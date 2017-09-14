|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 гру, 2024 18:46
Banderlog написав: pesikot написав:
А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну
Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ
Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
Я і не мовчав. Повторюватись не хочу. Але раз ти просиш.
Ти хочеш щоб я позиції України визначив на переговорах?) Це з якої радості я?
Бо куляба з лопатою зара в америці? ))
Ладно,
1. рпв, відведення військ по теперішній лінії зіткнення на 5 км. Арта з 155 на 20....
Я тебе про інше запитував, але ти знову дупою почав крутити
Ти підтримуєшь передачу Путіну 4 області+ Крим для початку перемовин про РПВ ?
Banderlog написав:
2. Ми даєм гарантії не вступу в нато. Не бачу смислу вступати туди куди нас не беруть, ми вже 20 р з 2004 вступаєм в нато.
І Путін про це каже, то ти згоден з ним ?
Banderlog написав:
3. Російська мова теж державна. І забуваєм про цю хрєнь хто на якій мові пише. Шоб тобі було легше і англійській теж такі права.
Тут не чемодан-вокзал-Румунія, тобі в Росію
Ти точно в ЗСУ ?
Banderlog написав:
4. Про церкву не будем, по закону держава і так поза церквою. Достатньо дотримуватись закону.
Воз попереду коняки )
У нас церква поза державою, а не держава поза церквою
Але як ти РПЦ в Україні підтримуєшь
Бо УПЦ МП і є філія РПЦ, ти сам про це знаешь )
А з приводу "достатньо дотримуватись закону", то чого твої попи, згідно закону, не склали договіри оренди ?
А почали волати, як їх притискують та виганяють
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 18:51
Banderlog написав:
я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада,
яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
Ти пиши правильно, ти проти того, щоб кримську беркутню гамселили ))
І багато тобі гайок закрутили, якщо ти з 2014 року тут пишешь ? )
Але я точно знаю, кожен, хто пише про закрутку гайок - самі хочуть закрутити гайки тим, з ким вони не згодні ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 18:54
greenozon
Перестаньте тягнути це лайно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 18:57
tester7336 написав: холява написав:
І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
ну пройдитесь с своей проблемой в кабинеты чиновников, зайдите в полицию, потом к прокурорам и вишенка на торте в самый честный суд.
вот тогда и поговорим клоака тут или не клоака.
Я був , ходив , судився з митницею ,.....все норм .
Особливо про суд . Три справи проти митниці -виграні бех копійки .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4933
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4514 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:00
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
А чого ти про Путіна промовчав ? Чого ти про Гундяя мовчишь, який оголосив священу війну
Путін каже, умови для початку, не для умов перемовин, припинення вогню - 4 області+Крим за Путіним, юридичні гарантії невступу в НАТО
Тобто це потрібно виконати до початку перемовин про РПВ
Я тебе разів 10 питав, ти це підтримуєшь чи ні ?
То ж не мовчи, не тримай в собі )
Я і не мовчав. Повторюватись не хочу. Але раз ти просиш.
Ти хочеш щоб я позиції України визначив на переговорах?) Це з якої радості я?
Бо куляба з лопатою зара в америці? ))
Ладно,
1. рпв, відведення військ по теперішній лінії зіткнення на 5 км. Арта з 155 на 20....
Я тебе про інше запитував, але ти знову дупою почав крутити
Ти підтримуєшь передачу Путіну 4 області+ Крим для початку перемовин про РПВ ?
Banderlog написав:
2. Ми даєм гарантії не вступу в нато. Не бачу смислу вступати туди куди нас не беруть, ми вже 20 р з 2004 вступаєм в нато.
І Путін про це каже, то ти згоден з ним ?
в питанні про нато я згоден з путіном.
Яка іще передача?
Ми не контролюєм ні крим ні окуповане росією.
І ти не повіриш, но вони окуповують все більше, діпстейт глянь поки демократи його не закрили.
Влада не справляється з тим щоб дипломатичним шляхом завершити війну. Тому їм треба скласти повноваження і на фронт в окопи. Особистим прикладом. Може тоді народ і піде за ними.
Кулябу і кулявлобу теж вернути і на фронт.
Може тоді і втікачі з європи вернуться... хай покажуть які вони патріоти.
На переговори послати пінчука, коломойського, фірташа, ахметова, порошенка хай договарюються вони вміють.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1609
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:01
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
Хіба? Як на мене - це прямі наслідки і ціна свободи.
Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Я бажаю тобі жити все життя, як білоруси ))
Я надивився на тих білорусів, автобуси яких, десятками стояли в Чернігові до 2020 року
Замість відпочинку у вихідні, у них були шоп-тури в Україну
Доходило до того, що авто ремонтували тут, резину міняли тут, ДР, ювілєї тут
Бо у них дуже дорого і ніякого сервісу
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:04
39 хвилина, Арті заявляє, що за наявності тотальної переваги в повітрі у няпрямку до Криму 100 км можна подолати за один день.
Пригадуємо наш контрнаступ і кількість F16 від Байдена завчасно наданих для цього.
"Нам не потрібен Ленд-ліз, нам і так дають все необхідне задарма" (с) - говорящі голови Зе.
"Байден врятував Україну" (с) Потртніков.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 29 гру, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4721
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:05
fox767676 написав: pesikot написав:
Ты так хвалился, что развиваешься, книги читаешь ... 5 куо зарабатываешь ...
А по факту - попугай обыкновенный
Формальная логика утверждает, "после, не означает вследствии"
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
А следствие того, что после твоего Януковоща в казне мыши повесились и Россия оккупировала Крым, и влезла на Донбасс
Очень интересно твое мнение агитатора-дистрибьютера подоляцкой(читай российской) пропаганды припудренной комментариями даунецко-казанского розовощекого ухилянта
падение экономики и доходов было целью идеологов майдана
про рашкована я писал
сережу лещенко с его "300$ средней зп - счастье то какое для инвестора" тоже думаю помнят
Так чего там Майдан разнес ? )
Ты так и не смог ответить, а почему ? )
Научился только ярлыки вешать и больше ничего
Вряд ли 5 куо у тебя, слог не тот, дешевый. 11 рублёвый
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10898
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:08
pesikot написав: Banderlog написав:
я проти революцій. Це завжди шлях в анархію, бардак і беззаконня. Воно тільки зразу прикольно кидать камнями в мусорів. Потом гайки закручуються і бєспрєдєльнічати починає влада. Нова і демократична влада,
яка прийшла на гаслах свободи рівності і братства.
Ти пиши правильно, ти проти того, щоб кримську беркутню гамселили ))
І багато тобі гайок закрутили, якщо ти з 2014 року тут пишешь ? )
Але я точно знаю, кожен, хто пише про закрутку гайок - самі хочуть закрутити гайки тим, з ким вони не згодні ))
а чернівецьку беркутню не гамселили? Вона була з народом?))) Переставай ділити Україну на схід і захід. Ми єдині.
Мені гайки закручувати? Так я шото не согласєн, самозакручуватись.)
далі шо? В тюрму мене посадиш? А сам воювати підеш? за революцію за конституцію і нато?
Так вперед.
Саджай. Посиджу. Можу собі позволити я не ніщєброд.)))
Подивлюсь на Україну без Бандерлога
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1609
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:10
Я згоден з Banderlog, що головною боротьбою зараз має бути боротьба з Просроченим. Враження, що він ставленик путіна з метою здачі країни повністю
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4187
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79372
|
|
|1493
|252411
|
|
|6076
|891687
|
|