А працюєш коли?
Чому не замінити ці нікчемні в сьогоднішніх умовах хобі - іншими?
Плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок... - справа якраз для такого як ти....
А відео можна просто слухати коли плетеш чи виливаєш...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 22:56
А працюєш коли?
Чому не замінити ці нікчемні в сьогоднішніх умовах хобі - іншими?
Плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок... - справа якраз для такого як ти....
А відео можна просто слухати коли плетеш чи виливаєш...
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:10
і ви ще питаете чому клоака?
ви самі дуже добре все описали.
Виходить ця країна для багатих які будуть ходити до всього платного.
Їздити на відпочинок на Лазурний берег.
Прокладати зручні дороги до своїх будівель.
а інші нехай в лайні плавають.
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:17
В лайні будуть плавати тільки ті- яким хтось винен..
а всі інші будуть всі свої сили віддавати на власне благополуччя...
В кого скільки сил буде - той таке благополуччя і отримає.
Приклад Долярчика в черговий раз
навіть нитик без освіти - заробив 2 квартири за 10 років ТУТ а не на мальдивах чи в США...
Нагадаю
Ваші ресурси - обмежені тільки ВАШИМИ досягненнями.
Всі інші досягнення- це використання іншими їх можливостей.
ПС
тих 10 000 з лазурного берега не зможуть звозити 40 000 000 - навіть в хацапетівку.
В них ресурсів на це не вистарчить
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:24
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:27
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:34
Прям по классике: "Чем больше узнаю таможенников, тем больше нравятся ГАИшники"
😁
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:41
дома в мене є чим зайнятись)
пасіка. Сад сотиків на 30. Виноградник, роблю вино, церква, кулінарія, бігаю щоранку і площадка є рядом для воркауту. Колись іще мордобой любив...
Тут нема часу. Серйозну літературу читати не мож , не вистачає уваги.
2 фінансових форума, пару телеграм каналів і один бджолярський. Ще якісь ролики обучающі на ютубі. Все на що вистачає.
Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю. По графіку.)
Читав колись шо в данії є бібліотека людей) мож взяти собі когось з каталогу на півчаса і потриндіти.
Армія підходяще місце для такого розширення кругозору, тіки хочеться часом і щось почитати, більш на мене схоже.
Надо було б когось з цієї теми сюди бусифікувати)
я б даж будівельника взяв,хоть на форумі його заблокував, но не сумніваюсь його в жизні інтересно послухати.
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:42
The New York Times
CNN
Bild
Bloomberg
Reuters
The Wall Street Journal
The Associated Press
Der Spiegel
The Guardian
Politico
ничего не знают про прекращение войны, хотя за такую инфу каждый из них бы заплатил 100 куе инсайдеру, а гордон знает
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:45
есть чат рулетка, на ютубе и даже в телеграмме. указываете пол и какой пол ищете, вам подкидывают собеседника/цу, хотите трендите хотите ххх друг другу показываете. Если надо я вам найду и дам в лс ссылку. все бесплатно и анонимно. Меня лично такое общение не устраивает. И в купе с попутчиками я никогда не общаюсь. Для общения человек должен быть мне интересен. А о какой то куете трындеть я лучше музыку послушаю.
если не секрет о чём?
у меня через неделю розы зацветут.
обращайтесь, pdf литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 00:04, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Нед 29 гру, 2024 23:49
Завтра многие лидеры мира будут подводить итоги за 24г. и планы на 25г.
Все будут говорить, что был тяжёлым 24г. и будет переломным 25год.
Гордон с каждого выступления лидера возьмёт нужную цитату и скажет - вот видите, я говорил про информ. 30 числа, что 25г. будет лучше чем 24г.
Любители Гордона - бурные хлопалки в ладоши))
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