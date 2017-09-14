budivelnik написав:

А можна кілька запитань1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників?2 Скільки разів спілкувались з прокурором3 Коли і за що вас судив суд?Поясню чому ці питання виниклиМені майже 60 , в цьому житті ніби чогось добився( в крайньому випадку точно більше ніж середньостатистичний українець)Так отВ суді я був ДВА РАЗИ , обидва рази рішенням судді я був не задоволений і закінчились це для мене двома штрафами на 850 грн....Чиновників в кабінетах я відвідував частіше і вони попили трошки моєї крові і часу....Але це ж не змогло зломати мій бізнесНе хочете про менедавайте про Долярчика. Людина точно не з тих кого можна назвати інтелектуалом, також їй все погано і всі заважають , але з своїми 9 класами заробила на базарі торгуючи велодеталями -якихось ДВІ квартири.... за десять років...Не хочете про долярчика, давайте про вічно невдоволеного психолога, якого не прийняли на посаду в школу.. і після цього він працював всюди де тільки можна і по його словам заробляє сотню тисяч гривень в місяць....То в чому проблема?в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....