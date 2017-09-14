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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11593115941159511596

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:17

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А можна кілька запитань
1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?
2 Скільки разів спілкувались з прокурором
3 Коли і за що вас судив суд?

ты прекрасно знаешь что я не рассказываю личную информацию.
так что исповеди можешь не ждать. можешь и дальше любить все инстанции мной перечисленные но я останусь при своем мнении.

та да, взагалі нічого не розповідаєш. навіть виникає за питання - а що ж за людина це пише? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:18

  UA написав:
  холява написав:В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю .
Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д .
Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких .
НЕ ПИШАЮСЬ .

З якого місяця цього року більшість почала відверто, нагло та цинічно ухилятися?
Що стало тригером?

розкажіть, дуже цікаво ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:21

корупція крізь призму економіки

  Shaman написав:корупція цікава тема. її багато різновидів. один з таких поділів - умовно західна та східна. західна - це коли хабар дають, щоб чиновник порушив правила. східна - це коли коли чиновник вимагає хабар, щоб лише виконати свої обов'язки.
Пропоную відійти від питання справедливості( емоційний термін який коже трактує як йому хочеться) і розглянути в площині економічній.
Спробуєм натягнути сову на глобус і знайти аналоги корупції в економіці.
Перше що відразу спадає на думку
Ви купили товар і виявилось що він НЕ відповідає тим характеристикам на які ви надіялись. При цьому, сам товар ніби виконує свою функцію(машина-возить , їжа-насичує, одяг-зігріває, ліки-лікують,) але осадочок що переплатили - залишається
А в корупції? Те саме - даєте гроші(переплачуєте) щоб щось отримати....
Є інший варіант, не даєте гроші праямо , а через податки фінансуєте різні там фонди(дорожне будівництво , медицина, освіта, правоохоронні органи) а на виході отримуєте погані дороги , погану медицину, погану освіту, несправедливих суддів/прокурорів... Тобто знову переплачуєте.

А який НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ спосіб боротьби з переплатами ?
Сварка з продавцем чи зміна продавця?
Я використовую другий, при чому всюди.
Так, є ситуації коли змінити продавця не можна бо монополізм( наприклад електрика) - тоді я ЗМЕНШУЮ використання його продукції(утеплюю стіни ) або якщо дуже вже вкурвить - то ставлю фотопанелі з акамуляторами ( і мені пофіг що в горизонті найближчих 3-7 років економічно я програв, зате зберіг нерви і показав дулю монополісту.

І тепер це саме в призмі чиновників.
Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою
освіту-платною освітою
ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі.
Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим
От і виходить
Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:23

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:А можна кілька запитань
1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?
2 Скільки разів спілкувались з прокурором
3 Коли і за що вас судив суд?

Поясню чому ці питання виникли
Мені майже 60 , в цьому житті ніби чогось добився( в крайньому випадку точно більше ніж середньостатистичний українець)
Так от
В суді я був ДВА РАЗИ , обидва рази рішенням судді я був не задоволений і закінчились це для мене двома штрафами на 850 грн....
Чиновників в кабінетах я відвідував частіше і вони попили трошки моєї крові і часу....
Але це ж не змогло зломати мій бізнес

Не хочете про мене
давайте про Долярчика. Людина точно не з тих кого можна назвати інтелектуалом, також їй все погано і всі заважають , але з своїми 9 класами заробила на базарі торгуючи велодеталями -якихось ДВІ квартири.... за десять років...

Не хочете про долярчика, давайте про вічно невдоволеного психолога, якого не прийняли на посаду в школу.. і після цього він працював всюди де тільки можна і по його словам заробляє сотню тисяч гривень в місяць....

То в чому проблема?
в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
на 60 шоб поляну форумчанам накрыл. а то только хвастаться умеете, а сами за 30 копеек удавитесь.
Ще ніхто з тутешніх крім тебе - на мою жадність не скаржився.

То може ти просто описуєш себе ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:29

  budivelnik написав:Ще ніхто з тутешніх крім тебе - на мою жадність не скаржився.
сначала спроси кто тебя читает))
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:29

Готовится важное решение Америки в поддержку Украины, ожидаем его уже завтра, — Зеленский
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:30

  холява написав:
На рахунок тестостерону , :) :) він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим .
Головне не алкоголем , пивом .
Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
:) :)
хороші поради) мені 44 в серпні.
я добу сиджу, добу валяюсь. До жінки доступу нема) за минулий рік 5 днів. За цей 2 рази по 2 тижні отпуску.
Постійний недосип.
Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе?
Особих проблем поки не вижу, апатія часом находить і млявість порівняно з домом. Да, до війни, частина мене завжди вставала раніше за мене, а зара тіки як одісплюсь.)
Ми заліза натащили, велотренажер, грушу повісили, скат є великий щоб запригувати. Но якось тяжко, доводиться себе заставляти.
І на солодке тяне.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:34

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:Ще ніхто з тутешніх крім тебе - на мою жадність не скаржився.
сначала спроси кто тебя читает))
Шапка нАпОлЄйОнА не заважає?
ти вже телепат і знаєш хто читає а хто ні?
чи просто думаєш що тільки ти вивчив алфавіт?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:36

  Banderlog написав:хороші поради) мені 44 в серпні.
то вы пацан ещё... как то взгляды у вас не на 44, а на 88... влияние среды?
  Banderlog написав:Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе?
а круг интересов какой? у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире.

вот прямо сейчас читаю
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 22:51, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:42

  Banderlog написав:
  холява написав:
На рахунок тестостерону , :) :) він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим .
Головне не алкоголем , пивом .
Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
:) :)
хороші поради) мені 44 в серпні.
я добу сиджу, добу валяюсь. До жінки доступу нема) за минулий рік 5 днів. За цей 2 рази по 2 тижні отпуску.
Постійний недосип.
Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе?
Особих проблем поки не вижу, апатія часом находить і млявість порівняно з домом. Да, до війни, частина мене завжди вставала раніше за мене, а зара тіки як одісплюсь.)
Ми заліза натащили, велотренажер, грушу повісили, скат є великий щоб запригувати. Но якось тяжко, доводиться себе заставляти.
І на солодке тяне.


Солодощі нас гублять !
ЗАБУДЬ НА ЗАВЖДИ .Навіть цукор до чаю .
Передміху́рова за́лоза або проста́та , такий м'яз ,що постійно треба тренувати .
Він у застою не може перебувати !
Я би запросив свою жінку до найближчого міста (я знаю де ви ) і там би тренував би ....
....ну хочь раз у місяць ....
.... ну я так бачу що ви знайшли деякі хода ...
холява
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