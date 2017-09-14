|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:05
Игорь Алексеевич
Дожали бидоныча на запрошення до НАТО и запчасти для абрамсов
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:09
fox767676 написав:Игорь Алексеевич
Дожали бидоныча на запрошення до НАТО и запчасти для абрамсов
ТРЦ лучше не задерживаться там и следить за сигналами тревоги
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8663
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:11
Игорь Алексеевич
По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:14
fox767676 написав:Игорь Алексеевич
По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
А у нас Цирк даёт детям новогодние представления. Интересно какой идиот дал разрешения на представления?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8663
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:15
ЛАД написав: Water написав:
.........
Тоді до чого цей ваш коментар:
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?
Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2711
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:23
Игорь Алексеевич написав: fox767676 написав:Игорь Алексеевич
По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
А у нас Цирк даёт детям новогодние представления. Интересно какой идиот дал разрешения на представления?
Циркачи ж за бронь работают
Не будут работать - снимут бронь
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:26
Не к добру эта тишина, ох не к добру
Мне без сирен и заснуть трудно
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:32
Water написав:
Стосовно пенсіонерів, моя знайома Наталія, 75 років, народилась на ррфср, все життя прожила в українському місті, але у 2022 році місто внєзапно окупували москалі. Так вона не натішиться життям, бо пенсії виплачують москалі та Україна. Питання до Banderlog, така ситуація особисто тобі подобається?
Я питав як вона опинилась в Україні, якщо народилась на москальщині? Сказала шо будували великий комбінат по виготовленню барвників для тканин. Так її батькам на москальщині запропонували житло та роботу в Україні, якщо вони погодяться на переїзд з москальщини до України. Вони жили на москальщині 3 сім`ї в одному дерев`яному будинку, звісно вони погодились на переїзд.
Це 60-ті роки. Така була індустріалізація України, за чим дуже плаче ЛАД.
Интересно, что вам в этой истории не нравится?
Завидно, что она получает 2 пенсии? Не знаю, за что ей платят российскую, но украинскую она заработала.
Или вам не нравится, что её родители переехали "з москальщини до України"?
А сколько наших нефтегазодобытчиков осваивали Зап. Сибирь? Тогда это была одна страна.
И тогда с запада Украины на заработки ездили не на Запад, а на сенокос, на Север, в Сибирь на вахты и не только.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32117
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:52
Shaman написав:
яке обмеження створили, щоб людина отримувала інвалідність?
Несправедливую ВЛК (годен полюбому), неучет ВОС при распределении, отсутствие необходимой подготовки в учебках, мясные приказы командиров - короче человеку сделали выбор "или обмеження срока жизни или коррупция", а там дальше как раньше говорили "колхоз дело добровольное".
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1317
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 30 гру, 2024 01:55
ЛАД написав: Water написав:
Стосовно пенсіонерів, моя знайома Наталія, 75 років, народилась на ррфср, все життя прожила в українському місті, але у 2022 році місто внєзапно окупували москалі. Так вона не натішиться життям, бо пенсії виплачують москалі та Україна. Питання до Banderlog, така ситуація особисто тобі подобається?
Я питав як вона опинилась в Україні, якщо народилась на москальщині? Сказала шо будували великий комбінат по виготовленню барвників для тканин. Так її батькам на москальщині запропонували житло та роботу в Україні, якщо вони погодяться на переїзд з москальщини до України. Вони жили на москальщині 3 сім`ї в одному дерев`яному будинку, звісно вони погодились на переїзд.
Це 60-ті роки. Така була індустріалізація України, за чим дуже плаче ЛАД.
Интересно, что вам в этой истории не нравится?
Завидно, что она получает 2 пенсии? Не знаю, за что ей платят российскую, но украинскую она заработала.
Или вам не нравится, что её родители переехали "з москальщини до України"?
А сколько наших нефтегазодобытчиков осваивали Зап. Сибирь? Тогда это была одна страна.
И тогда с запада Украины на заработки ездили не на Запад, а на сенокос, на Север, в Сибирь на вахты и не только.
вот именно. Человек всю жизнь
отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит - и что теперь, это ее вина что ее город окупировали? Жирует на двух пенсиях -наверное вилла в Испании, матрац из долларов?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1317
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|79433
|
|
|1493
|252460
|
|
|6076
|891747
|
|