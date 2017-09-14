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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1158811589115901159111592 ... 11594>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:27

  Banderlog написав:Якби в нас був хтось як лукашенко цієї всієї хрєні б не було.

Тю, так запросість Лукашенка, якщо ніхто крім нас, ой, крім нього.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:28

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:fox767676
Слился ты, на простом вопросе )


"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника

Ну блесни интелектом, ответь на простой вопрос - что такого разнес Майдан ?

Но ты ответить не можешь, в методичках этого у тебя нет
Зато есть в методичках - навешивай ярлыки ))


смысл прыгать в политэкономию и высокие сферы
если ты не владеешь школьной программой украинской истории
Тут только руководствоваться Матфея 7:6
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 29 гру, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29

  fox767676 написав:
  prodigy написав:ще одне гмо, скільки вас, тут?


Сфокусируйтесь на мемуарах
День сегодняшний точно не ваше


Что-то не нравится мне этот гусь...

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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:31

prodigy
вот видно советского человека поздней перестройки

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Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 29 гру, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:32

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана

Хіба? Як на мене - це прямі наслідки і ціна свободи.
Якщо б не було Майдана, то не було б анексії, нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...

Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:32

  Shaman написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:щось всі бігунці, які втекли за кордон під час війни, в момент втечі не казали, що це незаконно 8) а бігали та шукали, кому б дати хабаря - одночасно волаючи, що корупція - це погано :lol:

Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.

не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону :D

все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...

а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..

буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...

Всі знають, що нема закону обмеження пересування, бо обмеження свободи повинно бути обмежене виключно законом.
Ви взагалі хоч розумієте що таке базові свободи громадян чи ні.
І друге. Ви закінчували школу або 1, 2 курси вишу? Бо навіть інженерам на базовому курсі історії, соціології розповідається що причиною корупції є обмеження, які створюють чиновники, а не навпаки. Ви взагалі не вчились чи що?
Чи ви думали, що спочатку громадянам нічого робити і вони носять хабарі, а потім чиновники вирішують з цього зробити проблему щоб вирішувати за гроші?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:35

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Я згоден з Banderlog, що головною боротьбою зараз має бути боротьба з Просроченим. Враження, що він ставленик путіна з метою здачі країни повністю

Но но. Я такого не казав.
Зеленський легітимний презедент держави.
Він просто не справляється. І поставив всі яйця в шухляду до байдена. Самособою яйця защемило.
Під час війни ніякої боротьби і бути не може.
Я перший піду розганяти антизеленський майдан.
Вони не дурні люди і повинні скласти повноваження та піти добровільно. Нам потрібна договороздатна влада.

Трамп його викене на смітник історії, якщо громадяни готові терпіли безкінечну узурпацію.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?

При чому тут солодко? В них пересічний народ живе багатше, але платить за це свободою. А я ж не пересічний, в мене основний дохід йде із закордону, тому Україна - для мене одна із найкращих країн для життя, поки що.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:41

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Я згоден з Banderlog, що головною боротьбою зараз має бути боротьба з Просроченим. Враження, що він ставленик путіна з метою здачі країни повністю

Но но. Я такого не казав.
Зеленський легітимний презедент держави.
Він просто не справляється. І поставив всі яйця в шухляду до байдена. Самособою яйця защемило.
Під час війни ніякої боротьби і бути не може.
Я перший піду розганяти антизеленський майдан.
Вони не дурні люди і повинні скласти повноваження та піти добровільно. Нам потрібна договороздатна влада.

а міг би мати Різдв"яне перемир"я а не бити горшки з Фіцо та Орбаном,
з НР може не тільки без е.е. а й газу з черчілевською дипломатією
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:48

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?

При чому тут солодко? В них пересічний народ живе багатше

Повна брехня ...
pesikot
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