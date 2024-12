Додано: Нед 29 гру, 2024 23:42

flyman написав: Xenon написав: Готовится важное решение Америки в поддержку Украины, ожидаем его уже завтра, — Зеленский



Гордон буде таки Гордон, чи з очеп"яткою? Гордон буде таки Гордон, чи з очеп"яткою?

The New York TimesCNNBildBloombergReutersThe Wall Street JournalThe Associated PressDer SpiegelThe GuardianPoliticoничего не знают про прекращение войны, хотя за такую инфу каждый из них бы заплатил 100 куе инсайдеру, а гордон знает