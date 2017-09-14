Banderlog написав:Іще в відсипний день з півгодини з людями триндю.
если не секрет о чём?
Banderlog написав:тіки хочеться часом і щось почитати,
обращайтесь, литературы навалом, как раз про агрессию читаю, как изучали агрессивность 2х близнецов, пытаясь выяснить генетически или социально она обусловлена.
я більше слухаю. ) про що? А що може бути цікавого в людині? Її робота) з цікавих книжок тут. є єгерь, є мєнт майор по борбі з наркотиками, є уголовний розиск, є дохтор моряк- старший помічник капітана , є хлопчина що грається в середньовіччя кує обладунки на продаж в америку, Акнижки справжні що То окрім по службі бойових статутів і справочніків по озброєнню військ рф , різної воєнної хрєні вродь 140 наказу))) ... Зара читаю всемирную историю поножовщины Цитата. лиш Говоря о сословном неравенстве в Европе, в качестве примера можно привести иллюстрацию из пособия по фехтованию 1549 года, более известного как «Кодекс Валлерштейна». На одной из гравюр человек, одетый как дворянин, держит кинжал у горла перепуганного крестьянина. Подпись к иллюстрации, очевидно обращённая к основным покупателям этого пособия, дворянству, гласит: «Если вы хотите ограбить крестьянина, то следует его напугать. Для этого оттяните ему пальцами кожу на горле и проколите получившуюся складку кинжалом, чтобы он решил, что вы перерезали ему глотку»[6].
Попытка применения подобной рекомендации в Испании была невозможна даже гипотетически. Уже просто пристальный, а следовательно, и вызывающий взгляд на крестьянина мог привести к конфликту, а уж попытка ущипнуть простолюдина за кадык, несомненно, закончилась бы для гранда ударом пейзанской шпаги или ножа. Часто приходится слышать расхожую фразу об «особенном» пути России. Но я полагаю, что если уж и уместно говорить об уникальности формирования культуры и менталитета какой-либо страны, то здесь вне конкуренции именно Испания. Чтобы понять, как испанцам удалось избежать сословной пропасти и как формировалась легендарная испанская честь, что, собственно, является важной преамбулой всего повествования, необходимо совершить краткий экскурс в испанскую историю.
26 июля 711 года у Херес-де-ла-Фронтера войска арабского халифата под командованием Тарика ибн Зияда наголову разбили армию короля вестготов — Родериха. В этом бою пал и сам Родериха. Это событие можно считать отправной точкой арабской оккупации Испании и в то же время началом продлившейся долгих восемь веков войны за освобождение, более известной как Реконкиста, со временем трансформировавшейся из освободительной войны в крестовый поход христиан против мусульман. Вероятно, именно в этом бурлящем котле и произошло зарождение испанского менталитета, а также первых основ культурного феномена, известного как «испанская честь»
Banderlog мда про испанию очень интересно, но такие выводы как правило поверхностные. не может целый народ быть добрым или злым, умным или глупым. все равно в итоге сводится к каждому конкретному темпераменту, воспитанию и окружению. Возможно еще какие то нарушения по нейробиологии которые всегда были и будут. Все теории что испания такая, а рф какая то другая рушатся.
Насилие в отношении ребенка приводит к катастрофам в индивидуальных судьбах. А.Миллер [156] полагает, что процесс воспитания неизбежно приводит к нанесению травм в результате физического и психического насилия. Более «безобидные» формы травмирования обычно рассматриваются как справедливые воспитательные меры.
самое лучшее отношение к детям что я видел это таиланд-малайзия. У нас ребенок зарегулирован донельзя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 00:30, всього редагувалось 1 раз.
... Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому. .......
..."Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові"....
Крихкий мир краще доброї війни. А ситуація на Корейському півострові це зовсім непогано - війни там немає вже 70 років.
Игорь Алексеевич написав:Завтра многие лидеры мира будут подводить итоги за 24г. и планы на 25г. Все будут говорить, что был тяжёлым 24г. и будет переломным 25год. Гордон с каждого выступления лидера возьмёт нужную цитату и скажет - вот видите, я говорил про информ. 30 числа, что 25г. будет лучше чем 24г. Любители Гордона - бурные хлопалки в ладоши))
Я чекаю 20 січня, Зе з листочком який йому написав Трамп. Ну все як ви обіцяли. В ладоші вам буду хлопати. Хоча ви це все ще на осінь обіцяли,
Wirująświatła написав:Banderlog мда про испанию очень интересно, но такие выводы как правило поверхностные. не может целый народ быть добрым или злым, умным или глупым. все равно в итоге сводится к каждому конкретному воспитанию и окружению. И все теории что испания такая, а рф какая то другая рушатся.
у меня для вас тоже есть цитата
Экскурс в прошлое показывает, что насилие над детьми, от нанесения телесных повреждений до умерщвления, не только не являлись крайней формой в культуре взаимоотношений между взрослыми и детьми, но и нормальным обхождением с ребенком. С течением времени отношение к ребенку улучшилось. Между тем различные формы насилия над детьми сохраняются и в наши дни. [ вопросом о пережитом насилии связана особая проблема: могут ли взрослые люди, сами испытавшие насилие со стороны своих родителей, воспитывать своих детей с меньшим его использованием [31].
Насилие в отношении ребенка приводит к катастрофам в индивидуальных судьбах. А.Миллер [156] полагает, что процесс воспитания неизбежно приводит к нанесению травм в результате физического и психического насилия. Более «безобидные» формы травмирования обычно рассматриваются как справедливые воспитательные меры.
самое лучшее отношение к детям что я видел это таиланд-малайзия. У нас ребенок зарегулирован донельзя.
Ще в попередньому столітті в США дітей можна було відправити поштою в посилці
... Проте він додав, що будь-яка угода про припинення вогню, ймовірно, буде крихкою та схильною до невдачі, як це було з Мінськими домовленостями у минулому. .......
..."Росія і Україна можуть домовитися про деескалацію і перетворити існуючу лінію фронту на своєрідний кордон. Але домовленості щодо ширших питань - таких як геополітична орієнтація України та статус української території, окупованої Росією, - будуть недосяжними. Результатом стане скоріше заморожений конфлікт, ніж міцний мир - можливо, нагадуючи ситуацію на Корейському півострові"....
Крихкий мир краще доброї війни. А ситуація на Корейському півострові це зовсім непогано - війни там немає вже 70 років.
так Україна не проти корейського сценарію на поточний момент. не вистачає важливого елементу гарантій, щоб наступні 70 років не було війни - американських баз