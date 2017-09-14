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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11593115941159511596>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:53

  budivelnik написав:Мені майже 60
на 60 шоб поляну форумчанам накрыл. а то только хвастаться умеете, а сами за 30 копеек удавитесь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:54

  Wirująświatła написав:
  холява написав:З твого допису стало зрозуміло, що ти себе до мешканців України не відносиш .
І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
а как хвалили, а как восторгались. кушайте теперь.


Ветік , я його і зараз читаю .
В нього дійсно є щось таке , що НЕ ВІДТАЛКУЄ .

...... у всіх є свої почуття і не всі з ними можуть впоратись .
Деякі спокійно йдуть до ЗСУ(той же СІБАРІТ) , а деякі перелякани .( ну не будемо рахувати хто на форумі більше за все волає ).
В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю .
Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д .
Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких .
НЕ ПИШАЮСЬ .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:57

холява спасибо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:58

  холява написав: І залізяки у голову позакручували(штіфти у щелепи) , й тестерон падає .(треба відслідковувати ).

Вам здається чуть за 60. Невже в такому віці тестостерон це критично? Я думав проблеми починаються в 70.
Відслідковуєте і шо? Міняєте режим, харчування чи коректуєте медикаментозно? В старшому віці високий рівень тестостерону це безпечно?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:05

  budivelnik написав:А можна кілька запитань
1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?
2 Скільки разів спілкувались з прокурором
3 Коли і за що вас судив суд?


ты прекрасно знаешь что я не рассказываю личную информацию.
так что исповеди можешь не ждать. можешь и дальше любить все инстанции мной перечисленные но я останусь при своем мнении.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12

  Banderlog написав:
  холява написав: І залізяки у голову позакручували(штіфти у щелепи) , й тестерон падає .(треба відслідковувати ).

Вам здається чуть за 60. Невже в такому віці тестостерон це критично? Я думав проблеми починаються в 70.
Відслідковуєте і шо? Міняєте режим, харчування чи коректуєте медикаментозно? В старшому віці високий рівень тестостерону це безпечно?


мені у 2025 виповнюється 64 (зовсім скоро).
На рахунок тестостерону , :) :) він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим .
Головне не алкоголем , пивом .
Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
:) :)
холява
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12

  холява написав:В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю .
Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д .
Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких .
НЕ ПИШАЮСЬ .

З якого місяця цього року більшість почала відверто, нагло та цинічно ухилятися?
Що стало тригером?
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12

  Water написав:
  Banderlog написав:До стовпа написав :lol: а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.

Я там вище написав де пенсіонерам краще жить, переїджайте, в чому питання?
А питання чому пенсія 75 баксів це питання не цікаве.
кому питання не цікаве?) Вам чи населенню? В тому числі і молодому які бачать до чого доробились їх дід з бабою?
Не хочеться самому переїхати перед тим як мені шось совєтувати? )))
мені до пенсії ще далеко і на неї я не розраховую.
Років 28 тому отримав я першу стипендію, дали 6 грн замість здається 24.
Пішов я тоді в дорогий бар і випив 2 пива по бєшеній ціні) більше грошей в мене не було.)
це був останній день коли в мене не було грошей.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:15

  Banderlog написав:це був останній день коли в мене не було грошей.)
от тюрьмы и от сумы...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:16

  fox767676 написав:
  Shaman написав:

Ну расскажи про экономику после 2014.
Не надо только спрыгивать. На российскую агрессию, она шла в пакете с результатами майдана , самые откровенные ломы майдана ещё в январе 2014 писали что Крым с Донбассом будут потеряны, ну и типа фиг с ними, не прогрессивными. Те что поглупее писали что такого не может быть, потому что не может быть, будапештский меморандум и мы цивилизованная страна :)
Самое главное что никто ж не ответит внятно что сполвигнуло поддержать - то детей побили, то коррупция лопнула, оборванца абырвалга наверное саша-стоматолог избил, отжал бизн :idea: ес :))другим Янукович был обязан Европу устроить , но чего то против оранжевого правительсьтва 2005-2009 где было ноль подвижек по пунктам обещанной евроинтеграции никто не мвйданил. Весь этот пустой пафос, и имитация свержения власти, которой воспользовались русские привел к депрессии в обществе, сепаратизму, миграции, падении рождаемости, остановке развития инфраструктуры. Если б ибыли какие-то позитивные завоевания , то они были обесценв73% в 2019.Люди дорожащие страной такого бы не сделали. И Зеленский 2019 это прокатанная дорожка парасюка 2014 . Карманные квнщики коломойского умеющие в типа драматизм

Заметьте , я тему майдана сам не подымал, эту пессикот бесится что есть люди которым плевать на пропаганду и навязываемые типа идеалы. Придется огорчить - мир стремительно меняется и культы прошлого обесцениваются, майдан остаётся святыней для диваноидов у которых за 10 лет больше ничего значимого не произошло, у тех же его участников кто занят делом, в т.ч и на фронте, это давно уже не святыня первого порядка

економіка впала. а чого ти відкидаєш напад Раші? коли в тебе окупували 20% ВВП, ти очікуєш зростання? так Раша скористалася слабкістю країни. але напевне причина Раші. щось Польща не намагалася скористатися ;)

ти обережно оминаєш питання, що одна з основних причин Майдану - узурпація влади, яку активно проводив Яник. й якби йому вдалося, то спочатку був би Вітя Яник, потім Саша Яник. щось про це всі прихильники Яника мовчать. бо ще раз - Ющенко не виконав, що від нього очікували (а чого очікувати з прем'єром Яником), - його прокатили. Пороха теж прокатили. а Яник збирався керувати як, й північні сусіди, - до смерті.

нам в країні треба будувати інституції, а режим Яника цього взагалі не дозволив би, як й інша автократія.

так зазвичай революції погіршують економіку країни, але інколи не має вибори. при автократії буде лише гірше. ось такі нескладні причинно-наслідкові зв'язки 8)
Shaman
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