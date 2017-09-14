Додано: Нед 29 гру, 2024 19:10

Ювелірна робота: Бутусов розповів деталі про знищення російського судна Ursa Major



Під час огляду місця вибухів на судні Ursa Major у Середземному морі росіяни помітили, що краї вирв від вибуху загиналися всередину, тобто суховантаж пошкодили ззовні. Про це розповів головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.



“Безпрецедентна подія. Російський флот зазнав важкої втрати у Середземному морі. Сьогодні компанія “Оборонлогістика”, яка працює на Міноборони РФ, оголосила про деталі знищення свого одного з найбільших та найсучасніших суховантажних суден типу Ро-Ро Ursa Major, повною водотоннажністю у 12700 тонн, яке було побудовано у Німеччині у 2009 році. З 2022-го року судно знаходилось під санкціями США за участь у агресії проти України. Увесь екіпаж – громадяни РФ”, – написав військовий журналіст.



У “Оборонлогістиці” заявили, що Ursa Major перевозила на палубі два мобільних портальних крани загальною масою 686 тонн виробництва Німеччини Liebherr 420. Росія не виготовляє такі крани, а через накладені санкції не може швидко їх купити, а тому судно перекинули на Далекий схід із Європи. Під час огляду судна після “теракту”, росіяни виявили, що краї вирв на ньому загинались всередину, тобто Ursa Major вразили ззовні.



“Вирва виглядала незначною загрозою для такого великого судна, але уражень було три, і вони були спрямовані ювелірно точно – вибухи повністю вивели з ладу системи енергетики судна, тому запустити резервне живлення, задіяти відкачку води та організувати боротьбу за живучість російські моряки не змогли”, – розповів Бутусов.



Журналіст повідомив, що росіяни не можуть знайти жодних доказів та винних у знищенні судна. Ураження Ursa Major показало, що жодне російське судне не знаходиться в безпеці у будь-якій частині світу.



“Це найбільш дієві санкції проти російської морської торгівлі, які застосовувались з початку повномасштабного вторгнення РФ”, – влучно додав Бутусов.