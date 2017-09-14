|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 гру, 2024 20:54
fox767676 написав:
смысл прыгать в политэкономию и высокие сферы
pesikot написав: fox767676 написав:
"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника
Ну блесни интелектом, ответь на простой вопрос - что такого разнес Майдан ?
Но ты ответить не можешь, в методичках этого у тебя нет
Зато есть в методичках - навешивай ярлыки ))
если ты не владеешь школьной программой украинской истории
Тут только руководствоваться Матфея 7:6
здається, це й називається злитися.
бо щоб щось писати про економіку, треба цим предметом володіти.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:02
Shaman написав:
здається, це й називається злитися.
пусть злятся)
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26716
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:05
Бетон написав: Shaman написав: АндрейМ написав:
Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону
все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...
а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..
буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
Всі знають, що нема закону обмеження пересування, бо обмеження свободи повинно бути обмежене виключно законом.
Ви взагалі хоч розумієте що таке базові свободи громадян чи ні.
І друге. Ви закінчували школу або 1, 2 курси вишу? Бо навіть інженерам на базовому курсі історії, соціології розповідається що причиною корупції є обмеження, які створюють чиновники, а не навпаки. Ви взагалі не вчились чи що?
Чи ви думали, що спочатку громадянам нічого робити і вони носять хабарі, а потім чиновники вирішують з цього зробити проблему щоб вирішувати за гроші?
я прям уявляю, як майбутні будівельники, уважно слухають курс соціології
хоча в нашій країні для будівельників знання, як давати хабарі, може дійсно базові
корупція цікава тема. її багато різновидів. один з таких поділів - умовно західна та східна. західна - це коли хабар дають, щоб чиновник порушив правила. східна - це коли коли чиновник вимагає хабар, щоб лише виконати свої обов'язки.
так от, коли дають хабар на кордоні чи там у МСЕК за фальшиву інвалідність - ініціатор саме громадянин, йому потрібно отримати щось, на що він немає права. яке обмеження створили, щоб людина отримувала інвалідність? отож.
й чувак, я поважаю твої зусилля в спортзалі, але гадаю у плані навчання мої досягнення трохи вагоміші.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:16
fox767676 написав: pesikot написав:
Ты так хвалился, что развиваешься, книги читаешь ... 5 куо зарабатываешь ...
А по факту - попугай обыкновенный
Формальная логика утверждает, "после, не означает вследствии"
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
А следствие того, что после твоего Януковоща в казне мыши повесились и Россия оккупировала Крым, и влезла на Донбасс
Очень интересно твое мнение агитатора-дистрибьютера подоляцкой(читай российской) пропаганды припудренной комментариями даунецко-казанского розовощекого ухилянта падение экономики и доходов было целью идеологов майдана
про рашкована я писал
сережу лещенко с его "300$ средней зп - счастье то какое для инвестора" тоже думаю помнят
оце висновок - тягне на маячню року
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7757
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79388
|
|
|1493
|252433
|
|
|6076
|891705
|
|