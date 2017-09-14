ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
Та не в процентах діло. Справа в тім що це вже все на границі з ніщєтой. Всі гроші ідуть на фізіологічні потреби- їда, комунальні, одяг(в смислі прикритись). Тут мови про інвестиції вже бути не може. Добавити сюди ще обовязки перед попереднім і прийдешнім поколінням і ми маєм працюючого раба. Це все за умови що людина без поганих звичок, заробляє середньо і здорова. Навіть після вводної куріння, маєм пачка в день по здається 90 грн на 365 днів. Виходить мінус 30т дирка в рік. Куріння це вже фінансова задниця для роботяги. Люди елементарних речей не хотять розуміти...
ЛАД написав: Недаром в цивилизованных странах раньше или позже дуэли запретили.
)да. Держава залишила тільки собі монополію на насильство. Но якщо у вас є такий рудімент як честь... ця монополія стає спорною) Честь то претензії на повагу і свою частку при поділі здобичі). Цивілізовані суспільства замінили право на долю от прибутку до права на пайку для раба)
ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
Та не в процентах діло. Справа в тім що це вже все на границі з ніщєтой. Всі гроші ідуть на фізіологічні потреби- їда, комунальні, одяг(в смислі прикритись). Тут мови про інвестиції вже бути не може. Добавити сюди ще обовязки перед попереднім і прийдешнім поколінням і ми маєм працюючого раба. Це все за умови що людина без поганих звичок, заробляє середньо і здорова. Навіть після вводної куріння, маєм пачка в день по здається 90 грн на 365 днів. Виходить мінус 30т дирка в рік. Куріння це вже фінансова задниця для роботяги. Люди елементарних речей не хотять розуміти...
Это понятно. % я указал просто, чтобы было понятно, что 200 долл. это немало. Как вы писали - 200 долл. при месячном доходе тысяч 5 это копейки (хотя на Западе и эти "копейки" люди считают), а 200 долл при доходе 500 долл в месяц... А с куревом вы отстаёте от жизни. Вчера взял в "Посаде" "Приму люкс" - уже 97 грн. Цены растут как на дрожжах. После НГ поднимется акциз и цена будет 120-130 грн. И это не из заботы о здоровье людей, а "выравнивание акцизов с Европой". Вот только "забывают", что 120-130 грн для украинца это не 3 евро для европейца.
ЛАД написав: Недаром в цивилизованных странах раньше или позже дуэли запретили.
)да. Держава залишила тільки собі монополію на насильство. Но якщо у вас є такий рудімент як честь... ця монополія стає спорною) Честь то претензії на повагу і свою частку при поділі здобичі). Цивілізовані суспільства замінили право на долю от прибутку до права на пайку для раба)
Дуэли заменили судами. Дополнительные доходы для юристов. У вас ночное дежурство или просто не спится?
Wirująświatła написав:....... у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире. .........
Хорошая идея для Banderlog"а - 20 км обязательно на самокате вдоль линии фронта. Там как раз дорожки классные.
Я что это предлагал кому-то делать? Другие книги пишут, третьи балет танцуют. Жизнь должна быть чем то наполнена, помимо обязанностей. Кстати по этой причине плохо, если хобби становится работой. Развозка пиццы отбила бы всё удовольствие от езды на самокате. Когда то был анекдот, проститутку спросили, а как вы расслабляетесь. Если расслабление = работа, то это уже проблема. Очень четкая грань, обязаловка рано или поздно убивает удовольствие от деятельности. Это к прежним разговорам о принуждении.