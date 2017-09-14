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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:23
prodigy написав:
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:24
fox767676 написав: pesikot написав:fox767676
Слился ты, на простом вопросе )
"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника
Ну блесни интелектом, ответь на простой вопрос - что такого разнес Майдан ?
Но ты ответить не можешь, в методичках этого у тебя нет
Зато есть в методичках - навешивай ярлыки ))
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26
Думки експертів розділились, проте більшість вважає малоймовірним досягнення реального миру.
з наближенням повернення Трампа на посаду президента видання Newsweek запитало експертів, чи буде укладена мирна угода між РФ та Україною у наступному році.
"Для того, щоб мир утримався, мирна угода має бути справедливою. Україна чітко продемонструвала свою готовність до переговорів і компромісів - вона хоче припинення війни більше, ніж будь-хто інший - але якщо український народ не сприйматиме угоду як справедливу, він не буде зацікавлений у тому, щоб піти на погану угоду", - висловив свою думку гендиректор Rasmussen Global, колишній директор з політичного планування НАТО Фабріс Потьє.
За його словами, членство в НАТО є для України найвищою гарантією безпеки, проте важливо, аби європейські країни показали Трампу, що вони готові взяти на себе основну частину цих гарантій.
колишній заступник міністра енергетики РФ, економіст та опозиційний політик Володимир Мілов вважає, що мирна угода між країнами може бути укладена у 2025 році через тиск з боку нової адміністрації Трампа та крайнє виснаження ресурсів з обох сторін війни. Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому.
"Фундаментальна причина війни - агресивні імперіалістичні амбіції Росії, спрямовані на підкорення України та ліквідацію її суверенітету - не зникне після будь-якого припинення вогню", - підкреслив Мілов.
Своєю чергою старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк наголосив, що єдина мирна угода 2025 року буде катастрофічною в разі того, якщо США та західні країни припинять допомогу Україні.
"Єдиною можливою зміною правил гри є введення адміністрацією Трампа санкцій на російську нафту, що зробить продовження війни занадто дорогим для Росії", - зауважив експерт.
Також старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан зазначив, що припинення вогню у 2025 році є ймовірним, однак сама мирна угода навряд чи буде досягнута. Він додав:
"Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові".
Крім того, аналітик з питань Росії, заступник керівника групи Інституту дослідження війни Катерина Степаненко вважає малоймовірною мирну угоду між РФ та Україною у наступному році, адже Кремль й надалі хоче повністю знищити українську державу, капітуляції уряду України та ліквідації ЗСУ.
Водночас колишній директор з питань планування політики Державного департаменту США Енн-Марі Слотер наголосила, що припинення вогню дало б РФ необхідний перепочинок, а Україні переозброєння.
"А Трампу - дострокову перемогу, яку він зможе святкувати як доказ своєї здатності закінчувати війни, що не одне і те ж саме, що встановлення миру", - продовжила експерт.
Своєю чергою асоційований науковий співробітник Програми міжнародної безпеки Chatham House Джеймі Ші зауважив, що США та деякі країни Європи будуть підштовхувати Україну до переговорів, адже вони втомилися підтримувати нашу державу.
"Але справжній мир здається малоймовірним у 2025 році, оскільки Україна вимагає гарантій безпеки у вигляді членства в НАТО або іноземних миротворців на своїй території, які Заходу буде важко (і дорого) надати, а також допомоги у відновленні та багато деталей щодо повернення біженців, передачі військовополонених, транзиту через Чорне море та демілітаризованих зон, переговори про які будуть складними і тривалими. Тож слід очікувати повернення до ситуації замороженого конфлікту, коли доля України буде на волосині", - зауважив Джеймі Ші.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
ким працюють мами - в клінінгу? а жити де будуть, коли допомоги не стане? все життя в оренді?
Я вже писав, у мене є знайома, яка викладає там в універі, чоловік у ЗСУ, який влітку приїджав до неї у відпустку. Син там у школі навчається. Так ось вона ніякої допомоги не отримувала, все з власної кишені.
Тобто, не всі наші жінки там працюють в клінінгу та не всі отримують допомогу.
є такі. а який відсоток? щоб викладати в іноземному універі треба мати необхідний рівень.
У мене немає такої статистики. Схоже у вас є статистика який відсоток мам працюють в клінінгу та отримують допомогу?
й що вона планує?
Я не питав що вона планує.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:27
Banderlog написав:
Якби в нас був хтось як лукашенко цієї всієї хрєні б не було.
Тю, так запросість Лукашенка, якщо ніхто крім нас, ой, крім нього.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:28
pesikot написав: fox767676 написав: pesikot написав:fox767676
Слился ты, на простом вопросе )
"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника
Ну блесни интелектом, ответь на простой вопрос - что такого разнес Майдан ?
Но ты ответить не можешь, в методичках этого у тебя нет
Зато есть в методичках - навешивай ярлыки ))
смысл прыгать в политэкономию и высокие сферы
если ты не владеешь школьной программой украинской истории
Тут только руководствоваться Матфея 7:6
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 гру, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29
fox767676 написав: prodigy написав:
ще одне гмо, скільки вас, тут?
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День сегодняшний точно не ваше
Что-то не нравится мне этот гусь...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:31
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вот видно советского человека поздней перестройки
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 гру, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:32
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
Хіба? Як на мене - це прямі наслідки і ціна свободи.
Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:32
Shaman написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно
а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано
Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону
все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...
а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..
буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
Всі знають, що нема закону обмеження пересування, бо обмеження свободи повинно бути обмежене виключно законом.
Ви взагалі хоч розумієте що таке базові свободи громадян чи ні.
І друге. Ви закінчували школу або 1, 2 курси вишу? Бо навіть інженерам на базовому курсі історії, соціології розповідається що причиною корупції є обмеження, які створюють чиновники, а не навпаки. Ви взагалі не вчились чи що?
Чи ви думали, що спочатку громадянам нічого робити і вони носять хабарі, а потім чиновники вирішують з цього зробити проблему щоб вирішувати за гроші?
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