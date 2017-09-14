Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26

з наближенням повернення Трампа на посаду президента видання Newsweek запитало експертів, чи буде укладена мирна угода між РФ та Україною у наступному році.



"Для того, щоб мир утримався, мирна угода має бути справедливою. Україна чітко продемонструвала свою готовність до переговорів і компромісів - вона хоче припинення війни більше, ніж будь-хто інший - але якщо український народ не сприйматиме угоду як справедливу, він не буде зацікавлений у тому, щоб піти на погану угоду", - висловив свою думку гендиректор Rasmussen Global, колишній директор з політичного планування НАТО Фабріс Потьє.



За його словами, членство в НАТО є для України найвищою гарантією безпеки, проте важливо, аби європейські країни показали Трампу, що вони готові взяти на себе основну частину цих гарантій.

колишній заступник міністра енергетики РФ, економіст та опозиційний політик Володимир Мілов вважає, що мирна угода між країнами може бути укладена у 2025 році через тиск з боку нової адміністрації Трампа та крайнє виснаження ресурсів з обох сторін війни. Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому.



" Фундаментальна причина війни - агресивні імперіалістичні амбіції Росії, спрямовані на підкорення України та ліквідацію її суверенітету - не зникне після будь-якого припинення вогню", - підкреслив Мілов.



Своєю чергою старший науковий співробітник та директор досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Корі Шейк наголосив, що єдина мирна угода 2025 року буде катастрофічною в разі того, якщо США та західні країни припинять допомогу Україні.

"Єдиною можливою зміною правил гри є введення адміністрацією Трампа санкцій на російську нафту, що зробить продовження війни занадто дорогим для Росії", - зауважив експерт.



Також старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан зазначив, що припинення вогню у 2025 році є ймовірним, однак сама мирна угода навряд чи буде досягнута. Він додав:



"Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові".



Крім того, аналітик з питань Росії, заступник керівника групи Інституту дослідження війни Катерина Степаненко вважає малоймовірною мирну угоду між РФ та Україною у наступному році, адже Кремль й надалі хоче повністю знищити українську державу, капітуляції уряду України та ліквідації ЗСУ.



Водночас колишній директор з питань планування політики Державного департаменту США Енн-Марі Слотер наголосила, що припинення вогню дало б РФ необхідний перепочинок, а Україні переозброєння.



"А Трампу - дострокову перемогу, яку він зможе святкувати як доказ своєї здатності закінчувати війни, що не одне і те ж саме, що встановлення миру", - продовжила експерт.