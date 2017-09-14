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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 гру, 2024 20:54
fox767676 написав:
смысл прыгать в политэкономию и высокие сферы
pesikot написав: fox767676 написав:
"Слился" будешь в даунецко-казанских чатах писать
интеллект уровня птушника
Ну блесни интелектом, ответь на простой вопрос - что такого разнес Майдан ?
Но ты ответить не можешь, в методичках этого у тебя нет
Зато есть в методичках - навешивай ярлыки ))
если ты не владеешь школьной программой украинской истории
Тут только руководствоваться Матфея 7:6
здається, це й називається злитися.
бо щоб щось писати про економіку, треба цим предметом володіти.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:02
Shaman написав:
здається, це й називається злитися.
пусть злятся)
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:05
Бетон написав: Shaman написав: АндрейМ написав:
Виїзд закордон під час війни є законним, оскільки не існує закону, який обмежує у праві на виїзд. Проблема в тому, що українська влада незаконно, дискримінаційно обмежує певну категорію громадян у цьому праві і вимагає пред'являти додаткові документи, окрім дійсного паспорту, для виїзду. Це, звичайно, призводить до корупції, хоча неповинно так бути.
не відповіли, звідки така точка зору. напевне, вже з-за кордону
все зрозуміло - обмежили виїзд - незаконно, захищати Батьківщину - ні, не чув...
а корупція починається, коли громадянин дає хабар, щоб службова особа порушила закон. чи корупція зі ініціативою громадян - це вже й не корупція?..
буде цікаво, як будете спілкуватися з державними установами за кордоном, - вас чекає багато чого нового про права та обов'язки...
Всі знають, що нема закону обмеження пересування, бо обмеження свободи повинно бути обмежене виключно законом.
Ви взагалі хоч розумієте що таке базові свободи громадян чи ні.
І друге. Ви закінчували школу або 1, 2 курси вишу? Бо навіть інженерам на базовому курсі історії, соціології розповідається що причиною корупції є обмеження, які створюють чиновники, а не навпаки. Ви взагалі не вчились чи що?
Чи ви думали, що спочатку громадянам нічого робити і вони носять хабарі, а потім чиновники вирішують з цього зробити проблему щоб вирішувати за гроші?
я прям уявляю, як майбутні будівельники, уважно слухають курс соціології
хоча в нашій країні для будівельників знання, як давати хабарі, може дійсно базові
корупція цікава тема. її багато різновидів. один з таких поділів - умовно західна та східна. західна - це коли хабар дають, щоб чиновник порушив правила. східна - це коли коли чиновник вимагає хабар, щоб лише виконати свої обов'язки.
так от, коли дають хабар на кордоні чи там у МСЕК за фальшиву інвалідність - ініціатор саме громадянин, йому потрібно отримати щось, на що він немає права. яке обмеження створили, щоб людина отримувала інвалідність? отож.
й чувак, я поважаю твої зусилля в спортзалі, але гадаю у плані навчання мої досягнення трохи вагоміші.
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:16
fox767676 написав: pesikot написав:
Ты так хвалился, что развиваешься, книги читаешь ... 5 куо зарабатываешь ...
А по факту - попугай обыкновенный
Формальная логика утверждает, "после, не означает вследствии"
Падение доходов после Майдана - не следствие Майдана
А следствие того, что после твоего Януковоща в казне мыши повесились и Россия оккупировала Крым, и влезла на Донбасс
Очень интересно твое мнение агитатора-дистрибьютера подоляцкой(читай российской) пропаганды припудренной комментариями даунецко-казанского розовощекого ухилянта падение экономики и доходов было целью идеологов майдана
про рашкована я писал
сережу лещенко с его "300$ средней зп - счастье то какое для инвестора" тоже думаю помнят
оце висновок - тягне на маячню року
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Shaman
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:25
Стосовно пенсіонерів, моя знайома Наталія, 75 років, народилась на ррфср, все життя прожила в українському місті, але у 2022 році місто внєзапно окупували москалі. Так вона не натішиться життям, бо пенсії виплачують москалі та Україна. Питання до Banderlog, така ситуація особисто тобі подобається?
Я питав як вона опинилась в Україні, якщо народилась на москальщині? Сказала шо будували великий комбінат по виготовленню барвників для тканин. Так її батькам на москальщині запропонували житло та роботу в Україні, якщо вони погодяться на переїзд з москальщини до України. Вони жили на москальщині 3 сім`ї в одному дерев`яному будинку, звісно вони погодились на переїзд.
