холява написав:В мене це викликає почуття , і я їх висловлюю . Я не знаю чому ,на форумі більшість не бажає захищати Україну , пишуть муйню під видом , я не такий , в мене є відмінність від інших ,я агуений програмист ,в мене нога поламана у дитинстві і т.д . Ось тому я так і пишу ....Мене кортить читати деяких . НЕ ПИШАЮСЬ .
З якого місяця цього року більшість почала відверто, нагло та цинічно ухилятися? Що стало тригером?
Shaman написав:корупція цікава тема. її багато різновидів. один з таких поділів - умовно західна та східна. західна - це коли хабар дають, щоб чиновник порушив правила. східна - це коли коли чиновник вимагає хабар, щоб лише виконати свої обов'язки.
Пропоную відійти від питання справедливості( емоційний термін який коже трактує як йому хочеться) і розглянути в площині економічній. Спробуєм натягнути сову на глобус і знайти аналоги корупції в економіці. Перше що відразу спадає на думку Ви купили товар і виявилось що він НЕ відповідає тим характеристикам на які ви надіялись. При цьому, сам товар ніби виконує свою функцію(машина-возить , їжа-насичує, одяг-зігріває, ліки-лікують,) але осадочок що переплатили - залишається А в корупції? Те саме - даєте гроші(переплачуєте) щоб щось отримати.... Є інший варіант, не даєте гроші праямо , а через податки фінансуєте різні там фонди(дорожне будівництво , медицина, освіта, правоохоронні органи) а на виході отримуєте погані дороги , погану медицину, погану освіту, несправедливих суддів/прокурорів... Тобто знову переплачуєте.
А який НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ спосіб боротьби з переплатами ? Сварка з продавцем чи зміна продавця? Я використовую другий, при чому всюди. Так, є ситуації коли змінити продавця не можна бо монополізм( наприклад електрика) - тоді я ЗМЕНШУЮ використання його продукції(утеплюю стіни ) або якщо дуже вже вкурвить - то ставлю фотопанелі з акамуляторами ( і мені пофіг що в горизонті найближчих 3-7 років економічно я програв, зате зберіг нерви і показав дулю монополісту.
І тепер це саме в призмі чиновників. Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою освіту-платною освітою ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі. Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим От і виходить Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.
budivelnik написав:А можна кілька запитань 1 Які питання Ви вирішували в кабінетах яких чиновників? 2 Скільки разів спілкувались з прокурором 3 Коли і за що вас судив суд?
Поясню чому ці питання виникли Мені майже 60 , в цьому житті ніби чогось добився( в крайньому випадку точно більше ніж середньостатистичний українець) Так от В суді я був ДВА РАЗИ , обидва рази рішенням судді я був не задоволений і закінчились це для мене двома штрафами на 850 грн.... Чиновників в кабінетах я відвідував частіше і вони попили трошки моєї крові і часу.... Але це ж не змогло зломати мій бізнес
Не хочете про мене давайте про Долярчика. Людина точно не з тих кого можна назвати інтелектуалом, також їй все погано і всі заважають , але з своїми 9 класами заробила на базарі торгуючи велодеталями -якихось ДВІ квартири.... за десять років...
Не хочете про долярчика, давайте про вічно невдоволеного психолога, якого не прийняли на посаду в школу.. і після цього він працював всюди де тільки можна і по його словам заробляє сотню тисяч гривень в місяць....
То в чому проблема? в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
на 60 шоб поляну форумчанам накрыл. а то только хвастаться умеете, а сами за 30 копеек удавитесь.
Ще ніхто з тутешніх крім тебе - на мою жадність не скаржився.
холява написав: На рахунок тестостерону , він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим . Головне не алкоголем , пивом . Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
хороші поради) мені 44 в серпні. я добу сиджу, добу валяюсь. До жінки доступу нема) за минулий рік 5 днів. За цей 2 рази по 2 тижні отпуску. Постійний недосип. Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе? Особих проблем поки не вижу, апатія часом находить і млявість порівняно з домом. Да, до війни, частина мене завжди вставала раніше за мене, а зара тіки як одісплюсь.) Ми заліза натащили, велотренажер, грушу повісили, скат є великий щоб запригувати. Но якось тяжко, доводиться себе заставляти. І на солодке тяне.
Banderlog написав:хороші поради) мені 44 в серпні.
то вы пацан ещё... как то взгляды у вас не на 44, а на 88... влияние среды?
Banderlog написав:Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе?
а круг интересов какой? у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире.
вот прямо сейчас читаю
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 29 гру, 2024 22:51, всього редагувалось 3 разів.
холява написав: На рахунок тестостерону , він у всіх падає , його треба підтримувати будь чим . Головне не алкоголем , пивом . Бігай , пригай , обов'язково роби свою жінку привабливой , і самє головне підхвалювай себе .
хороші поради) мені 44 в серпні. я добу сиджу, добу валяюсь. До жінки доступу нема) за минулий рік 5 днів. За цей 2 рази по 2 тижні отпуску. Постійний недосип. Лишаєси тіки рукоблуднічати і хвалити себе? Особих проблем поки не вижу, апатія часом находить і млявість порівняно з домом. Да, до війни, частина мене завжди вставала раніше за мене, а зара тіки як одісплюсь.) Ми заліза натащили, велотренажер, грушу повісили, скат є великий щоб запригувати. Но якось тяжко, доводиться себе заставляти. І на солодке тяне.
Солодощі нас гублять ! ЗАБУДЬ НА ЗАВЖДИ .Навіть цукор до чаю . Передміху́рова за́лоза або проста́та , такий м'яз ,що постійно треба тренувати . Він у застою не може перебувати ! Я би запросив свою жінку до найближчого міста (я знаю де ви ) і там би тренував би .... ....ну хочь раз у місяць .... .... ну я так бачу що ви знайшли деякі хода ...