утверждают, что всё было заминировано, а Зеленский чуть ли не лично всё разминировал.
Ніхто такого не стверджує шо все було заміновано.
А ось 2 мости на Чонгарі дійсно були заміновані. Якось дивився відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів, йому це не вдалось, хоча він пробував, він сам дивом вижив. Так ось він розповідав, шо міст був замінований, були перевірки вибухівки, але у потрібний час вибухівка не спрацювала. Чому не спрацювала- один з варіантів- обстріл перебив кабель. Другий з варіантів- діверсія. Схожа ситуація була на Арабатська Стрілка-Генічеськ, там воїн ціною власного життя підірвав міст.
Це один з напрямків наступу москалів. Інші напрямки Перекоп-Чаплинка, Армянськ-Каланчак. Там москалі приїхали практично до Дніпра за пів дня 22 лютого, іноді зустрічаючі оборону, але швидко її знищуючі.
Тобто, виж розумієте шо відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйла. Питання хто розмінував Чоргар теж потрібно ставить трішки не так.
Особисто у мене є власні питання до деяких відомих всім людей з незаперечними фактами, які я, можливо, задам їм папізже.
Вы невнимательны.
Такие утверждения здесь повторяют регулярно. В последнее время пореже.
"відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів" я тоже смотрел.
"відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мвідповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйлар в глазах пуйла" - и у них, но не только. У "попередників" тоже.
Тобто, ви знаєте відповідь на питання: "Хто розмінував Чонгар?" але продовжуєте писать.
Шо у попередників? Хто з попередників увідєл мір в глазах пуйла?
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:15
ЛАД написав:
Там ещё много чего, интервью большое.
Но хватит, слишком длинно.
95% українців довіряють узагальненому образу "ЗСУ". Але водночас ми розрізняємо ставлення до військовослужбовця, який служить на фронті, військового, який служить в тилу, і військового, який служить в ТЦК.
Звичайно, найкраще ставлення – 90% позитиву – до ветерана чи військовослужбовця на фронті. Дещо гірше, але все одно позитивне – до військового, який служить в тилу. А от ставлення до військовослужбовця, який служить в ТЦК, – вкрай негативне.
сусід, (2р. на фронті, піхота) приїжджаючи у відпустку, одразу вдягає цивільне...
каже, кленуть, обходять, побачивши здалеку, косо дивляться. Приїжджає на джипі волонтерів-старається нікуди лишній раз не виїжджати на ньому, ставить біля будинку батьків, під наглядом.
піксель-тепер, як червона шмата, людолови-страшне, ненависне явище...
Востаннє редагувалось jump
в Нед 29 гру, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:16
jump написав:
Один зі взводних командирів сказав, що вище керівництво неодноразово відхиляло його запити змінити оборонні позиції підрозділу, тому що він знав, що вони не втримають лінію.
повірте , що все не так погано, все ще гірше) лишати позиції не дозволяють, тому багато хто не хоче нові занімати) а якщо занімає то не фіксує що зайняті) бо потім за них відповідати треба.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:20
Banderlog написав: jump написав:
Один зі взводних командирів сказав, що вище керівництво неодноразово відхиляло його запити змінити оборонні позиції підрозділу, тому що він знав, що вони не втримають лінію.
повірте , що все не так погано, все ще гірше) лишати позиції не дозволяють, тому багато хто не хоче нові занімати) а якщо занімає то не фіксує що зайняті) бо потім за них відповідати треба.
у Львові, від початку курської офензиви-різко виросла кількість похоронок
туди загнали західні бригади: Львів, Луцьк та Чернівці...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:36
Water написав: ЛАД написав:
.............
Вы невнимательны.
Такие утверждения здесь повторяют регулярно. В последнее время пореже.
"відео з людиною, який повинен був підірвати один з мостів" я тоже смотрел.
"відповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мвідповідь на питання шо повинні були робить потрібно шукать у тих, хто побачив мір в глазах пуйлар в глазах пуйла" - и у них, но не только. У "попередників" тоже.
Тобто, ви знаєте відповідь на питання: "Хто розмінував Чонгар?" але продовжуєте писать.
Это я "продовжую писать"?
Я об этом вообще не писал.
Но утверждения, что это сделал Зеленский, здесь повторяют регулярно.
Шо у попередників? Хто з попередників увідєл мір в глазах пуйла?
Это главная наша проблема?
Из-за этого началась война и из-за этого у нас сегодня проблемы?
Других вопросов нет?
То что пишет Banderlog
вы не читаете? Я с ним в очень многом (почти во всём) согласен.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:38
fox767676 написав: Shaman написав:
- в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка
во дурак-то
я же обьяснил - после майдана доходы населения в евровалюте упали в 2-3 раза
у тех кто хотел/не хотел - без разницы
так что это не метод
если кто-то хочет евроинтегрироваться то делать надо єто индивидуально, не подставляя других
Ты так хвалился, что развиваешься, книги читаешь ... 5 куо зарабатываешь ...
А по факту - попугай обыкновенный
Формальная логика утверждает, "после, не означает вследствии"
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
А следствие того, что после твоего Януковоща в казне мыши повесились и Россия оккупировала Крым, и влезла на Донбасс
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:43
pesikot написав:
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
Хіба? Як на мене - це прямі наслідки і ціна свободи.
Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 18:46
pesikot написав: fox767676 написав: Shaman написав:
- в бідній країні 5 куо це ого-го. а якщо країна вступить в Європу, то так заробляти буде багато, а це вже не айс. така собі логіка
во дурак-то
я же обьяснил - после майдана доходы населения в евровалюте упали в 2-3 раза
у тех кто хотел/не хотел - без разницы
так что это не метод
если кто-то хочет евроинтегрироваться то делать надо єто индивидуально, не подставляя других
Ты так хвалился, что развиваешься, книги читаешь ... 5 куо зарабатываешь ...
А по факту - попугай обыкновенный
Формальная логика утверждает, "после, не означает вследствии"
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
А следствие того, что после твоего Януковоща в казне мыши повесились и Россия оккупировала Крым, и влезла на Донбасс
Очень интересно твое мнение агитатора-дистрибьютера подоляцкой(читай российской) пропаганды припудренной комментариями даунецко-казанского розовощекого ухилянта
падение экономики и доходов было целью идеологов майдана
про рашкована я писал
сережу лещенко с его "300$ средней зп - счастье то какое для инвестора" тоже думаю помнят
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 гру, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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