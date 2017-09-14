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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115891159011591115921159311594>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:49

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?

При чому тут солодко? В них пересічний народ живе багатше, але платить за це свободою. А я ж не пересічний, в мене основний дохід йде із закордону, тому Україна - для мене одна із найкращих країн для життя, поки що.

Тоді до чого цей ваш коментар:
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...

Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bloomberg: Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина припинить поставки електроенергії

Польський уряд готовий збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу і відключить резервне постачання електроенергії в країну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, Польща готова збільшити внутрішнє виробництво електроенергії з метою компенсувати будь-який дисбаланс, який виникне в системі України в разі дій Словаччини.

«Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від “Газпрому”, що підриває зусилля Європейського Союзу, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв», — пише Bloomberg.

Угоду про постачання російського газу через Україну в Європу було укладено в грудні 2019 року і вона закінчується 31 грудня 2024 року. Аналітики у сфері енергетики вважають, що навіть якщо буде досягнуто згоди щодо продовження транзиту через Україну, вона буде тимчасовою, оскільки комісія готує дорожню карту з припинення імпорту енергоносіїв з Росії.

Словаччина продовжує отримувати російську нафту трубопроводом “Дружба”, який проходить через територію України.

«Київ може припинити ці поставки як можливий крок у відповідь, якщо Словаччина припинить експорт електроенергії», — повідомляє агентство з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:52

  Бетон написав:Під час війни ніякої боротьби і бути не може.
Я перший піду розганяти антизеленський майдан.
Вони не дурні люди і повинні скласти повноваження та піти добровільно. Нам потрібна договороздатна влада.

Трамп його викене на смітник історії,[/quote]
Він вже програв, тільки поки цього не розуміє.
Питання в тому яким способом він піде. Краще б пішов добровільно.
І повторюсь іще раз.
Найкраще для держави якби він з командою пішов на фронт. Показав власним прикладом,що готовий воювати за незалежність.
Що нема ніяких сортностей в держави.
Поки що приклад який дають наші можновладці- валити звідси, і вивозити дітей.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:52

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США чере

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію


Енергохолдинг ДТЕК прийняв першу партію скрапленого природного газу від американської компанії Venture Global після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.
Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Партія приблизно 100 млн кубів газу або 1 ТВт-год енергії на борту Gaslog Savannah прибула на СПГ-термінал Ревітуса 27 грудня вранці. D.Trading, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж. Працюючи разом із грецькими та іншими партнерами, СПГ буде регазифікований і передаватиметься через газові мережі ЄС та України", — розповіли у ДТЕК.

D.Trading очікує, що цей вантаж буде першим із низки таких постачань зі США і прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи та Балтію.

"Прибуття цієї поставки СПГ є чітким сигналом рішучості ДТЕК сприяти зміцненню енергобезпеки України та Європи. Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, а й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергосистему", — заявив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.


контракт буде діяти до 2026р
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:52

  ЛАД написав:То что пишет Banderlog вы не читаете? Я с ним в очень многом (почти во всём) согласен.
если уже лад с бандерлогом согласен это последняя стадия задуматься, не комсомолец ли вы в душе, нет ли у вас наколки сталина на груди... рыбак рыбака, коммунист коммуниста. Сколько лад тут не шифруется под либерала, то там то сям выглянут уши пещерного почитателя диктатуры.

Banderlog мы вас теряем... :(
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 20:29, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:56

  prodigy написав:контракт буде діяти до 2026р

доставляти будуть в балонах?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:58

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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?

Не забувайте про копійчану комуналку, середню пенсію в 250$...
Перспектив ніяких: як тільки загнеться економіка москалів - так одразу і їх туди ж...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:04

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:Якщо у Білорусі так солодко, чого особисто ви не перебрались до бульбашів?

При чому тут солодко? В них пересічний народ живе багатше

Повна брехня ...


це не просто брехня, це галіма пропоганда

працював з руськими в одному екіпажі 6 років (вони були всі з пітера і один з москви),
то ми порівнювали ціни на продукти/комуналку/бензин, на послуги, також зарплати

стармех казав, що коли роками їхдили до Криму скрізь Україну, то купували наші продукти і наші значно краще і смачніше і на 25% дешевше. А по середнім зарплатам
Київ на той час може на 10% поступався пітеру (але за ранунок того, що в рф ціни були дорожче), то виходило майже однаково.
але москва і пітер-це взагалі не росія, це (як було при ссср) вднх

а інші регіони -це жахіття (є великі міста- Нижній Новгород, Казань, Екатеринбург де рівень життя вище ніж 50км від них), що казати, коли мешканці Калуги (190км) в москву на поїздах на роботу щодня (а це обласний центр)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:05

  flyman написав:
  prodigy написав:контракт буде діяти до 2026р

доставляти будуть в балонах?


розжижають і по газопроводу ( не має окулярів прочитати?)
prodigy
 
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