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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 гру, 2024 02:22
Water написав: Banderlog написав:
До стовпа написав
а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.
Я там вище написав де пенсіонерам краще жить, переїджайте, в чому питання?
А питання чому пенсія 75 баксів це питання не цікаве.
Це вам не цікаво, поки добре заробляєте і до пенсії далеко.
І при чому тут пенсії, коли писали про різницю на 200 долл. (40%) в зарплаті.
І почитайте інтерв'ю с Лібановой (сьогодні давав посилання). Вона однозначно каже, що матеріально у нас гірше і сподіватися на повернення біженців можна тільки спираючись на моральні фактори.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 02:32
budivelnik написав:
.............
І тепер це саме в призмі чиновників.
Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою
освіту-платною освітою
ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі.
Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим
От і виходить
Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.
Вы сами сегодня написали:
То в чому проблема?
в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
Так что "легше"?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 02:38
Wirująświatła написав:
.......
у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире.
.........
Хорошая идея для Banderlog
"а - 20 км обязательно на самокате вдоль линии фронта. Там как раз дорожки классные.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 03:36
Shaman написав:АндрейМ
а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво
Что вы вкладываете в слова "обов'язок захищати" и "Батьківщина"?
Квартира в ипотеке с которой пересичного выселили через повышение ставки с 12 до 30% в гривне или курсом 4,65>>>>28 - это батьківщина или ещё нет? И не считая ещё большего количества соотечественниковю которые додумались купить себе 1,5-2-3тонны азиатского железа(первая НОВАЯ машина в жизни) тогда по цене квартиры сейчас на ещё более скотских условиях на выходе
Могилы родителей, которые не дожили до пенсии но пазали в 90е как ПапаКарлы платя налоги, на которые обучили летать некоторых "використанних" 42х летних пенсов - это батьківщина или нет?
ПриХватизированная собственность на млрд.уе(за сотни тыс.уе вовремя, пипиздже - за млн.уе) некоторых особо ценных кадров и в том, и в том имущественном клане - это она же, батьківщина?
Какую часть территории, на которой возникает "обов'язок захищати" вам выделили бесплатно или хотя бы с минимальной платой под дачу там(не на мусорнике возле Припяти), пасеку, бунгало близ Урзуфа или Приморского Посада(Ялты на всех понятно не хватит), занятием с/х-вом для повышения доли жиров и в холодильнике, и в стране в целом?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 03:42
prodigy написав:ЛАД
[youtube]UfU27GHskHs[/youtu..]
пропоную послухати генерала Муженко
Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5.
Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните.
С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта.
С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.
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