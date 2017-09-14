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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:34
Banderlog написав:
Я за відновлення коридорів щоб люди могли їздити і торгувати.
Торгувати з ким, з москалями? Ви особисто будете торгувать з москалями?
Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.
А їм шо, не оформлюють та не виплачують українські пенсії?
Нам не можно відрікатись від своїх на окупованих територіях і душити їх як душили придністровя.
А як душили придністров`я?
Границі в сучасному світі це смішно.
Це ви розкажіть на кордоні.
Щоб ті хто попав під окупацію залишались громадянами України.
А їх Україна позбавила українського громадянства й вони були вимушені брать російське?
І не були ізольованими ні від економічного ні від політичного життя.
Так а хто їх ізолював?
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:34
ИМХО якщо Грузини якимось чудом дожмуть Майдан (хоча, вважаю, що це дуже малоймовірно), то москалі і від них спробують щось віджати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:36
Дюрі-бачі написав:
ИМХО якщо Грузини якимось чудом дожмуть Майдан, то москалі і від них спробують щось віджати.
А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:38
Banderlog написав:
Water написав:
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива?
200 воно відносно смішно коли в тебе 2000 . Но якщо 400 і 600 , то 200 доларів це прірва.
Нашим пенсіонерам з пенсією , скільки там зара в більшості? 3700? Скажіть що 200 доларів це смішно. Можливість підтримати батьків навіть 100 доларами в місяць по Вашому це смішно?
Для чого ви все це написали? До чого тут пенсія до середньої ЗП?
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:39
prodigy написав: flyman написав: prodigy написав:
контракт буде діяти до 2026р
доставляти будуть в балонах?
розжижають і по газопроводу ( не має окулярів прочитати?)
до кордону з ЄС, а далі флотом TIRів з написом "вогненебезпечно: пропан/бутан"?
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flyman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:41
Banderlog написав:
Майдан ослабив владу, і майдан вніс розкол в суспільство цим вони і скористались.
Більш докладніше можна? Особливо за розкол в суспільстві. Коли вже лєгітімного повертуть?
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:46
Wirująświatła написав:
может выборы януковоща внесли раскол, с ним было не согласно до 50% избирателей. Многие голосовали против ювт. Так сложились звезды в политикуме
Наш мудрий нарід вміє обирать між лєгітимним та швачкою рукавиць. Нічого особистого, АЛЕ я дійсно на виборах, коли у 2 тур вийшли тюлька та овоч голосував за овоча. Вже не пам`ятаю чи був у 2 турі противсіх та не став псувать бюлетень.
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:46
Water написав:
А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?
А навіщо москалям віджимати зараз? Іванішвілі / Грузинська мрія впевнено веде грузин шляхом білорусії.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:49
Дюрі-бачі написав: Water написав:
А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?
А навіщо москалям віджимати зараз? Іванішвілі / Грузинська мрія впевнено веде грузин шляхом білорусії.
Так це ж не я пишу за відіжмуть шось у грузинів, це ж ви пишете, ось і поясніть. Не дивлячись на ваші погрози та прогнози, протести у Грузії продовжуються.
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Water
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:51
Water написав:
Так це ж не я пишу за відіжмуть шось у грузинів, це ж ви пишете, ось і поясніть. Не дивлячись на ваші погрози та прогнози, протести у Грузії продовжуються.
ИМХО якщо переможе грузинський Майдан, то москалі, як мінімум, Абхазію впишуть в конституцію, а як максимум - знайдуть кого захищати і розширять кордони Південної Осетії.
Та і Молдову захищають тільки наші герої ЗСУ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 29 гру, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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