Це 60-ті роки. Така була індустріалізація України, за чим дуже плаче ЛАД.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:32
Water написав:
Для чого ви все це написали? До чого тут пенсія до середньої ЗП?
До стовпа написав
а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:39
[quote="5804785:Shaman"][/quote]
Ну расскажи про экономику после 2014.
Не надо только спрыгивать. На российскую агрессию, она шла в пакете с результатами майдана , самые откровенные ломы майдана ещё в январе 2014 писали что Крым с Донбассом будут потеряны, ну и типа фиг с ними, не прогрессивными. Те что поглупее писали что такого не может быть, потому что не может быть, будапештский меморандум и мы цивилизованная страна
Самое главное что никто ж не ответит внятно что сполвигнуло поддержать - то детей побили, то коррупция лопнула, оборванца абырвалга наверное саша-стоматолог избил, отжал бизн
ес
)другим Янукович был обязан Европу устроить , но чего то против оранжевого правительсьтва 2005-2009 где было ноль подвижек по пунктам обещанной евроинтеграции никто не мвйданил. Весь этот пустой пафос, и имитация свержения власти, которой воспользовались русские привел к депрессии в обществе, сепаратизму, миграции, падении рождаемости, остановке развития инфраструктуры. Если б ибыли какие-то позитивные завоевания , то они были обесценв73% в 2019.Люди дорожащие страной такого бы не сделали. И Зеленский 2019 это прокатанная дорожка парасюка 2014 . Карманные квнщики коломойского умеющие в типа драматизм
Заметьте , я тему майдана сам не подымал, эту пессикот бесится что есть люди которым плевать на пропаганду и навязываемые типа идеалы. Придется огорчить - мир стремительно меняется и культы прошлого обесцениваются, майдан остаётся святыней для диваноидов у которых за 10 лет больше ничего значимого не произошло, у тех же его участников кто занят делом, в т.ч и на фронте, это давно уже не святыня первого порядка
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 29 гру, 2024 21:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:41
adeges написав:
"Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо, великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности, и отлично функционирующий половой аппарат."!
Розумієш , друже , я ніколи не попадав в сітуації .
Хіба що за деяки порушення ПДД .Навіщо з ними лаятись ?
Сплатив штраф й нерви не страчувати .
А як попав на митниці то по судах нашастався , вернули все і судовий сбір ,але майже білше року -двух гуляли десь гроші без оберту .
На рахунок зубів й "функционирующий половой аппарат"- невелике перебільшення .
І залізяки у голову позакручували(штіфти у щелепи) , й тестерон падає .(треба відслідковувати ).
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:50
tester7336 написав: холява написав:
І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
ну пройдитесь с своей проблемой в кабинеты чиновников, зайдите в полицию, потом к прокурорам и вишенка на торте в самый честный суд.
вот тогда и поговорим клоака тут или не клоака.
А можна кілька запитань
1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?
2 Скільки разів спілкувались з прокурором
3 Коли і за що вас судив суд?
Поясню чому ці питання виникли
Мені майже 60 , в цьому житті ніби чогось добився( в крайньому випадку точно більше ніж середньостатистичний українець)
Так от
В суді я був ДВА РАЗИ , обидва рази рішенням судді я був не задоволений і закінчились це для мене двома штрафами на 850 грн....
Чиновників в кабінетах я відвідував частіше і вони попили трошки моєї крові і часу....
Але це ж не змогло зломати мій бізнес
Не хочете про мене
давайте про Долярчика. Людина точно не з тих кого можна назвати інтелектуалом, також їй все погано і всі заважають , але з своїми 9 класами заробила на базарі торгуючи велодеталями -якихось ДВІ квартири.... за десять років...
Не хочете про долярчика, давайте про вічно невдоволеного психолога, якого не прийняли на посаду в школу.. і після цього він працював всюди де тільки можна і по його словам заробляє сотню тисяч гривень в місяць....
То в чому проблема?
в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:51
Banderlog написав:
До стовпа написав
а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.
Я там вище написав де пенсіонерам краще жить, переїджайте, в чому питання?
А питання чому пенсія 75 баксів це питання не цікаве.
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