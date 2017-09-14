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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11591115921159311594>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:34

  Banderlog написав:Я за відновлення коридорів щоб люди могли їздити і торгувати.

Торгувати з ким, з москалями? Ви особисто будете торгувать з москалями?
Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.

А їм шо, не оформлюють та не виплачують українські пенсії?
Нам не можно відрікатись від своїх на окупованих територіях і душити їх як душили придністровя.

А як душили придністров`я?
Границі в сучасному світі це смішно.

Це ви розкажіть на кордоні.
Щоб ті хто попав під окупацію залишались громадянами України.

А їх Україна позбавила українського громадянства й вони були вимушені брать російське?
І не були ізольованими ні від економічного ні від політичного життя.

Так а хто їх ізолював?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО якщо Грузини якимось чудом дожмуть Майдан (хоча, вважаю, що це дуже малоймовірно), то москалі і від них спробують щось віджати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:36

  Дюрі-бачі написав:ИМХО якщо Грузини якимось чудом дожмуть Майдан, то москалі і від них спробують щось віджати.

А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:38

  Banderlog написав:
  Water написав:
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива?

200 воно відносно смішно коли в тебе 2000 . Но якщо 400 і 600 , то 200 доларів це прірва.
Нашим пенсіонерам з пенсією , скільки там зара в більшості? 3700? Скажіть що 200 доларів це смішно. Можливість підтримати батьків навіть 100 доларами в місяць по Вашому це смішно?

Для чого ви все це написали? До чого тут пенсія до середньої ЗП?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:39

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:контракт буде діяти до 2026р

доставляти будуть в балонах?


розжижають і по газопроводу ( не має окулярів прочитати?)

до кордону з ЄС, а далі флотом TIRів з написом "вогненебезпечно: пропан/бутан"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:41

  Banderlog написав:Майдан ослабив владу, і майдан вніс розкол в суспільство цим вони і скористались.

Більш докладніше можна? Особливо за розкол в суспільстві. Коли вже лєгітімного повертуть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:46

  Wirująświatła написав:может выборы януковоща внесли раскол, с ним было не согласно до 50% избирателей. Многие голосовали против ювт. Так сложились звезды в политикуме

Наш мудрий нарід вміє обирать між лєгітимним та швачкою рукавиць. Нічого особистого, АЛЕ я дійсно на виборах, коли у 2 тур вийшли тюлька та овоч голосував за овоча. Вже не пам`ятаю чи був у 2 турі противсіх та не став псувать бюлетень.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?

А навіщо москалям віджимати зараз? Іванішвілі / Грузинська мрія впевнено веде грузин шляхом білорусії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:49

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:А до цього часу москалі в них нічого не віджали, тільки забрали своє?
Чи ви погрожуєте Грузії кагбичівонєвишло?

А навіщо москалям віджимати зараз? Іванішвілі / Грузинська мрія впевнено веде грузин шляхом білорусії.

Так це ж не я пишу за відіжмуть шось у грузинів, це ж ви пишете, ось і поясніть. Не дивлячись на ваші погрози та прогнози, протести у Грузії продовжуються.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Так це ж не я пишу за відіжмуть шось у грузинів, це ж ви пишете, ось і поясніть. Не дивлячись на ваші погрози та прогнози, протести у Грузії продовжуються.

ИМХО якщо переможе грузинський Майдан, то москалі, як мінімум, Абхазію впишуть в конституцію, а як максимум - знайдуть кого захищати і розширять кордони Південної Осетії.

Та і Молдову захищають тільки наші герої ЗСУ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 29 гру, 2024 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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