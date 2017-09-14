RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11595115961159711598>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:56

  Wirująświatła написав:ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире.
А працюєш коли?
Чому не замінити ці нікчемні в сьогоднішніх умовах хобі - іншими?
Плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок... - справа якраз для такого як ти....
А відео можна просто слухати коли плетеш чи виливаєш...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28495
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:10

  budivelnik написав:І тепер це саме в призмі чиновників.
Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою
освіту-платною освітою
ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі.
Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим
От і виходить
Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.


і ви ще питаете чому клоака?
ви самі дуже добре все описали.
Виходить ця країна для багатих які будуть ходити до всього платного.
Їздити на відпочинок на Лазурний берег.
Прокладати зручні дороги до своїх будівель.
а інші нехай в лайні плавають.
tester7336
 
Повідомлень: 819
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:17

  tester7336 написав:а інші нехай в лайні плавають.
В лайні будуть плавати тільки ті- яким хтось винен..
а всі інші будуть всі свої сили віддавати на власне благополуччя...
В кого скільки сил буде - той таке благополуччя і отримає.
Приклад Долярчика в черговий раз
навіть нитик без освіти - заробив 2 квартири за 10 років ТУТ а не на мальдивах чи в США...
Нагадаю
Ваші ресурси - обмежені тільки ВАШИМИ досягненнями.
Всі інші досягнення- це використання іншими їх можливостей.

ПС
тих 10 000 з лазурного берега не зможуть звозити 40 000 000 - навіть в хацапетівку.
В них ресурсів на це не вистарчить
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28495
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:24

  Xenon написав:
Готовится важное решение Америки в поддержку Украины, ожидаем его уже завтра, — Зеленский

Гордон буде таки Гордон, чи з очеп"яткою?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37706
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:27

  budivelnik написав:а всі інші будуть всі свої сили віддавати на власне благополуччя...
В кого скільки сил буде - той таке благополуччя і отримає.


є дуже гарна приказка - капіталізм зі звірячим оскалом.
так от у вас - просто звірячий оскал.
tester7336
 
Повідомлень: 819
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:34

  холява написав:Хіба що за деяки порушення ПДД .Навіщо з ними лаятись ?
Сплатив штраф й нерви не страчувати .
А як попав на митниці то по судах нашастався , вернули все і судовий сбір ,але майже білше року -двух гуляли десь гроші без оберту

Прям по классике: "Чем больше узнаю таможенников, тем больше нравятся ГАИшники"
😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7634
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6397 раз.
Подякували: 21367 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:41

  Wirująświatła написав: у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом,
дома в мене є чим зайнятись)
пасіка. Сад сотиків на 30. Виноградник, роблю вино, церква, кулінарія, бігаю щоранку і площадка є рядом для воркауту. Колись іще мордобой любив...
Тут нема часу. Серйозну літературу читати не мож , не вистачає уваги.
2 фінансових форума, пару телеграм каналів і один бджолярський. Ще якісь ролики обучающі на ютубі. Все на що вистачає.
Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю. По графіку.)
Читав колись шо в данії є бібліотека людей) мож взяти собі когось з каталогу на півчаса і потриндіти.
Армія підходяще місце для такого розширення кругозору, тіки хочеться часом і щось почитати, більш на мене схоже.
Надо було б когось з цієї теми сюди бусифікувати)
я б даж будівельника взяв,хоть на форумі його заблокував, но не сумніваюсь його в жизні інтересно послухати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:42

  flyman написав:
  Xenon написав:
Готовится важное решение Америки в поддержку Украины, ожидаем его уже завтра, — Зеленский

Гордон буде таки Гордон, чи з очеп"яткою?

The New York Times
CNN
Bild
Bloomberg
Reuters
The Wall Street Journal
The Associated Press
Der Spiegel
The Guardian
Politico

ничего не знают про прекращение войны, хотя за такую инфу каждый из них бы заплатил 100 куе инсайдеру, а гордон знает :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26729
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:45

  Banderlog написав:Читав колись шо в данії є бібліотека людей) мож взяти собі когось з каталогу на півчаса і потриндіти.
есть чат рулетка, на ютубе и даже в телеграмме. указываете пол и какой пол ищете, вам подкидывают собеседника/цу, хотите трендите хотите ххх друг другу показываете. Если надо я вам найду и дам в лс ссылку. все бесплатно и анонимно. Меня лично такое общение не устраивает. И в купе с попутчиками я никогда не общаюсь. Для общения человек должен быть мне интересен. А о какой то куете трындеть я лучше музыку послушаю.
  Banderlog написав:Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю.
если не секрет о чём?
  Banderlog написав:Сад сотиків на 30.
у меня через неделю розы зацветут.
  Banderlog написав:тіки хочеться часом і щось почитати,
обращайтесь, pdf литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.
Итак, исследования близнецов и приемных детей позволяют заключить, что индивидуальные различия агрессивности в существенной степени (почти на 50%) обусловлены генетическими фак-торами. Часть генов, влияющих на различия в данной психологической характеристике, является общей для разных типов агрессив¬ного поведения и некоторых черт темперамента (эмоциональности и импульсивности).

Огромное значение в плане становления агрессивного поведения ребенка в семье и вне ее, а также характера взаимоотношений с окружающими в зрелые годы, оказывают факторы семейного воспитания. Среди них можно выделить следующие:

— реакция родителей на не устраивающее их поведение ребенка;
— характер отношений между родителями и детьми в целом;
— уровень семейной гармонии или дисгармонии;
— характер отношений с родными братьями и сестрами [30].

Важен также фактор полной или неполной семьи. Например, американские исследования показывают, что люди, совершающие заказные политические убийства или покушения, происходят, как правило, из распавшихся семей, где родители уделяли минимальное внимание ребенку .
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 00:04, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26729
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:49

Завтра многие лидеры мира будут подводить итоги за 24г. и планы на 25г.
Все будут говорить, что был тяжёлым 24г. и будет переломным 25год.
Гордон с каждого выступления лидера возьмёт нужную цитату и скажет - вот видите, я говорил про информ. 30 числа, что 25г. будет лучше чем 24г. :P
Любители Гордона - бурные хлопалки в ладоши))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8659
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11595115961159711598>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
26 79422
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 02:27
fernancarbajal0
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 252457
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 891738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.