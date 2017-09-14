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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11597115981159911600

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:05

Игорь Алексеевич

Дожали бидоныча на запрошення до НАТО и запчасти для абрамсов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:09

  fox767676 написав:Игорь Алексеевич

Дожали бидоныча на запрошення до НАТО и запчасти для абрамсов


ТРЦ лучше не задерживаться там и следить за сигналами тревоги :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:11

Игорь Алексеевич

По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:14

  fox767676 написав:Игорь Алексеевич

По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
А у нас Цирк даёт детям новогодние представления. Интересно какой идиот дал разрешения на представления?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:15

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Тоді до чого цей ваш коментар:
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...

Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?

Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:23

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:Игорь Алексеевич

По ТРЦ сейчас только ТЦК ходит
А у нас Цирк даёт детям новогодние представления. Интересно какой идиот дал разрешения на представления?

Циркачи ж за бронь работают
Не будут работать - снимут бронь
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:26

Не к добру эта тишина, ох не к добру
Мне без сирен и заснуть трудно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:32

  Water написав:Стосовно пенсіонерів, моя знайома Наталія, 75 років, народилась на ррфср, все життя прожила в українському місті, але у 2022 році місто внєзапно окупували москалі. Так вона не натішиться життям, бо пенсії виплачують москалі та Україна. Питання до Banderlog, така ситуація особисто тобі подобається?
Я питав як вона опинилась в Україні, якщо народилась на москальщині? Сказала шо будували великий комбінат по виготовленню барвників для тканин. Так її батькам на москальщині запропонували житло та роботу в Україні, якщо вони погодяться на переїзд з москальщини до України. Вони жили на москальщині 3 сім`ї в одному дерев`яному будинку, звісно вони погодились на переїзд.
Це 60-ті роки. Така була індустріалізація України, за чим дуже плаче ЛАД.

Интересно, что вам в этой истории не нравится?
Завидно, что она получает 2 пенсии? Не знаю, за что ей платят российскую, но украинскую она заработала.
Или вам не нравится, что её родители переехали "з москальщини до України"?
А сколько наших нефтегазодобытчиков осваивали Зап. Сибирь? Тогда это была одна страна.
И тогда с запада Украины на заработки ездили не на Запад, а на сенокос, на Север, в Сибирь на вахты и не только.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:52

  Shaman написав: яке обмеження створили, щоб людина отримувала інвалідність?


Несправедливую ВЛК (годен полюбому), неучет ВОС при распределении, отсутствие необходимой подготовки в учебках, мясные приказы командиров - короче человеку сделали выбор "или обмеження срока жизни или коррупция", а там дальше как раньше говорили "колхоз дело добровольное".
katso
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 01:55

  ЛАД написав:
  Water написав:Стосовно пенсіонерів, моя знайома Наталія, 75 років, народилась на ррфср, все життя прожила в українському місті, але у 2022 році місто внєзапно окупували москалі. Так вона не натішиться життям, бо пенсії виплачують москалі та Україна. Питання до Banderlog, така ситуація особисто тобі подобається?
Я питав як вона опинилась в Україні, якщо народилась на москальщині? Сказала шо будували великий комбінат по виготовленню барвників для тканин. Так її батькам на москальщині запропонували житло та роботу в Україні, якщо вони погодяться на переїзд з москальщини до України. Вони жили на москальщині 3 сім`ї в одному дерев`яному будинку, звісно вони погодились на переїзд.
Це 60-ті роки. Така була індустріалізація України, за чим дуже плаче ЛАД.

Интересно, что вам в этой истории не нравится?
Завидно, что она получает 2 пенсии? Не знаю, за что ей платят российскую, но украинскую она заработала.
Или вам не нравится, что её родители переехали "з москальщини до України"?
А сколько наших нефтегазодобытчиков осваивали Зап. Сибирь? Тогда это была одна страна.
И тогда с запада Украины на заработки ездили не на Запад, а на сенокос, на Север, в Сибирь на вахты и не только.


вот именно. Человек всю жизнь отстегивал государству налоги надеясь что оно его защитит - и что теперь, это ее вина что ее город окупировали? Жирует на двух пенсиях -наверное вилла в Испании, матрац из долларов?
katso
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