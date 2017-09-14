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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1159011591115921159311594>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:10

  pesikot написав:
  Banderlog написав:в питанні про нато я згоден з путіном.

Чудово, вже рокриваєшься на чиєму ти боці
Ти точно в ЗСУ ? я вже давно про це сумніваюсь

  Banderlog написав: Яка іще передача?
Ми не контролюєм ні крим ні окуповане росією.

Дупою крутишь, робишь вигляд, що не розумієшь про що мова.
Забалакуєшь тему розмови.

Пояснюю ще раз, Путін виставив умови для початку перемовин про РПВ.
Про НАТО ти вже згоден з Путіним

Але там є умова, що Україна повинна вивести війська з 4 областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запоріжської
Жодну з цих областей, Росія повністю не контролює.

Ти згоден з відводом українських військ з ціх областей ?

ні, я не згоден з виводом військ з цих областей.
Ще раз повторюсь, для особо обдарованих-Я за режим припинення вогню . Відвід військ з обох сторін від лінії зіткнення на відстань ведення вогню, щоб не відбувалось провокацій.
І ввід іноземних миротворців.
Я за відновлення коридорів щоб люди могли їздити і торгувати.
Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.
Нам не можно відрікатись від своїх на окупованих територіях і душити їх як душили придністровя. Границі в сучасному світі це смішно.
Треба дозволити подвійне громадянство. Щоб ті хто попав під окупацію залишались громадянами України. І не були ізольованими ні від економічного ні від політичного життя.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:13

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:То что пишет Banderlog вы не читаете? Я с ним в очень многом (почти во всём) согласен.
если уже лад с бандерлогом согласен это последняя стадия задуматься, не комсомолец ли вы в душе, нет ли у вас наколки сталина на груди... рыбак рыбака, коммунист коммуниста. Сколько лад тут не шифруется под либерала, то там то сям выглянут уши пещерного почитателя диктатуры.


з початком війни, ЛАД ховався
за великую русскую культуру (литература, музыка, живопись, балет, наука, религия)
, що людство неповинно від неї відмовлятись
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:19

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:При чому тут солодко? В них пересічний народ живе багатше

Повна брехня ...


це не просто брехня, це галіма пропоганда

працював з руськими в одному екіпажі 6 років (вони були всі з пітера і один з москви),
то ми порівнювали ціни ///

Это когда было то? - в 90е?..
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:19

  Water написав:
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива?

200 воно відносно смішно коли в тебе 2000 . Но якщо 400 і 600 , то 200 доларів це прірва.
Нашим пенсіонерам з пенсією , скільки там зара в більшості? 3700? Скажіть що 200 доларів це смішно. Можливість підтримати батьків навіть 100 доларами в місяць по Вашому це смішно?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:20

  холява написав:
  tester7336 написав:
  холява написав:І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .


ну пройдитесь с своей проблемой в кабинеты чиновников, зайдите в полицию, потом к прокурорам и вишенка на торте в самый честный суд.
вот тогда и поговорим клоака тут или не клоака.


Я був , ходив , судився з митницею ,.....все норм .
Особливо про суд . Три справи проти митниці -виграні бех копійки .


"Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат."!
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:25

  холява написав:З твого допису стало зрозуміло, що ти себе до мешканців України не відносиш .
І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
а как хвалили, а как восторгались. кушайте теперь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки про Майдан і його "наслідки"

Такий нюанс ...
Зображення

20.02.2014 року ... Януковощ ще Президент, ще не втік
А Крим вже почали "повертати"

Не в Майдані справа, не в Майдані

Військовий та політичний план анексії Криму був розроблений значно раніше
Тут і Гоблін в парламенті Крима.
І блокування військових частин

Но номерні та святоші цього не помічають
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:27

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?

Не забувайте про копійчану комуналку, середню пенсію в 250$...

Так он Бетон, вроді, писав у Дирі комуналка дешева.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:30

  pesikot написав:Трішки про Майдан і його "наслідки"

Такий нюанс ...
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20.02.2014 року ... Януковощ ще Президент, ще не втік
А Крим вже почали "повертати"

Не в Майдані справа, не в Майдані

Військовий та політичний план анексії Криму був розроблений значно раніше
Тут і Гоблін в парламенті Крима.
І блокування військових частин

Но номерні та святоші цього не помічають
в них плани були з 95. І тузла була.
Тільки щось без особливих успіхів. Майдан ослабив владу, і майдан вніс розкол в суспільство цим вони і скористались.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:34

  Banderlog написав:Майдан ослабив владу, і майдан вніс розкол в суспільство цим вони і скористались.
может выборы януковоща внесли раскол, с ним было не согласно до 50% избирателей. Многие голосовали против ювт. Так сложились звезды в политикуме, пересравшись со своими, не имея политсилы в раде ющ взял овоща премьером, в результате проиграл выборы, где то тут базовая причина майдана 2014. значительная часть общества поддерживала социалистов, бют, коммунистов. В результате в раде все разосрались с ющем или он со всеми (разные ходят версии).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 20:39, всього редагувалось 4 разів.
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  #<1 ... 1159011591115921159311594>
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