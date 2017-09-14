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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1158811589115901159111592>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ювелірна робота: Бутусов розповів деталі про знищення російського судна Ursa Major

Під час огляду місця вибухів на судні Ursa Major у Середземному морі росіяни помітили, що краї вирв від вибуху загиналися всередину, тобто суховантаж пошкодили ззовні. Про це розповів головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

“Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Сьогодні компанія “Оборонлогістика”, яка працює на Міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та найсучасніших суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотоннажністю у 12700 тонн, яке було побудовано у Німеччині у 2009 році. З 2022-го року судно знаходилось під санкціями США за участь у агресії проти України. Увесь екіпаж – громадяни РФ”, – написав військовий журналіст.

У “Оборонлогістиці” заявили, що Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія не виготовляє такі крани, а через накладені санкції не може швидко їх купити, а тому судно перекинули на Далекий схід із Європи. Під час огляду судна після “теракту”, росіяни виявили, що краї вирв на ньому загинались всередину, тобто Ursa Major вразили ззовні.

“Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно – вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російські моряки не змогли”, – розповів Бутусов.

Журналіст повідомив, що росіяни не можуть знайти жодних доказів та винних у знищенні судна. Ураження Ursa Major показало, що жодне російське судне не знаходиться в безпеці у будь-якій частині світу.

“Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ”, – влучно додав Бутусов.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:13

pesikot

распрогандированый понаех смешон в своей наивнсти , что если будет агрессвно тащить официозную пропаганду станешь похожим на украинца
про слог мне будет писать чучело, перед этим писавшиее закарпатцам про "зверства КА\НКВД на Закарпатье в 1939"
Тут была такая же турбопатриотичная москвортка у которой закарпатцы\буковинцы - "земляки"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:15

  Бетон написав:Я згоден з Banderlog, що головною боротьбою зараз має бути боротьба з Просроченим. Враження, що він ставленик путіна з метою здачі країни повністю

Но но. Я такого не казав.
Зеленський легітимний презедент держави.
Він просто не справляється. І поставив всі яйця в шухляду до байдена. Самособою яйця защемило.
Під час війни ніякої боротьби і бути не може.
Я перший піду розганяти антизеленський майдан.
Вони не дурні люди і повинні скласти повноваження та піти добровільно. Нам потрібна договороздатна влада.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:16

  Banderlog написав:в питанні про нато я згоден з путіном.

Чудово, вже рокриваєшься на чиєму ти боці
Ти точно в ЗСУ ? я вже давно про це сумніваюсь

  Banderlog написав: Яка іще передача?
Ми не контролюєм ні крим ні окуповане росією.

Дупою крутишь, робишь вигляд, що не розумієшь про що мова.
Забалакуєшь тему розмови.

Пояснюю ще раз, Путін виставив умови для початку перемовин про РПВ.
Про НАТО ти вже згоден з Путіним

Але там є умова, що Україна повинна вивести війська з 4 областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запоріжської
Жодну з цих областей, Росія повністю не контролює.

Ти згоден з відводом українських військ з ціх областей ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:17

fox767676
Слился ты, на простом вопросе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:18

pesikot

пан (Banderlog)ніколи не блистав інтелектом, прихильність до мпц(упц) каже сама за себе

а никнейм він обрав від протилежного собі, йому личить "путінбог-гундяйапостол"
дивує, що в ЗСУ за більш ніж рік з нього не вибили цю дурість (як казав наш старшина, до кого словом не дійшло, дійде срізь ноги, це трошки довше, але працює на всі 100)

така конкретна каша в голові, що ніякі доводи не спрацюють(галопріл, аманозин і догляд), вірить і те, що московська церква відділена від держави (України), бо вона є природною складовою іншої держави(країни агресора, рф)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 29 гру, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а чернівецьку беркутню не гамселили? Вона була з народом?))) Переставай ділити Україну на схід і захід. Ми єдині.

Ви дійсно по-християнські свята людина
Бути зануреним у молодості у нац-патріотичні рухи, і зараз доводити патріотизм на практиці
І про шось там чемно та терпляче дискутувати з якимось агресивним лівим понаїхом , який про Україну знає тільки з агіток даунецько-казанського
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:20

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а чернівецьку беркутню не гамселили? Вона була з народом?))) Переставай ділити Україну на схід і захід. Ми єдині.

Ви дійсно по-християнські свята людина
Бути зануреним у молодості у нац-патріотичні рухи, і зараз доводити патріотизм на практиці
І про шось там чемно та терпляче дискутувати з якимось агресивним лівим понаїхом , який про Україну знає тільки з агіток даунецько-казанського


ще одне гмо, скільки вас, тут?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:21

  pesikot написав:fox767676
Слился ты, на простом вопросе )


"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:23

  Бетон написав:Я згоден з Banderlog, що головною боротьбою зараз має бути боротьба з Просроченим. Враження, що він ставленик путіна з метою здачі країни повністю

Дивно, а я вважаю, що боротись потрібно з Путіним
А про Путіна ти мовчишь )
pesikot
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