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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11597115981159911600>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:37

Banderlog

По Испании мне другое запомнилось
Мавры делали набеги через Гибралтар и до 711, местные уже привыкли и чуть-что пересидеть несколько дней в горы. А тут мавры пришли всерьез и надолго, и пришлось протоиспанцам таки спускаться в плен.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:41

Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:43

  Бетон написав:Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?


Гордон договорилася с арестовичем о новогоднем перемирии. Гордон от Ротшильдов, арест от рокфеллеров
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:49

  Water написав:.........
Тоді до чого цей ваш коментар:
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...

Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:52

ЛАД

Как в Харькове обстановка ?
Бомбы летали сегодня ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:56

  fox767676 написав:ЛАД

Как в Харькове обстановка ?
Бомбы летали сегодня ?

Тревога сейчас странная - Днепр, Полтава :roll:
Суммы и Харьков не в счёт, там она частая. Запорожье вторые сутки - тишина :(
раша что то задумала ....на н.г. :twisted:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 30 гру, 2024 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:58

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:То что пишет Banderlog вы не читаете? Я с ним в очень многом (почти во всём) согласен.
если уже лад с бандерлогом согласен это последняя стадия задуматься, не комсомолец ли вы в душе, нет ли у вас наколки сталина на груди... рыбак рыбака, коммунист коммуниста. Сколько лад тут не шифруется под либерала, то там то сям выглянут уши пещерного почитателя диктатуры.

Banderlog мы вас теряем... :(

У вас со зрением всё в порядке?
Вы действительно не видите, что гораздо больше за диктатуру выступают мои оппоненты?
Или тут по принципу - обиженная девочка готова обвинить бросившего её парня во всех грехах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 00:59

Не к добру, ох не к добру
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:00

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 гру, 2024 01:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:02

  fox767676 написав:Не к добру, ох не к добру

ЗЕ завтра сделает Заяву и сразу раша начнет бахкать. :shock:
Верней уже сегодня будет Заява. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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