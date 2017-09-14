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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11599116001160111602>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 100
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
7%
7
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
44
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:22

  Water написав:
  Banderlog написав:До стовпа написав :lol: а діти батьків на пенсії підтримувати мають? Чи пох на них? хай виживають на 75 доларів в місяць?
Спускайтесь потроху на землю. 200 доларів різниці в середній зарплаті коли в нас 500 це багато. основні витрати зараз це харчі і комунальні.

Я там вище написав де пенсіонерам краще жить, переїджайте, в чому питання?
А питання чому пенсія 75 баксів це питання не цікаве.

Це вам не цікаво, поки добре заробляєте і до пенсії далеко.
І при чому тут пенсії, коли писали про різницю на 200 долл. (40%) в зарплаті.
І почитайте інтерв'ю с Лібановой (сьогодні давав посилання). Вона однозначно каже, що матеріально у нас гірше і сподіватися на повернення біженців можна тільки спираючись на моральні фактори.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:32

  budivelnik написав:.............
І тепер це саме в призмі чиновників.
Нам дуже повезло що ми МАЄМО можливість міністерство охорони здоровья обійти платною клінікою
освіту-платною освітою
ми можемо навіть пенсійний фонд замінити накопиченнями чи якість доріг - переїздом туди де дороги кращі.
Але ці всі методи - доступні тільки успішним/багатим
От і виходить
Легше стати успішним/багатим сьогодні- чим пробувати боротись за завтра з сьогоднішніми чиновниками витрачаючи на це час/здоровья/гроші.

Вы сами сегодня написали:
То в чому проблема?
в тому що є невдахи - так тих хто програв завжди в 100 разів більше від тих хто виграв... В Усіх суспільних устроях і в різних країнах без привязки це рабовласницька країна чи Швеція....
Так что "легше"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:38

  Wirująświatła написав:.......
у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире.
.........

Хорошая идея для Banderlog"а - 20 км обязательно на самокате вдоль линии фронта. Там как раз дорожки классные. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 03:36

  Shaman написав:АндрейМ

а про обов'язок захищати Батьківщину - тиша, викинули з цитати. вибіркова сліпота, яке диво :D

Что вы вкладываете в слова "обов'язок захищати" и "Батьківщина"?
Квартира в ипотеке (женился, ребёнок, хочу отдельную 2К панель) с которой пересичного выселили через повышение ставки с 12 до 30% в гривне или курсом 4,65>>>>28 - это батьківщина или ещё нет? И это не считая ещё большего количества соотечественников, которые додумались купить себе 1,5-2-3тонны азиатского железа(первая НОВАЯ машина в жизни) тогда по цене квартиры сейчас на ещё более скотских условиях на выходе
Могилы родителей, которые не дожили до пенсии, но пахали в 90е как ПапаКарлы, платя налоги и прочие «подати», на которые обучили летать некоторых "використанних" 42х летних пенсов - это батьківщина или нет?
ПриХватизированная собственность на млрд.уе(за сотни тыс.уе вовремя, пипиздже - за млн.уе) некоторых особо ценных кадров и в том, и в том имущественном клане - это она же, батьківщина?
Какую часть территории, на которой возникает "обов'язок захищати" , вам выделили бесплатно или хотя бы с минимальной платой под дачу там(не на мусорнике возле Припяти), пасеку, бунгало близ Урзуфа или Приморского Посада(Ялты на всех понятно не хватит), для занятия с/х-вом для повышения доли жиров и в холодильнике, и в стране в целом?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 30 гру, 2024 05:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 03:42

  prodigy написав:ЛАД

[youtube]UfU27GHskHs[/youtu..]
пропоную послухати генерала Муженко

Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5.
Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните.
С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта.
С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 03:51

  fox767676 написав:ЛАД

Как в Харькове обстановка ?
Бомбы летали сегодня ?

По городу вчера и сегодня тихо.
По области, насколько знаю, были только артобстрелы, без ракет и бомбёжек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 03:55

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:Не к добру, ох не к добру

ЗЕ завтра сделает Заяву и сразу раша начнет бахкать. :shock:
Верней уже сегодня будет Заява. :roll:

Так заява будет не от Зе, а от Ба.
Будет новый пакет оружия. Предположительно, большой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 04:13

  fox767676 написав:Banderlog

По Испании мне другое запомнилось
Мавры делали набеги через Гибралтар

Там книжка не про іспанію) а про честь і дуелі на ножах. Про внутрівідову агресію серед своїх, в різних народів вплоть до дуелей між циганками на ножицях. ) честь- небезпечне слово. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 04:14

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Тоді до чого цей ваш коментар:
-----------------
Дюрі-бачі писал(а):
нам москалі б надавали купу кредитів і жили б як білоруси...
-----------------
Вам це кому?
Глянув середню ЗП, в них на 200 баксів більша ЗП, ніж в нас, АЛЕ ж в них немає війни і яка перспектива? Якщо так солодко, якої халєри їхні студенти вчаться за кордоном?
"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
"АЛЕ ж в них немає війни" - это плохо? ("АЛЕ" просто умиляет, как бы мы жили без войны!).
Наши студенты не "вчаться за кордоном"? "якої халєри"?

Так і пенсії вищі, і комуналка дешевше, і промисловість працює, і всі розмовляють москальською мовою. Шо особисто вас зупиняє?

Перебраться в Россию или Белоруссию мыслей никогда не было. На Запад одно время были, почему не поехал, боюсь, вам не понять. Из понятного для вас - мне в 2000 было примерно столько же лет, наверное, сколько вам сейчас. Сегодня, в 74 года смысла не вижу.
Что больше всего сейчас подтолкнуло бы к выезду - такие высказывания и вопросы, как у вас и некоторых других форумчан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 04:17

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Banderlog

По Испании мне другое запомнилось
Мавры делали набеги через Гибралтар

Там книжка не про іспанію) а про честь і дуелі на ножах. Про внутрівідову агресію серед своїх, в різних народів вплоть до дуелей між циганками на ножицях. ) честь- небезпечне слово. :wink:
Недаром в цивилизованных странах раньше или позже дуэли запретили.
ЛАД
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