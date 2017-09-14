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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11596115971159811599>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:03

  Xenon написав:
Готовится важное решение Америки в поддержку Украины, ожидаем его уже завтра, — Зеленский
дозволять бити ракетами не тільки по курській губернії...якщо вони у нас будуть :D бо ракети не там закінчилися
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"какая разница"
Росіяни вимагають від шкіл на тимчасово окупованих територіях України узгоджувати з ними "батьківські комітети"

дивують люди, які досі намагаються порівнювати суспільне життя в Україні та на Раші. Це вже різні світи...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:11

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю.
если не секрет о чём?
  Banderlog написав:тіки хочеться часом і щось почитати,
обращайтесь, литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.
я більше слухаю. ) про що? А що може бути цікавого в людині? Її робота) з цікавих книжок тут. є єгерь, є мєнт майор по борбі з наркотиками, є уголовний розиск, є дохтор моряк- старший помічник капітана , є хлопчина що грається в середньовіччя кує обладунки на продаж в америку,
Акнижки справжні що То окрім по службі бойових статутів і справочніків по озброєнню військ рф , різної воєнної хрєні вродь 140 наказу))) ...
Зара читаю всемирную историю поножовщины
Цитата.
лиш Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»[6].

Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.

26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь»
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:13

  Banderlog написав:Не хочеться самому переїхати перед тим як мені шось совєтувати? )))
мені до пенсії ще далеко і на неї я не розраховую.

Тоді для чого ти це все пишеш?
  Banderlog написав:Я за виплату пенсій людям що живуть на донбасі і встигли пенсії заробити в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:17

Banderlog мда про испанию очень интересно, но такие выводы как правило поверхностные. не может целый народ быть добрым или злым, умным или глупым. все равно в итоге сводится к каждому конкретному темпераменту, воспитанию и окружению. Возможно еще какие то нарушения по нейробиологии которые всегда были и будут. Все теории что испания такая, а рф какая то другая рушатся.

у меня для вас тоже есть цитата
Экскурс в прошлое показывает, что насилие над детьми, от нанесения телесных повреждений до умерщвления, не только не являлись крайней формой в культуре взаимоотношений между взрослыми и детьми, но и нормальным обхождением с ребенком. С течением времени отношение к ребенку улучшилось. Между тем различные формы насилия над детьми сохраняются и в наши дни. [© вопросом о пережитом насилии связана особая проблема: могут ли взрослые люди, сами испытавшие насилие со стороны своих родителей, воспитывать своих детей с меньшим его использованием [31].

Насилие в отношении ребенка приводит к катастрофам в индивидуальных судьбах. А.Миллер [156] полагает, что процесс воспитания неизбежно приводит к нанесению травм в результате физического и психического насилия. Более «безобидные» формы травмирования обычно рассматриваются как справедливые воспитательные меры.
самое лучшее отношение к детям что я видел это таиланд-малайзия. У нас ребенок зарегулирован донельзя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:21

  prodigy написав:
... Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому.
.......

..."Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові"....
Крихкий мир краще доброї війни.
А ситуація на Корейському півострові це зовсім непогано - війни там немає вже 70 років.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:21

  Игорь Алексеевич написав:Завтра многие лидеры мира будут подводить итоги за 24г. и планы на 25г.
Все будут говорить, что был тяжёлым 24г. и будет переломным 25год.
Гордон с каждого выступления лидера возьмёт нужную цитату и скажет - вот видите, я говорил про информ. 30 числа, что 25г. будет лучше чем 24г. :P
Любители Гордона - бурные хлопалки в ладоши))

Я чекаю 20 січня, Зе з листочком який йому написав Трамп. Ну все як ви обіцяли. В ладоші вам буду хлопати. Хоча ви це все ще на осінь обіцяли,
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Banderlog мда про испанию очень интересно, но такие выводы как правило поверхностные. не может целый народ быть добрым или злым, умным или глупым. все равно в итоге сводится к каждому конкретному воспитанию и окружению. И все теории что испания такая, а рф какая то другая рушатся.

у меня для вас тоже есть цитата
Экскурс в прошлое показывает, что насилие над детьми, от нанесения телесных повреждений до умерщвления, не только не являлись крайней формой в культуре взаимоотношений между взрослыми и детьми, но и нормальным обхождением с ребенком. С течением времени отношение к ребенку улучшилось. Между тем различные формы насилия над детьми сохраняются и в наши дни. [ вопросом о пережитом насилии связана особая проблема: могут ли взрослые люди, сами испытавшие насилие со стороны своих родителей, воспитывать своих детей с меньшим его использованием [31].

Насилие в отношении ребенка приводит к катастрофам в индивидуальных судьбах. А.Миллер [156] полагает, что процесс воспитания неизбежно приводит к нанесению травм в результате физического и психического насилия. Более «безобидные» формы травмирования обычно рассматриваются как справедливые воспитательные меры.
самое лучшее отношение к детям что я видел это таиланд-малайзия. У нас ребенок зарегулирован донельзя.

Ще в попередньому столітті в США дітей можна було відправити поштою в посилці :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:26

ЛАД



пропоную послухати генерала Муженко
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:26

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
... Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому.
.......

..."Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові"....
Крихкий мир краще доброї війни.
А ситуація на Корейському півострові це зовсім непогано - війни там немає вже 70 років.

так Україна не проти корейського сценарію на поточний момент. не вистачає важливого елементу гарантій, щоб наступні 70 років не було війни - американських баз :D
Shaman
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  #<1 ... 11596115971159811599>
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