ЛАД написав: Недаром в цивилизованных странах раньше или позже дуэли запретили.
)да. Держава залишила тільки собі монополію на насильство. Но якщо у вас є такий рудімент як честь... ця монополія стає спорною) Честь то претензії на повагу і свою частку при поділі здобичі). Цивілізовані суспільства замінили право на долю от прибутку до права на пайку для раба)
ЛАД написав: "На 200 баксів більша ЗП" это мало? Это грубо на 40% больше.
Та не в процентах діло. Справа в тім що це вже все на границі з ніщєтой. Всі гроші ідуть на фізіологічні потреби- їда, комунальні, одяг(в смислі прикритись). Тут мови про інвестиції вже бути не може. Добавити сюди ще обовязки перед попереднім і прийдешнім поколінням і ми маєм працюючого раба. Це все за умови що людина без поганих звичок, заробляє середньо і здорова. Навіть після вводної куріння, маєм пачка в день по здається 90 грн на 365 днів. Виходить мінус 30т дирка в рік. Куріння це вже фінансова задниця для роботяги. Люди елементарних речей не хотять розуміти...
Это понятно. % я указал просто, чтобы было понятно, что 200 долл. это немало. Как вы писали - 200 долл. при месячном доходе тысяч 5 это копейки (хотя на Западе и эти "копейки" люди считают), а 200 долл при доходе 500 долл в месяц... А с куревом вы отстаёте от жизни. Вчера взял в "Посаде" "Приму люкс" - уже 97 грн. Цены растут как на дрожжах. После НГ поднимется акциз и цена будет 120-130 грн. И это не из заботы о здоровье людей, а "выравнивание акцизов с Европой". Вот только "забывают", что 120-130 грн для украинца это не 3 евро для европейца.
ЛАД написав: Недаром в цивилизованных странах раньше или позже дуэли запретили.
)да. Держава залишила тільки собі монополію на насильство. Но якщо у вас є такий рудімент як честь... ця монополія стає спорною) Честь то претензії на повагу і свою частку при поділі здобичі). Цивілізовані суспільства замінили право на долю от прибутку до права на пайку для раба)
Дуэли заменили судами. Дополнительные доходы для юристов. У вас ночное дежурство или просто не спится?
Wirująświatła написав:....... у меня например больше 70 книг в очереди на чтение, но физически не могу читать больше 50 стр в день, кроме этого ухаживаю за зимним садом, играю на гитаре, немного пою, смотрю много видео, самокат в любую погоду (кроме дождя) 20 км обязательно. Это не полный список. Летом он шире. .........
Хорошая идея для Banderlog"а - 20 км обязательно на самокате вдоль линии фронта. Там как раз дорожки классные.
Я что это предлагал кому-то делать? Другие книги пишут, третьи балет танцуют. Жизнь должна быть чем то наполнена, помимо обязанностей. Кстати по этой причине плохо, если хобби становится работой. Развозка пиццы отбила бы всё удовольствие от езды на самокате. Когда то был анекдот, проститутку спросили, а как вы расслабляетесь. Если расслабление = работа, то это уже проблема. Очень четкая грань, обязаловка рано или поздно убивает удовольствие от деятельности. Это к прежним разговорам о принуждении.
ЛАД, ви палите? Чи не собі купляли? Від вас точно не очікував)) Ну тоді недУрний шмат здоровʼя вам всесвіт нарізав, що ви в 75 з цигаркою при світлому розумі, хай навіть з дещо окремою думкою по багатьом питанням))
Не читав новин, так а що там за мегазаяву від США очікують? Багато зброї? А рижий не зможе 20 січня кансельнути недовидане.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав відкритого листа голові Європейської ради Антоніу Кошти та президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому політик поскаржився на президента України Володимира Зеленського за рішення припинити транзит російського газу з 2025 року.
"Я наголошую на односторонньому характері цього рішення, оскільки Європейська комісія у своєму листі від грудня цього року, адресованому, зокрема, віцепрем'єру Сорвакії Денісу Саковій, недвозначно заявила, що укладення контрактів на поставку або транзит російського газу не заборонене законодавством ЄС на даному етапі, оскільки він не підпадає під санкції ЄС, а також імпорт російського газу наразі не заборонений іншими положеннями законодавства Союзу", - написав він.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 30 гру, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Спасибо за ссылку, кое-что прослушал. Не всё - 1,5 часа всё же многовато даже на скорости 1,5. Не очень понял, что вы рекомендовали мне прослушать. Если можно, уточните. С тем, что услышал, во многом согласен. Очень спорный вопрос о замораживании фронта. С одной стороны, понимаю сомнения Муженко, с другой стороны, а какие варианты? Муженко говорит, что это поражение. Хорошо, пусть поражение. У нас есть возможность избежать этого? Я не вижу. Муженко считает (?), что есть. Может, он прав, но аргументов я не услышал.
я дослухав до кінця, свої пропозиції він має казати в викоких кабінетах, а не вселюдний розголос.
Муженко натякнув, що в силових структурах (МВД, СБУ) достатньо молодих кадрів (звісно, що їх треба навчати), він запропонував молодих до ЗСУ, а старих з пенсії на їх посади (але це навряд вийде), наприклад умовний молодий старлей поліції(сбу) йде до ЗСУ (а умовний детройт з пенсії повертається в кабінет на його місце) -реформа армії (відхід від брігад до дівізій і армій), брігади -стандарт НАТО, вони для мирного часу (на сьогодні більше 70% бригад за 3 роки війни стали некомплектні, і далі тільки гірше), бо задум Зеленського для новостворених бригад Захід дасть більше зброї (в том є певна логіка), бо там розуміють і одночасно не дуже розуміють що ці танки/бредлі що отримали у 2022/23 вже або втрачени,або ушкоджені і потребують ремонту(але на попері вони є в наявності). -у мене немає іллюзій стосовно миру, але все може бути
Чтож, готовимся к мобилизации 18+ в ближайшие пару месяцев..
❗️рф скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки, – лавров.
▪️Пояснив це розгортанням аналогічної зброї Америкою; ▪️рф не візьме участь у Саміті миру в «жодному форматі», навіть якщо отримає запрошення; ▪️Україна не відмовилась від відновлення кордонів 1991-го і виведення військ рф, тому спробує поставити ультиматум; ▪️Позаблоковий статус України залишається метою «спецоперації»; ▪️НАТО причетне до ударів далекобійними ракетами по росії.