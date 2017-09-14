Додано: Пон 30 гру, 2024 00:11

Wirująświatła написав: Banderlog написав: Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю. Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю. если не секрет о чём? Banderlog написав: тіки хочеться часом і щось почитати, тіки хочеться часом і щось почитати, обращайтесь, литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.

если не секрет о чём?обращайтесь, литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.

я більше слухаю. ) про що? А що може бути цікавого в людині? Її робота) з цікавих книжок тут. є єгерь, є мєнт майор по борбі з наркотиками, є уголовний розиск, є дохтор моряк- старший помічник капітана , є хлопчина що грається в середньовіччя кує обладунки на продаж в америку,Акнижки справжні що То окрім по службі бойових статутів і справочніків по озброєнню військ рф , різної воєнної хрєні вродь 140 наказу))) ...Зара читаю всемирную историю поножовщиныЦитата.лиш Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»[6].Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь»