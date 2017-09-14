|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:53
budivelnik написав:
Мені майже 60
на 60 шоб поляну форумчанам накрыл. а то только хвастаться умеете, а сами за 30 копеек удавитесь.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26724
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:54
Wirująświatła написав: холява написав:
З твого допису стало зрозуміло, що ти себе до мешканців України не відносиш .
І те місце де ти мешкаєш ти рахуєш клоакою .
а как хвалили, а как восторгались. кушайте теперь.
Ветік , я його і зараз читаю .
В нього дійсно є щось таке , що НЕ ВІДТАЛКУЄ .
...... у всіх є свої почуття і не всі з ними можуть впоратись .
Деякі спокійно йдуть до ЗСУ(той же СІБАРІТ) , а деякі перелякани .( ну не будемо рахувати хто на форумі більше за все волає ).
В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю .
Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д .
Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких .
НЕ ПИШАЮСЬ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4935
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4514 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:57
холява спасибо.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26724
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 29 гру, 2024 21:58
холява написав:
І залізяки у голову позакручували(штіфти у щелепи) , й тестерон падає .(треба відслідковувати ).
Вам здається чуть за 60. Невже в такому віці тестостерон це критично? Я думав проблеми починаються в 70.
Відслідковуєте і шо? Міняєте режим, харчування чи коректуєте медикаментозно? В старшому віці високий рівень тестостерону це безпечно?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1617
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:05
budivelnik написав:
А можна кілька запитань
1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?
2 Скільки разів спілкувались з прокурором
3 Коли і за що вас судив суд?
ты прекрасно знаешь что я не рассказываю личную информацию.
так что исповеди можешь не ждать. можешь и дальше любить все инстанции мной перечисленные но я останусь при своем мнении.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12
Banderlog написав: холява написав:
І залізяки у голову позакручували(штіфти у щелепи) , й тестерон падає .(треба відслідковувати ).
Вам здається чуть за 60. Невже в такому віці тестостерон це критично? Я думав проблеми починаються в 70.
Відслідковуєте і шо? Міняєте режим, харчування чи коректуєте медикаментозно? В старшому віці високий рівень тестостерону це безпечно?
мені у 2025 виповнюється 64 (зовсім скоро).
На рахунок тестостерону ,
він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим .
Головне не алкоголем , пивом .
Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4935
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4135 раз.
- Подякували: 4514 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12
холява написав:
В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю .
Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д .
Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких .
НЕ ПИШАЮСЬ .
З якого місяця цього року більшість почала відверто, нагло та цинічно ухилятися?
Що стало тригером?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9252
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:12
Water написав: Banderlog написав:
До стовпа написав
а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.
Я там вище написав де пенсіонерам краще жить, переїджайте, в чому питання?
А питання чому пенсія 75 баксів це питання не цікаве.
кому питання не цікаве?) Вам чи населенню? В тому числі і молодому які бачать до чого доробились їх дід з бабою?
Не хочеться самому переїхати перед тим як мені шось совєтувати? )))
мені до пенсії ще далеко і на неї я не розраховую.
Років 28 тому отримав я першу стипендію, дали 6 грн замість здається 24.
Пішов я тоді в дорогий бар і випив 2 пива по бєшеній ціні) більше грошей в мене не було.)
це був останній день коли в мене не було грошей.)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1617
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:15
Banderlog написав:
це був останній день коли в мене не було грошей.)
от тюрьмы и от сумы...
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26724
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 29 гру, 2024 22:16
fox767676 написав: Shaman написав:
Ну расскажи про экономику после 2014.
Не надо только спрыгивать. На российскую агрессию, она шла в пакете с результатами майдана , самые откровенные ломы майдана ещё в январе 2014 писали что Крым с Донбассом будут потеряны, ну и типа фиг с ними, не прогрессивными. Те что поглупее писали что такого не может быть, потому что не может быть, будапештский меморандум и мы цивилизованная страна
Самое главное что никто ж не ответит внятно что сполвигнуло поддержать - то детей побили, то коррупция лопнула, оборванца абырвалга наверное саша-стоматолог избил, отжал бизн
ес
)другим Янукович был обязан Европу устроить , но чего то против оранжевого правительсьтва 2005-2009 где было ноль подвижек по пунктам обещанной евроинтеграции никто не мвйданил. Весь этот пустой пафос, и имитация свержения власти, которой воспользовались русские привел к депрессии в обществе, сепаратизму, миграции, падении рождаемости, остановке развития инфраструктуры. Если б ибыли какие-то позитивные завоевания , то они были обесценв73% в 2019.Люди дорожащие страной такого бы не сделали. И Зеленский 2019 это прокатанная дорожка парасюка 2014 . Карманные квнщики коломойского умеющие в типа драматизм
Заметьте , я тему майдана сам не подымал, эту пессикот бесится что есть люди которым плевать на пропаганду и навязываемые типа идеалы. Придется огорчить - мир стремительно меняется и культы прошлого обесцениваются, майдан остаётся святыней для диваноидов у которых за 10 лет больше ничего значимого не произошло, у тех же его участников кто занят делом, в т.ч и на фронте, это давно уже не святыня первого порядка
економіка впала. а чого ти відкидаєш напад Раші? коли в тебе окупували 20% ВВП, ти очікуєш зростання? так Раша скористалася слабкістю країни. але напевне причина Раші. щось Польща не намагалася скористатися
ти обережно оминаєш питання, що одна з основних причин Майдану - узурпація влади, яку активно проводив Яник. й якби йому вдалося, то спочатку був би Вітя Яник, потім Саша Яник. щось про це всі прихильники Яника мовчать. бо ще раз - Ющенко не виконав, що від нього очікували (а чого очікувати з прем'єром Яником), - його прокатили. Пороха теж прокатили. а Яник збирався керувати як, й північні сусіди, - до смерті.
нам в країні треба будувати інституції, а режим Яника цього взагалі не дозволив би, як й інша автократія.
так зазвичай революції погіршують економіку країни, але інколи не має вибори. при автократії буде лише гірше. ось такі нескладні причинно-наслідкові зв'язки
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7760
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 703 раз.
- Подякували: 1569 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|79412
|
|
|1493
|252441
|
|
|6076
|891726
|
|