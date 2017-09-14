Додано: Пон 30 гру, 2024 04:49

Banderlog написав: ЛАД написав:

"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.

"На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.

Та не в процентах діло. Справа в тім що це вже все на границі з ніщєтой. Всі гроші ідуть на фізіологічні потреби- їда, комунальні, одяг(в смислі прикритись). Тут мови про інвестиції вже бути не може.

Добавити сюди ще обовязки перед попереднім і прийдешнім поколінням і ми маєм працюючого раба. Це все за умови що людина без поганих звичок, заробляє середньо і здорова.

Навіть після вводної куріння, маєм пачка в день по здається 90 грн на 365 днів. Виходить мінус 30т дирка в рік. Куріння це вже фінансова задниця для роботяги.

Люди елементарних речей не хотять розуміти... Та не в процентах діло. Справа в тім що це вже все на границі з ніщєтой. Всі гроші ідуть на фізіологічні потреби- їда, комунальні, одяг(в смислі прикритись). Тут мови про інвестиції вже бути не може.Добавити сюди ще обовязки перед попереднім і прийдешнім поколінням і ми маєм працюючого раба. Це все за умови що людина без поганих звичок, заробляє середньо іНавіть після вводної куріння, маєм пачка в день по здається 90 грн на 365 днів. Виходить мінус 30т дирка в рік. Куріння це вже фінансова задниця для роботяги.Люди елементарних речей не хотять розуміти...

Это понятно. % я указал просто, чтобы было понятно, что 200 долл. это немало.Как вы писали - 200 долл. при месячном доходе тысяч 5 это копейки (хотя на Западе и эти "копейки" люди считают), а 200 долл при доходе 500 долл в месяц...А с куревом вы отстаёте от жизни.Вчера взял в "Посаде" "Приму люкс" - уже 97 грн. Цены растут как на дрожжах. После НГ поднимется акциз и цена будет 120-130 грн. И это не из заботы о здоровье людей, а "выравнивание акцизов с Европой". Вот только "забывают", что 120-130 грн для украинца это не 3 евро для европейца.