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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:37
Banderlog
По Испании мне другое запомнилось
Мавры делали набеги через Гибралтар и до 711, местные уже привыкли и чуть-что пересидеть несколько дней в горы. А тут мавры пришли всерьез и надолго, и пришлось протоиспанцам таки спускаться в плен.
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fox767676
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:41
Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?
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Бетон
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:43
Бетон написав:
Где тревоги?
Где хоть один дрон?
Где ракеты?
Гордон договорилася с арестовичем о новогоднем перемирии. Гордон от Ротшильдов, арест от рокфеллеров
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fox767676
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:49
Water написав:
.........
Тоді до чого цей ваш коментар:
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?
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ЛАД
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:52
ЛАД
Как в Харькове обстановка ?
Бомбы летали сегодня ?
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fox767676
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:56
fox767676 написав:ЛАД
Как в Харькове обстановка ?
Бомбы летали сегодня ?
Тревога сейчас странная - Днепр, Полтава
Суммы и Харьков не в счёт, там она частая. Запорожье вторые сутки - тишина
раша что то задумала ....на н.г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 30 гру, 2024 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:58
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
То что пишет Banderlog вы не читаете? Я с ним в очень многом (почти во всём) согласен.
если уже лад с бандерлогом согласен это последняя стадия задуматься, не комсомолец ли вы в душе, нет ли у вас наколки сталина на груди... рыбак рыбака, коммунист коммуниста. Сколько лад тут не шифруется под либерала, то там то сям выглянут уши пещерного почитателя диктатуры.Banderlog
мы вас теряем...
У вас со зрением всё в порядке?
Вы действительно не видите, что гораздо больше за диктатуру выступают мои оппоненты?
Или тут по принципу - обиженная девочка готова обвинить бросившего её парня во всех грехах?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 00:59
Не к добру, ох не к добру
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fox767676
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Додано: Пон 30 гру, 2024 01:00
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 30 гру, 2024 01:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 01:02
fox767676 написав:
Не к добру, ох не к добру
ЗЕ завтра сделает Заяву и сразу раша начнет бахкать.
Верней уже сегодня будет Заява.
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